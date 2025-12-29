All Star pour la première fois, Lionel Gaudoux donne déjà rendez-vous l’année prochaine : « J’ai vraiment envie de revenir ! »

De l’excellence départementale au All Star Game. La trajectoire de Lionel Gaudoux, le capitaine chalonnais, est un comte de fée. Une carrière atypique pour un joueur et un homme plein de fraîcheur et attachant. Quelques minutes après avoir participé à la grande fête du basket français, pour la toute première fois de sa vie, à 30 ans, le guerrier des parquets s’est confié. Et l’appétit a même grandi pendant ce week-end festif pour l’intérieur de l’Élan qui rêve de revenir à l’Accor Arena, l’an prochain.

Lionel, raconte-nous cette première expérience en tant que All Star !

« Honnêtement ? Je suis chanceux (sourire). Car quand je parle avec certains gars, il y en a qui n’ont toujours pas gagné le match des étoiles. Non seulement j’ai pu en profiter car j’ai énormément rigolé avec les garçons tout le week-end, et en plus on repart avec la victoire. L’organisation était top. Tout est fait pour que chaque joueur se sentent All Star. »

PROFIL JOUEUR Lionel GAUDOUX Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 198 cm Âge: 30 ans (30/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,2 #25 REB 5,3 #22 PD 2,4 #57

Gagner avait vraiment son importance ?

« Je ne vais pas te mentir, en arrivant je ne pensais pas que cela avait autant d’importance de gagner. Chaque année, la rivalité s’accroît entre la Team France et la Team Monde. D’entrée, on s’est dit qu’il ne fallait pas se laisser distancer car sinon on va avoir du mal à revenir au score. Au final, c’est nous qui avons fait la course en tête une bonne partie du match, c’est eux qui sont revenus. On a même dû aller chercher la deuxième prolongation sur un gros tir de Matthew (Strazel). Ceux qui entretiennent cette rivalité, ce sont les habitués, Elie (Okobo), Nadir (Hifi), Matthew, etc. Ils nous ont tous mis en tête de gagner le match (sourire). »

« Quand j’étais sur le banc, que je regardais le public, je réalisais ce qu’il se passait »

Et toi, tu veux devenir un habitué du All Star Game ?

« Clairement ! Quand tu vis ce genre d’événement, tu comprends ce que c’est d’être au haut-niveau, la ferveur que ça peut apporter. Pour être très honnête, pendant le match, quand j’étais sur le banc et que je regardais le public, je réalisais ce qu’il se passait. Et que j’ai vraiment envie de revenir l’année prochaine. Je vais me donner les moyens pour ça ! »

Qu’as-tu pensé de l’ambiance ?

« Une ambiance de All Star ! C’est un week-end rempli de joie, tout le monde profite de chaque instant. Nos amis, la famille sont aussi présents en tribune, ça fait plaisir. »

Récemment, tu as connu ta première sélection avec les Bleus, là ton premier All Star Game, donc. C’est définitivement une saison très spéciale pour toi.

« Ces derniers temps, beaucoup de belles choses se sont passés pour moi. Mais j’essaie de garder la tête sur les épaules, de ne pas trop m’enflammer. Chaque moment, je les vis à fond, comme ce soir, en regardant bien la salle, le public, le show, le match. Ce sont des expériences magnifiques. Je viens de très loin, tu sais. Je ne pensais pas vivre tout ça même si je m’étais fixé des objectifs par le passé. C’est une belle récompense. »

