Nolan Traoré frappe fort : sa meilleure sortie de la saison en G-League avec Long Island

Nolan Traoré continue de s’affirmer en G-League, en attendant d’avoir droit à une place en NBA. Le meneur français, 19e choix de la Draft NBA 2025, a réalisé sa prestation la plus accomplie depuis son arrivée aux Long Island Nets, alors qu’il n’a disputé pour l’instant que quatre bouts de match avec Brooklyn en NBA. Avec 18,1 points, 2,5 rebonds et 5,2 passes décisives de moyenne après 10 matchs, le Francilien confirme son adaptation au jeu nord-américain.

First 30-Point Game for Nolan 🙌 pic.twitter.com/MnPP9uOcg9 — Long Island Nets (@LongIslandNets) December 6, 2025

Les Français brillent : Nolan Traoré mène la danse

Long Island a largement dominé les Blue Coats (125-106) et Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) en a été le principal artisan. Précis, agressif, efficace, il a livré une prestation complète :

30 points

10/13 aux tirs

4/5 à 3-points

4 rebonds

6 passes décisives

Une ligne statistique qui illustre sa prise de responsabilité chez les Nets. Après un quart-temps, l’ancien joueur de Saint-Quentin en était déjà à 14 points à 3/3 derrière l’arc.

Nolan Traore went off today in the G-League. 30 pts (10-13 FG) 6 assists 4 rebounds 4-5 3PT What stood out to you the most here? pic.twitter.com/18927QJPiy — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) December 6, 2025

Killian Hayes signe un double-double solide

Dans les autres rencontres, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) a lui aussi brillé. Avec le Cleveland Charge, il a compilé un beau double-double lors de la victoire face au Noblesville Boom (renommés ainsi après leur passage de Mad Ants à Boom) : 16 points à 6/17, dont 3/7 derrière l’arc, 5 rebonds et 10 passes décisives en 32 minutes. Une prestation complète dans un rôle de créateur assumé.

Adama Bal retombe, Pacôme Dadiet maladroit

Après une très grosse performance lors de son dernier match, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) n’a pas pu enchaîner : 0 point à 0/4 et 1 rebond en 16 minutes. Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans), de son côté, a connu une soirée difficile également (8 points à 3/12 et 4 rebonds en 22 minutes). Leurs Westchester Knicks se sont inclinés 112-106 face au Swarm de Greensboro.