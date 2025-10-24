Quatre nouveaux, deux joueurs EuroLeague et le grand retour de Labeyrie en équipe de France !

Six semaines après la désillusion de Riga, Frédéric Fauthoux a ré-enfilé sa casquette de sélectionneur de l’équipe de France pour livrer sa première liste pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027.

Avec Strazel pour la Finlande, mais sans joueurs de l’Euro

Alors que les Bleus recevront la Belgique (à Rouen), avant de se déplacer en Finlande, pour la première fenêtre, le technicien burgien va procéder, comme Jean-Aimé Toupane, à une large revue d’effectif, certes contrainte pour le calendrier EuroLeague, sans le moindre survivant de l’EuroBasket !

Mais puisque l’AS Monaco jouera le mercredi soir contre l’Anadolu Efes, et non le vendredi, Frédéric Fauthoux va tout de même pouvoir s’appuyer sur un leader, qui a cruellement manqué à l’EuroBasket : Matthew Strazel, celui qui rêve d’être capitaine de l’équipe de France un jour.

« Il aurait dû disputer l’EuroBasket sans sa blessure », rappelle Frédéric Fauthoux. « On sait à quel point il est essentiel pour l’Équipe de France. Ce n’est évidemment pas l’idéal que de faire deux entraînements et un match alors qu’un groupe s’est déjà créé. Mais on se doit de mettre toutes les chances de notre côté pour avoir l’équipe la plus compétitive en Finlande. »

Albicy en capitaine de route

Étant donné qu’il ne débarquera que le vendredi à Rouen, et sera uniquement disponible pour le déplacement en Finlande, le vice-champion olympique devra certainement remiser son ambition de brassard à plus tard, d’autant plus qu’Andrew Albicy a également été rappelé sous les drapeaux.

À lui seul, le meneur de Gran Canaria représentera 52% du nombre total de sélections en équipe de France de cette liste de 14 (108/207). Et son poursuivant est relativement inattendu, éloigné du maillot bleu depuis plus de trois ans : Louis Labeyrie (34 sélections), rendu de nouveau éligible par son départ de Russie, signera son grand retour en équipe de France, lui qui est le seul, outre Albicy, à pouvoir se targuer de deux campagnes internationales à son actif (EuroBasket 2017 et Coupe du Monde 2019).

Pour en revenir aux joueurs EuroLeague, Matthew Strazel ne sera pas le seul présent à Espoo. Bodian Massa, Monsieur 100% avec les Bleus (9/9 aux tirs en carrière internationale), sera également de la partie pour la deuxième sortie en Finlande.

De nouveaux visages à découvrir

Au milieu des soldats habituels des fenêtres (Hugo Benitez, Nicolas Lang, Axel Bouteille, Adam Mokoka), on remarque également la présence de quatre novices : Gérald Ayayi, qui connait bien le staff Fauthoux – Vila, Killian Tillie, l’ex-poste 4 du futur qui rattrape le temps perdu à Malaga (après 29 mois sans jouer), Mathis Dossou-Yovo, appelé à devenir un cadre des fenêtres à terme, et la belle histoire Lionel Gaudoux, l’homme désormais parti de la Départementale à 17 ans pour arriver chez les Bleus.

On pourrait même presque dire cinq nouveaux, puisqu’Yves Pons n’a aucune expérience d’un match à enjeu en équipe de France, lancé deux fois en amical en 2023 lorsqu’il était sparring-partner. Enfin, Benjamin Sene vivra lui une deuxième fenêtre internationale, trois ans après la première.

« Une équipe très intéressante et compétitive » selon Fauthoux

« Je trouve l’équipe très intéressante et compétitive mais elle n’aura, comme la dernière fois, que 4-5 entraînements pour construire un collectif », lance Frédéric Fauthoux. « Il y a un an c’était une prise de fonction pour moi et l’occasion, contre Chypre, de faire une large revue d’effectif et voir beaucoup de jeunes joueurs français. Un an après, des choses ont évolué… et beaucoup de ces jeunes sont partis. Le match contre la Belgique et celui face à la Finlande seront deux matches très difficiles parce que leur équipe, par rapport à celle de l’EuroBasket, n’aura pas beaucoup évolué à part 2-3 éléments. De notre côté, il n’y aura aucun joueur qui était présent à l’EuroBasket. Dans ce contexte, il était important de rappeler des éléments présents en novembre dernier : Hugo Benitez, Adam Mokoka, Nicolas Lang, Axel Bouteille et Andrew Albicy. Cela nous donne une certaine assise. Le retour d’un joueur comme Louis Labeyrie comme l’arrivée de Killian Tillie sont également des points importants pour lancer ce long chemin vers la Coupe du Monde. »

Par ailleurs, trois joueurs ont été appelés en partenaire d’entraînement : Nathan De Sousa (22 ans) et Lucas Dufeal (22 ans), deux figures montantes de Betclic ÉLITE, ainsi que Narcisse Ngoy (21 ans), appelé à évoluer sous les ordres de Frédéric Fauthoux la saison prochaine à la JL Bourg, impressionnant pour son début de saison avec Poitiers en ÉLITE 2 (11,2 points à 83%, 12,7 rebonds et 3,3 contres), lui qui n’a encore que très peu d’années de basket derrière lui.

"𝙈𝙚𝙩𝙩𝙧𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙩𝙚𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙣𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙘𝙤̂𝙩𝙚́" 💬 Les Bleus débutent leur campagne de qualification à la @FIBAWC 2027 fin novembre. Frédéric Fauthoux revient sur ses choix. L'ITW 👉 https://t.co/9RNzOEyb5x#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/piq61xeucs — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) October 24, 2025

La liste de l’équipe de France

Le calendrier des Bleus

28 novembre : France – Belgique (à Rouen)

1er décembre : Finlande – France

27 février : Hongrie – France

1er mars : France – Hongrie (au Mans)

3 juillet : Belgique – France

6 juillet : France – Finlande (à Pau)

Si les Bleus terminent dans les trois premiers de la poule, ils croiseront ensuite avec la Slovénie, la Tchéquie, la Suède et/ou l’Estonie en 2026/27.