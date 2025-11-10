Recherche
ELITE 2

Nouvelles rassurantes pour Lucas Ugolin : pas de fracture !

ELITE 2 - Sorti sur civière après une heure de soins sur le parquet de l’ASA, Lucas Ugolin a vu sa blessure réduite par le médecin sur place. L’ailier s’en sort toutefois avec une blessure sévère, qui l’éloigne des parquets pour une durée indéterminée.
00h00
Nouvelles rassurantes pour Lucas Ugolin : pas de fracture !

Les Blésois avaient apporté leur soutien à leur coéquipier Lucas Ugolin après la victoire à Gries, durant laquelle l’ailier était sorti blessé.

Crédit photo : ADA Blois, via X

Les nouvelles sont “rassurantes” pour Lucas Ugolin (1,96 m, 23 ans). Alors que l’on craignait une fracture de la cheville pour l’ailier, qui avait subi des soins sur le parquet pendant près d’une heure avant d’être évacué, le manager général de l’ADA Julien Monclar a livré à nos confrères de La Nouvelle République le diagnostic des médecins présents, qui ont réduit la gravité de la blessure.

“Il n’y a pas de fracture”, a-t-il assuré à nos confrères. échappant au pire, le joueur “va désormais partir dans un parcours de soins plus ‘habituel’ pour un sportif”, a-t-il poursuivi sans trahir le secret médical.

Victime d’un choc “impressionnant” comme l’a qualifié son dirigeant, Ugolin était mal retombé sur sa cheville, en équerre, ce qui avait nécessité une intervention immédiate des pompiers avant que des palissades ne soient érigées pour masquer la scène. Le vice-champion du monde U19 sera éloigné des terrains pour une durée indéterminée. Dauphin d’Orléans au classement, Blois pourrait en conséquence recruter un pigiste au poste d’ailier.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
