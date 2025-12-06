Recherche
ELITE 2

Guillaume Eyango forfait pour le déplacement à Blois

ELITE 2 - Touché à la cheville, Guillaume Eyango manquera le choc de ce dimanche entre l’ADA Blois et Poitiers. Une absence importante pour le PB86 avant une affiche majeure de la 13e journée d’ELITE 2.
00h00
Guillaume Eyango est blessé contre Blois

Crédit photo : PB 86

L’absence de Guillaume Eyango (2,02 m, 23 ans) tombe au mauvais moment pour le PB86. L’ailier fort, qui tourne cette saison à 5,6 points, 1,7 rebond et 1,4 passe en 17 minutes, ne pourra pas tenir sa place face à Blois. Dans une salle du Jeu de Paume toujours difficile à prendre, Poitiers va devoir composer sans une rotation solide alors que s’annonce un duel clé dans la course au Top 6.

Le PB86 privé d’une rotation essentielle

Poitiers arrive pourtant lancé. Le PB86 reste sur quatre victoires d’affilée, dont la dernière contre Aix-Maurienne (89-77) avec un Ivan Ramljak omniprésent. L’équipe s’appuie sur Narcisse Ngoy, actuellement la meilleure évaluation du championnat, pour maintenir une dynamique qui l’a installée dans le haut du tableau.

L’absence de Guillaume Eyango réduit les marges de manœuvre dans un secteur intérieur où l’impact physique est déterminant, notamment pour répondre à l’intensité blésoise sur la durée.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Guillaume Eyango.jpg
Guillaume EYANGO
Poste(s): Ailier
Taille: 202 cm
Âge: 23 ans (06/02/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
19
#25
REB
3
#277
PD
3
#142

Blois solide à domicile et renforcé cette semaine

De son côté, l’ADA Blois reste une valeur sûre d’ELITE 2. Deuxième du championnat, la formation de David Morabito a remporté cinq de ses six matchs joués à domicile. Freinée dernièrement par Châlons-Reims (76-80), elle a ajouté cette semaine l’intérieur canadien au passeport haïtien Nathan Cayo, venu densifier l’effectif.

Avec une adresse extérieure toujours dangereuse et une rotation large, Blois propose un basket qui use et profite souvent des fins de matchs.

LIRE AUSSI

Un duel qui peut peser dans la course aux Playoffs

Ce choc oppose deux équipes de haut de tableau. Poitiers pourra compter sur sa puissance intérieure et son rythme, tandis que Blois misera sur sa maîtrise à domicile et son collectif.

Dans une salle du Jeu de Paume chauffée à blanc, la rencontre pourrait redistribuer les cartes dans la lutte pour le Top 6. L’absence de Guillaume Eyango ajoute une donnée supplémentaire à un duel déjà très attendu.

