NBA

Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento

NBA – Dans une soirée plutôt réussie pour les Français aux Etats-Unis, Maxime Raynaud a signé son 5e double-double de la saison, lors de la défaite de Sacramento face aux Lakers d’un Luka Doncic orgueilleux après trois défaites angelinos.
00h00
Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento

Maxime Raynaud a encore fini en double-double, face aux Lakers de Luka Doncic.

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

En pleine crise de résultats, avec trois défaites consécutives dont une dans le derby de Los Angeles, les Lakers se devaient de réagir dimanche soir à domicile. Les Sacramento Kings en ont malheureusement fait les frais, s’inclinant 125-101, mais cela n’a pas empêché le Français Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) de briller.

– Journée 29122025

Naturellement titulaire, le pivot francilien avait fort à faire dans son périmètre, face à l’ancien numéro 1 de Draft Deandre Ayton (11 points, 11 rebonds), mais aussi un Luka Doncic provocateur et létal pour les Kings. Le Slovène a signé 34 points, 5 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. Face à l’expérience et au vice des superstars angelinos, Maxime Raynaud ne s’est pas laissé décontenancer.

Mieux que ça, le pivot formé à Stanford a posé son cinquième double-double de la saison, avec une adresse toujours en rendez-vous. Raynaud a aligné 16 points à 8/10 aux tirs, 10 rebonds et 2 passes décisives en 35 minutes, le plus haut total de la rencontre toutes équipes confondues.

 

Son coach Doug Christie n’hésite d’ailleurs pas à tenter des choses avec le Français, dont il apprécie la capacité à switcher en défense ou à créer du jeu sur passe-et-va. Il expérimente cela avec ses deux rookies big men : Raynaud et Dylan Cardwell. « Max a démontré sa capacité à switcher, changer de rôle, nous lui faisons donc confiance. Si Dylan et Max peuvent alterner comme je le pense, cela nous aidera énormément », a assuré le technicien américain après le match. De belles promesses pour l’avenir, au cours duquel Maxime Raynaud semble s’inscrire avec un rôle grandissant chez les Kings.

LIRE AUSSI

Moins de minutes pour les Français de Portland…

Dans les autres rencontres de la soirée, Nicolas Batum a signé son record de points cette saison chez des Clippers montrant une meilleure mine. Soirée de record également sur le parquet de Washington pour Alexandre Sarr, grand artisan du deuxième succès consécutif des Wizards – un fait rare pour être souligné.

Le point noir de la soirée est peut-être situé dans l’Oregon, où Portland a fait tomber le champion 2024 Boston. Mais ce succès est relativement peu dû aux performances des Français, qui n’ont que très peu joué… Sidy Cissoko retrouve depuis quelques semaines sa place sur le banc, dont il est sorti pour disputer 22 minutes.

Sans inscrire de point (0/5 aux tirs), l’ancien joueur des Spurs a toutefois capté 3 rebonds et délivré 4 passes décisives, apportant toujours de l’impact défensif dans les minutes que Tiago Splitter lui accorde. Rayan Rupert s’est pour sa part contenté de 8 minutes, pour 1 rebond et 1 passe, et une adresse également en berne (0/2).

LIRE AUSSI
