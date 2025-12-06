Recherche
EuroLeague

Elie Okobo élu MVP de la 14e journée d’EuroLeague

EuroLeague - Elie Okobo décroche le titre de MVP de la 14e journée d'EuroLeague après sa performance exceptionnelle lors de la victoire record de l'AS Monaco contre le Paris Basketball, établissant une nouvelle marque historique de la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Elie Okobo élu MVP de la 14e journée d’EuroLeague

Elie Okobo a remporté le trophée de MVP de la 14e journée de l’EuroLeague

Crédit photo : Miko Missana

Une performance de carrière pour une victoire historique : Elie Okobo de l’AS Monaco a été désigné MVP de la 14e journée d’EuroLeague avec une évaluation de 39, sa meilleure en carrière. Le meneur français a mené Monaco vers une victoire éclatante 125-104 à domicile contre le Paris Basketball, établissant un nouveau record de points marqués dans un match sans prolongation de la compétition.

LIRE AUSSI

Des statistiques parfaites pour un match d’exception

Okobo a compilé 26 points avec une adresse remarquable : 4 sur 4 à 2-points, 4 sur 6 à 3-points et un parfait 6 sur 6 aux lancers francs. Le Bordelais a également contribué avec 4 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et 4 fautes provoquées. Cette distinction marque la quatrième fois qu’Okobo remporte le titre de MVP de la journée dans sa carrière, dont trois fois sous le maillot monégasque et une fois avec l’ASVEL.

Monaco confirme ainsi sa bonne forme cette saison (9 victoires et 5 défaites, dont 3 succès consécutifs), avec Okobo qui devient le troisième joueur de l’équipe à décrocher cet honneur après Nikola Mirotic lors de la 2e journée et Mike James lors de la 9e journée.

Les autres performances marquantes de la journée

Duane Washington du Partizan Belgrade s’est également illustré avec une évaluation de 31 lors de la victoire 92-85 de son équipe contre le Bayern Munich. L’Américain a inscrit 22 points avec une remarquable efficacité à 3-points (5 sur 6), ajoutant 6 passes décisives. Dans ce même match, Johannes Voigtmann du Bayern Munich a réalisé une grosse performance au rebond malgré la défaite, captant 18 rebonds – un nouveau record personnel en EuroLeague cette saison – pour une évaluation de 29, complété par 10 points, 7 passes et 2 interceptions.

Le top 5 de la journée se complète avec Darius Thompson de Valence (28 d’évaluation) et Tyrique Jones du Partizan (27 d’évaluation), qui ont tous deux contribué de manière décisive aux victoires de leurs équipes respectives.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
