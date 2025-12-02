Recherche
ELITE 2

Nathan Cayo officiellement à l’ADA Blois pour remplacer Lucas Ugolin

ELITE 2 - L’ADA Blois a officialisé l’arrivée de Nathan Cayo ce mardi. L’intérieur canadien au passeport haïtien rejoint le club en tant que remplaçant médical de Lucas Ugolin.
00h00
Nathan Cayo officiellement à l’ADA Blois pour remplacer Lucas Ugolin

Nathan Cayo rejoint l’ADA Blois comme remplaçant médical de Lucas Ugolin.

Crédit photo : Niagara River Lions

L’ADA Blois a confirmé ce mardi après-midi l’arrivée de Nathan Cayo, comme annoncé plus tôt ce mardi. Il est le remplaçant médical de Lucas Ugolin. Touché le 7 novembre à Gries-Souffel, l’ailier sera absent plusieurs mois, poussant le club à se renforcer rapidement avant une séquence de cinq matchs en vingt jours pour ce dernier mois de l’année 2025.

LIRE AUSSI

Profil athlétique et polyvalent pour renforcer les rotations

Déjà sur place à Blois, Nathan Cayo arrive avec un CV solide : intérieur canadien au passeport haïtien (et donc statut Cotonou), le Montréalais est passé par Richmond en NCAA avant de décrocher deux titres de champion du Canada en CEBL avec Niagara en 2024 et 2025. Poste 4 puissant, à la fois mobile et polyvalent, il vient combler le vide dans l’effectif laissé par l’absence de longue durée de Lucas Ugolin.

Selon le club, cette signature doit permettre au staff de maintenir l’équilibre du groupe dans une période où les rencontres vont s’enchaîner. Sous réserve de qualification par la LNB, Cayo pourrait faire ses débuts dès dimanche au Jeu de Paume contre Poitiers pour la 13e journée d’ELITE 2.

Un renfort pleinement validé par le staff blésois

Le manager général Julien Monclar a souligné l’intérêt du profil :

« Nathan a un profil très intéressant pour la France, au-delà du côté francophone, c’est un vrai poste 4 polyvalent capable de faire beaucoup de choses. Son arrivée va donner une nouvelle densité à l’équipe. C’est un garçon qui partage notre vision du basket collectif, il a envie de bien faire et de s’affirmer ici ».

De son côté, le coach David Morabito salue également une arrivée cohérente avec les besoins immédiats du groupe :

« Je suis très content de l’arrivée de Nathan. Il va nous apporter de la densité, du volume, du rebond et du talent en attaque. C’est un joueur complet qui parle très bien français, ce qui facilitera son intégration. Il vient pour jouer au poste 4, Romuald décalera au poste 3 ».

Une intégration express pour compenser la blessure de Lucas Ugolin

Le néo-Blésois rejoint donc un effectif qui s’apprête à vivre un marathon, avec cinq rencontres de championnat programmées (Poitiers, Élan béarnais, Antibes, Quimper et Roanne) entre les 7 et 27 décembre. En parallèle, le club a tenu à souhaiter un prompt rétablissement à Lucas Ugolin et confirme l’accompagnement total du staff médical dans son processus de soins et de récupération.

