G-League

Nolan Traoré frappe fort : sa meilleure sortie de la saison en G-League avec Long Island

G-League - Nolan Traoré a signé sa meilleure performance de la saison en G-League avec les Long Island Nets, en plein tip-off tournament, confirmant sa montée en puissance outre-Atlantique.
|
00h00
Nolan Traoré frappe fort : sa meilleure sortie de la saison en G-League avec Long Island

Nolan Traoré a marqué 30 points avec les Nets, en G-League

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Nolan Traoré continue de s’affirmer en G-League, en attendant d’avoir droit à une place en NBA. Le meneur français, 19e choix de la Draft NBA 2025, a réalisé sa prestation la plus accomplie depuis son arrivée aux Long Island Nets, alors qu’il n’a disputé pour l’instant que quatre bouts de match avec Brooklyn en NBA. Avec 18,1 points, 2,5 rebonds et 5,2 passes décisives de moyenne après 10 matchs, le Francilien confirme son adaptation au jeu nord-américain.

Les Français brillent : Nolan Traoré mène la danse

Long Island a largement dominé les Blue Coats (125-106) et Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) en a été le principal artisan. Précis, agressif, efficace, il a livré une prestation complète :

  • 30 points
  • 10/13 aux tirs
  • 4/5 à 3-points
  • 4 rebonds
  • 6 passes décisives
Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
30
PTS
4
REB
6
PDE
Logo G League
DEL
106 125
LON

Une ligne statistique qui illustre sa prise de responsabilité chez les Nets. Après un quart-temps, l’ancien joueur de Saint-Quentin en était déjà à 14 points à 3/3 derrière l’arc.

Killian Hayes signe un double-double solide

Dans les autres rencontres, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) a lui aussi brillé. Avec le Cleveland Charge, il a compilé un beau double-double lors de la victoire face au Noblesville Boom (renommés ainsi après leur passage de Mad Ants à Boom) : 16 points à 6/17, dont 3/7 derrière l’arc, 5 rebonds et 10 passes décisives en 32 minutes. Une prestation complète dans un rôle de créateur assumé.

Killian HAYES
Killian HAYES
16
PTS
5
REB
10
PDE
Logo G League
CLE
114 102
NOB

Adama Bal retombe, Pacôme Dadiet maladroit

Après une très grosse performance lors de son dernier match, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) n’a pas pu enchaîner : 0 point à 0/4 et 1 rebond en 16 minutes. Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans), de son côté, a connu une soirée difficile également (8 points à 3/12 et 4 rebonds en 22 minutes). Leurs Westchester Knicks se sont inclinés 112-106 face au Swarm de Greensboro.

Journée 20251205
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
