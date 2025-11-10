Nouvelles rassurantes pour Lucas Ugolin : pas de fracture !

Les nouvelles sont “rassurantes” pour Lucas Ugolin (1,96 m, 23 ans). Alors que l’on craignait une fracture de la cheville pour l’ailier, qui avait subi des soins sur le parquet pendant près d’une heure avant d’être évacué, le manager général de l’ADA Julien Monclar a livré à nos confrères de La Nouvelle République le diagnostic des médecins présents, qui ont réduit la gravité de la blessure.

“Il n’y a pas de fracture”, a-t-il assuré à nos confrères. échappant au pire, le joueur “va désormais partir dans un parcours de soins plus ‘habituel’ pour un sportif”, a-t-il poursuivi sans trahir le secret médical.

Victime d’un choc “impressionnant” comme l’a qualifié son dirigeant, Ugolin était mal retombé sur sa cheville, en équerre, ce qui avait nécessité une intervention immédiate des pompiers avant que des palissades ne soient érigées pour masquer la scène. Le vice-champion du monde U19 sera éloigné des terrains pour une durée indéterminée. Dauphin d’Orléans au classement, Blois pourrait en conséquence recruter un pigiste au poste d’ailier.