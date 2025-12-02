Recherche
ELITE 2

L’ADA Blois proche d’engager un ailier-fort canadien

ELITE 2 - Selon nos informations, l’ADA Blois s’intéresse de près à Nathan Cayo, intérieur canadien au passeport haïtien, passé par Richmond en NCAA et double champion du Canada (en CEBL) avec Niagara. Zoom sur le profil d’un poste 4 puissant et polyvalent qui pourrait bien s’inviter comme l’une des révélations du Loir-et-Cher en ÉLITE 2.
00h00
L’ADA Blois proche d’engager un ailier-fort canadien

Nathan Cayo dans le viseur de l’ADA Blois ?

Crédit photo : Niagara River Lions

L’ADA Blois, qui cherche à étoffer son effectif pour la suite de la saison – encore plus depuis la blessure de Lucas Ugolin (1,96 m, 23 ans) -, a identifié Nathan Cayo comme une cible prioritaire. Le Canadien francophone de 2,01 m, capable de jouer sur les postes 4 et 3 mais aussi de dépanner en 5, s’est construit une réputation de joueur complet et fiable depuis sa sortie de Richmond en 2022.

Entre sa formation américaine et ses nombreux repères professionnels, il apparaît comme un profil adapté au basket français.

LIRE AUSSI

 

Un intérieur mobile et polyvalent

La première force de Nathan Cayo repose sur sa mobilité rare pour un intérieur, un facteur essentiel dans le basket proposé en ELITE 2. Avec son premier pas explosif et sa capacité à finir dans le trafic. Décrit comme un joueur solide physiquement, il exploite efficacement les situations de poste bas contre des adversaires plus petits. Il possède également une bonne lecture de jeu. Très à l’aise sur les coupes, les renversements et les connexions entre intérieurs et extérieurs, il est capable de fluidifier les possessions. Son envergure et sa rapidité latérale lui permettent de défendre sur les postes 3, 4 et 5, un atout rare à ce niveau.

Richmond dans son ADN

Entre 2017 et 2022, Nathan Cayo a passé cinq saisons à Richmond, programme reconnu en NCAA I. Dans ce cadre exigeant, il s’est imposé comme un joueur efficient plutôt qu’un accumulateur de statistiques. Il s’est distingué par sa polyvalence et sa capacité à produire dans les moments chauds. Il fait partie du cercle restreint des joueurs ayant dépassé les 1 000 points en carrière chez les Spiders.

De l’Amérique à l’Europe 

Depuis la fin de sa carrière universitaire, Nathan Cayo a multiplié les expériences entre Amérique du Nord et Europe.

CEBL – Montréal puis Niagara

Pilier de l’Alliance de Montréal lors de ses passages en 2022 et 2023, il a ensuite rejoint les Niagara River Lions, où il a remporté deux titres consécutifs de Champion de CEBL (2024 et 2025). Il a côtoyé sur place Elijah Lufile (ex-Denain), Guillaume Payen-Boucard (ex GET Vosges, Mulhouse, Denain, Le Havre, Saint-Chamond, Lorient). Lors de la saison 2025, il a tourné à 9,8 points, 5,5 rebonds et 3 passes décisives pour 10,3 d’évaluation en 28 minutes sur 21 matchs.

G-League  

Il a connu des passages en G-League en 2023-2024, une étape souvent révélatrice du niveau athlétique et de la capacité d’adaptation au jeu américain.

Europe – Pologne puis Royaume-Uni

Nathan Cayo n’est pas un rookie en Europe. En 2022-2023, il a connu sa première expérience européenne avec Enea Astoria Bydgoszcz en Pologne (8 points et 4 rebonds). En 2024-2025, il évoluait à Manchester, au Royaume-Uni, où il a signé 13,6 points, 4,9 rebonds et 1,9 passe décisive.

Une maturité personnelle et sportive

Francophone, récent titulaire d’un passeport haïtien, Nathan Cayo est également papa d’un garçon de deux ans. Il indique que cette stabilité personnelle se ressent désormais dans son approche du jeu : sérieux, constant, fiable dans l’effort. Autant de qualités recherchées pour une équipe ambitieuse comme l’ADA Blois, amenée à jouer les premiers rôles dans une ÉLITE 2 toujours plus exigeante.

Une vraie opportunité pour l’ADA Blois ?

Au-delà de son profil athlétique et tactique, Nathan Cayo a déjà prouvé sa capacité à s’adapter à des contextes variés : G-League, basketball européen, CEBL et équipes aux ambitions différentes. Son profil hybride, son activité et son solide cursus NCAA en font une piste cohérente pour une équipe qui souhaite injecter de l’énergie, du mouvement et de la polyvalence dans son effectif pour la suite de la saison.

Si l’ADA Blois venait à concrétiser ce dossier, elle pourrait bien tenir l’un de ses atouts de la seconde partie de saison.

