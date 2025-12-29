Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
All-Star Game

All Star pour la première fois, Lionel Gaudoux donne déjà rendez-vous l’année prochaine : « J’ai vraiment envie de revenir ! »

Le capitaine de l'Élan Chalon, Lionel Gaudoux, a disputé le premier All-Star Game de sa carrière, récompensant une année 2025 riche où il a découvert successivement la Coupe d'Europe, l'Équipe de France, et maintenant le All Star Game, treize ans après avoir lâché ses rêves de foot pro pour le basket à l'échelon départemental.
|
00h00
Résumé
Écouter
All Star pour la première fois, Lionel Gaudoux donne déjà rendez-vous l’année prochaine : « J’ai vraiment envie de revenir ! »

À l’image de Mike James, Lionel Gaudoux veut être un All Star à temps plein !

Crédit photo : Sébastien Grasset

De l’excellence départementale au All Star Game. La trajectoire de Lionel Gaudoux, le capitaine chalonnais, est un comte de fée. Une carrière atypique pour un joueur et un homme plein de fraîcheur et attachant. Quelques minutes après avoir participé à la grande fête du basket français, pour la toute première fois de sa vie, à 30 ans, le guerrier des parquets s’est confié. Et l’appétit a même grandi pendant ce week-end festif pour l’intérieur de l’Élan qui rêve de revenir à l’Accor Arena, l’an prochain.

Lionel, raconte-nous cette première expérience en tant que All Star !

« Honnêtement ? Je suis chanceux (sourire). Car quand je parle avec certains gars, il y en a qui n’ont toujours pas gagné le match des étoiles. Non seulement j’ai pu en profiter car j’ai énormément rigolé avec les garçons tout le week-end, et en plus on repart avec la victoire. L’organisation était top. Tout est fait pour que chaque joueur se sentent All Star. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Lionel Gaudoux.jpg
Lionel GAUDOUX
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 198 cm
Âge: 30 ans (30/05/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13,2
#25
REB
5,3
#22
PD
2,4
#57

Gagner avait vraiment son importance ?

« Je ne vais pas te mentir, en arrivant je ne pensais pas que cela avait autant d’importance de gagner. Chaque année, la rivalité s’accroît entre la Team France et la Team Monde. D’entrée, on s’est dit qu’il ne fallait pas se laisser distancer car sinon on va avoir du mal à revenir au score. Au final, c’est nous qui avons fait la course en tête une bonne partie du match, c’est eux qui sont revenus. On a même dû aller chercher la deuxième prolongation sur un gros tir de Matthew (Strazel). Ceux qui entretiennent cette rivalité, ce sont les habitués, Elie (Okobo), Nadir (Hifi), Matthew, etc. Ils nous ont tous mis en tête de gagner le match (sourire). »

« Quand j’étais sur le banc, que je regardais le public, je réalisais ce qu’il se passait »

Et toi, tu veux devenir un habitué du All Star Game ?

« Clairement ! Quand tu vis ce genre d’événement, tu comprends ce que c’est d’être au haut-niveau, la ferveur que ça peut apporter. Pour être très honnête, pendant le match, quand j’étais sur le banc et que je regardais le public, je réalisais ce qu’il se passait. Et que j’ai vraiment envie de revenir l’année prochaine. Je vais me donner les moyens pour ça ! »

LIRE AUSSI

Qu’as-tu pensé de l’ambiance ?

« Une ambiance de All Star ! C’est un week-end rempli de joie, tout le monde profite de chaque instant. Nos amis, la famille sont aussi présents en tribune, ça fait plaisir. »

Récemment, tu as connu ta première sélection avec les Bleus, là ton premier All Star Game, donc. C’est définitivement une saison très spéciale pour toi.

« Ces derniers temps, beaucoup de belles choses se sont passés pour moi. Mais j’essaie de garder la tête sur les épaules, de ne pas trop m’enflammer. Chaque moment, je les vis à fond, comme ce soir, en regardant bien la salle, le public, le show, le match. Ce sont des expériences magnifiques. Je viens de très loin, tu sais. Je ne pensais pas vivre tout ça même si je m’étais fixé des objectifs par le passé. C’est une belle récompense. »

À Bercy,

Image Alexandre Sanson
Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
All-Star Game
00h00All Star pour la première fois, Lionel Gaudoux donne déjà rendez-vous l’année prochaine : « J’ai vraiment envie de revenir ! »
Jordan Tucker reste à l'Elan Chalon
Betclic ELITE
00h00Jordan Tucker prolongé jusqu’à mi-janvier à l’Elan Chalon, en attendant le retour de Nate Darling
Jordan Floyd est de retour à Bursa, mais cette fois pour jouer pour Tofas
Basketball Champions League
00h00Cholet va faire face à un ancien sniper de Bourg au play-in de la BCL
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
All-Star Game
00h00Matthew Strazel, après sa première victoire au All-Star Game : « J’ai cru qu’on allait encore se faire coiffer au poteau »
Betclic ELITE
00h00ITW Nadir Hifi, MVP victorieux du All-Star Game et vainqueur du Skills Challenge : « Je repars les mains pleines »
All-Star Game
00h00Après deux prolongations, les All-Stars France terrassent les All-Stars Monde, Nadir Hifi MVP
All-Star Game
00h00Antony Labanca, vainqueur du concours à 3-points : « Être sélectionné était déjà top, gagner c’est la cerise !”
All-Star Game
00h00Joshua Uduje sacré lors du concours de dunks du All-Star Game
1 / 0
Livenews NBA
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
1 / 0