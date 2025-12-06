Fenerbahçe dénonce le report du match contre l’Olympiakos : « S’ils veulent jouer aux échecs, nous sommes bons aussi »

Le Fenerbahçe ne digère pas le report de son match d’EuroLeague contre l’Olympiakos. Cem Ciritci, directeur de la section basket du club turc, s’est exprimé sur Fenerbahçe TV pour dénoncer les conditions dans lesquelles cette décision a été prise et les refus essuyés par son équipe pour reprogrammer rapidement la rencontre.

Des propositions de reprogrammation systématiquement refusées

Le dirigeant turc a révélé que le club avait été informé du report seulement deux heures avant le coup d’envoi. « Deux heures avant le match, les officiels de l’EuroLeague nous ont informés que la rencontre était annulée en raison d’une décision de sécurité du gouvernement grec causée par des conditions météorologiques défavorables, et qu’elle serait reprogrammée », a expliqué Ciritci.

Face à cette situation, Fenerbahçe a immédiatement proposé des alternatives. « Nous avons agi immédiatement et contacté toutes les autorités compétentes, suggérant même que le match soit joué le lendemain », a-t-il poursuivi. Cependant, cette proposition a été rejetée car « les équipes de la même ville (Olympiakos–Panathinaikos) ne peuvent pas jouer deux matchs le même jour ».

Le club turc a également proposé de disputer la rencontre le samedi, mais cette option a également été refusée « à cause du match Olympiakos–AEK« . Ciritci a souligné que cette situation n’était pas nouvelle pour les équipes turques : « Dans le passé, nous avons fait face à des situations similaires avec l’Anadolu Efes. En voyageant depuis la Turquie, nous avons perdu du temps et des efforts. »

Une plainte officielle déposée auprès de l’EuroLeague

Le dirigeant de Fenerbahçe a insisté sur le fait que le report initial était justifié par des raisons de sécurité, mais a remis en question la cohérence des décisions. « La raison de l’annulation d’hier (jeudi) était la sécurité des supporters, une décision gouvernementale. Les conditions aujourd’hui sont les mêmes. Si le match a lieu ce soir, il ne s’agira pas de sécurité mais plutôt d’un problème de fuite d’eau dans la salle de l’Olympiakos« , a-t-il déclaré.

Face à cette situation, Fenerbahçe a décidé de passer à l’action. « Nous avons déjà soumis la correspondance nécessaire et déposé une plainte officielle auprès de l’EuroLeague. Nous suivrons de près le match de ce soir », a annoncé Ciritci.

Le dirigeant turc a conclu par une déclaration particulièrement cinglante : « Nous sommes venus ici pour jouer au basket, mais s’ils veulent jouer aux échecs, nous sommes bons aussi. » Une phrase qui illustre parfaitement la frustration du club face à ce qu’il perçoit comme des manœuvres administratives plutôt que de véritables préoccupations sportives ou sécuritaires.