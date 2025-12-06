16 défaites en 16 matchs : Hambourg et Zacharie Perrin (20 points) largement battus chez Hugo Benitez

Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) continue de noircir les feuilles de statistiques, mais Hambourg continue de s’enfoncer. Ce vendredi soir, pour leur 16e sortie en match officiel cette saison, les Allemands ont signé une… 16e défaite ! L’équipe a été à nouveau largement dominés par Manresa. Dans les rangs catalans, l’international français Hugo Benitez a parfaitement orchestré le jeu et signé une prestation complète pour relancer son équipe.

Benitez régale, Perrin résiste

Le duel entre les deux Français aura tourné en faveur d’Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans). Le meneur a livré un match d’une grande maîtrise avec 17 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et surtout 10 passes décisives en seulement 23 minutes. Manresa, en quête de confiance après une mauvaise série, s’est appuyé sur sa justesse pour rapidement prendre le large et s’imposer 99-72.

En face, Zacharie Perrin a été l’un des rares motifs de satisfaction côté Hambourg. L’intérieur français a encore fait parler son efficacité : 20 points à 8/9 aux tirs et 5 rebonds en 24 minutes. Une prestation solide qui n’a une nouvelle fois pas suffi à empêcher un lourd revers.

L’impact d’Oriola change tout pour Manresa

Arrivé récemment, Pierre Oriola (2,08 m, 33 ans) continue d’apporter son expérience et son énergie. Face à Hambourg, l’ancien international espagnol a signé un passage très remarqué, notamment dans le deuxième quart-temps où Manresa a creusé l’écart. Auteur de 16 points sans rater le moindre tir à 2-points, avec 7 rebonds et 2 contres, il a été acclamé par le public du Nou Congost.

« Nous avons contrôlé les rebonds et couru pour avoir des paniers faciles. Je suis heureux d’être ici et d’aider l’équipe. Pour moi, le plus important reste la victoire », a-t-il déclaré après la victoire.

Son activité a permis à Manresa de retrouver un vrai élan, tout comme l’apport athlétique d’Akobundu-Ehiogu, auteur de plusieurs dunks spectaculaires.

Hambourg au plus bas, Manresa se relance

Avec cette 16e défaite en 16 matchs en EuroCup (0-9) et BBL (0-7), Hambourg reste coincé au fond des deux classements malgré les efforts répétés de Perrin, toujours plus affirmé dans son rôle. Les soirées se répètent pour les Allemands.

Manresa, de son côté, stoppe une série de quatre défaites. Un succès maîtrisé qui redonne de l’air et de l’optimisme pour la suite de la saison, portée par un Hugo Benitez en pleine confiance, auteur de son troisième double-double sur les quatre derniers matchs.