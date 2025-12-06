Recherche
EuroCup

16 défaites en 16 matchs : Hambourg et Zacharie Perrin (20 points) largement battus chez Hugo Benitez

EuroCup - Zacharie Perrin a encore été productif (20 points à 8/9, 5 rebonds) mais Hambourg a encaissé une 16e défaite en 16 matchs ce vendredi en EuroCup. En face, Hugo Benitez a mené Manresa avec un double-double de haut niveau.
00h00
16 défaites en 16 matchs : Hambourg et Zacharie Perrin (20 points) largement battus chez Hugo Benitez

Hambourg sont à 0 sur 16 en BBL et EuroCup

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg

Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) continue de noircir les feuilles de statistiques, mais Hambourg continue de s’enfoncer. Ce vendredi soir, pour leur 16e sortie en match officiel cette saison, les Allemands ont signé une… 16e défaite ! L’équipe a été à nouveau largement dominés par Manresa. Dans les rangs catalans, l’international français Hugo Benitez a parfaitement orchestré le jeu et signé une prestation complète pour relancer son équipe.

Benitez régale, Perrin résiste

Le duel entre les deux Français aura tourné en faveur d’Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans). Le meneur a livré un match d’une grande maîtrise avec 17 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et surtout 10 passes décisives en seulement 23 minutes. Manresa, en quête de confiance après une mauvaise série, s’est appuyé sur sa justesse pour rapidement prendre le large et s’imposer 99-72.

En face, Zacharie Perrin a été l’un des rares motifs de satisfaction côté Hambourg. L’intérieur français a encore fait parler son efficacité : 20 points à 8/9 aux tirs et 5 rebonds en 24 minutes. Une prestation solide qui n’a une nouvelle fois pas suffi à empêcher un lourd revers.

L’impact d’Oriola change tout pour Manresa

Arrivé récemment, Pierre Oriola (2,08 m, 33 ans) continue d’apporter son expérience et son énergie. Face à Hambourg, l’ancien international espagnol a signé un passage très remarqué, notamment dans le deuxième quart-temps où Manresa a creusé l’écart. Auteur de 16 points sans rater le moindre tir à 2-points, avec 7 rebonds et 2 contres, il a été acclamé par le public du Nou Congost.

« Nous avons contrôlé les rebonds et couru pour avoir des paniers faciles. Je suis heureux d’être ici et d’aider l’équipe. Pour moi, le plus important reste la victoire », a-t-il déclaré après la victoire.

Son activité a permis à Manresa de retrouver un vrai élan, tout comme l’apport athlétique d’Akobundu-Ehiogu, auteur de plusieurs dunks spectaculaires.

Hambourg au plus bas, Manresa se relance

Avec cette 16e défaite en 16 matchs en EuroCup (0-9) et BBL (0-7), Hambourg reste coincé au fond des deux classements malgré les efforts répétés de Perrin, toujours plus affirmé dans son rôle. Les soirées se répètent pour les Allemands.

Zacharie Perrin n'a pas encore gagné avec Hambourg
Zacharie Perrin n’a pas encore gagné avec Hambourg

Manresa, de son côté, stoppe une série de quatre défaites. Un succès maîtrisé qui redonne de l’air et de l’optimisme pour la suite de la saison, portée par un Hugo Benitez en pleine confiance, auteur de son troisième double-double sur les quatre derniers matchs.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
