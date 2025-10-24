Recherche
Équipe de France

Quatre nouveaux, deux joueurs EuroLeague et le grand retour de Labeyrie en équipe de France !

Alors que l'équipe de France démarrera sa campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2027 par deux matchs contre la Belgique et la Finlande fin novembre, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a dévoilé sa liste de 14 joueurs. Où l'on ne retrouve aucun survivant de l'EuroBasket !
|
00h00
Résumé
Écouter
Quatre nouveaux, deux joueurs EuroLeague et le grand retour de Labeyrie en équipe de France !

Louis Labeyrie est de retour

Crédit photo : FIBA

Six semaines après la désillusion de Riga, Frédéric Fauthoux a ré-enfilé sa casquette de sélectionneur de l’équipe de France pour livrer sa première liste pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027.

Avec Strazel pour la Finlande, mais sans joueurs de l’Euro

Alors que les Bleus recevront la Belgique (à Rouen), avant de se déplacer en Finlande, pour la première fenêtre, le technicien burgien va procéder, comme Jean-Aimé Toupane, à une large revue d’effectif, certes contrainte pour le calendrier EuroLeague, sans le moindre survivant de l’EuroBasket !

Mais puisque l’AS Monaco jouera le mercredi soir contre l’Anadolu Efes, et non le vendredi, Frédéric Fauthoux va tout de même pouvoir s’appuyer sur un leader, qui a cruellement manqué à l’EuroBasket : Matthew Strazel, celui qui rêve d’être capitaine de l’équipe de France un jour.

« Il aurait dû disputer l’EuroBasket sans sa blessure », rappelle Frédéric Fauthoux. « On sait à quel point il est essentiel pour l’Équipe de France. Ce n’est évidemment pas l’idéal que de faire deux entraînements et un match alors qu’un groupe s’est déjà créé. Mais on se doit de mettre toutes les chances de notre côté pour avoir l’équipe la plus compétitive en Finlande. »

Albicy en capitaine de route

Étant donné qu’il ne débarquera que le vendredi à Rouen, et sera uniquement disponible pour le déplacement en Finlande, le vice-champion olympique devra certainement remiser son ambition de brassard à plus tard, d’autant plus qu’Andrew Albicy a également été rappelé sous les drapeaux.

À lui seul, le meneur de Gran Canaria représentera 52% du nombre total de sélections en équipe de France de cette liste de 14 (108/207). Et son poursuivant est relativement inattendu, éloigné du maillot bleu depuis plus de trois ans : Louis Labeyrie (34 sélections), rendu de nouveau éligible par son départ de Russie, signera son grand retour en équipe de France, lui qui est le seul, outre Albicy, à pouvoir se targuer de deux campagnes internationales à son actif (EuroBasket 2017 et Coupe du Monde 2019).

Pour en revenir aux joueurs EuroLeague, Matthew Strazel ne sera pas le seul présent à Espoo. Bodian Massa, Monsieur 100% avec les Bleus (9/9 aux tirs en carrière internationale), sera également de la partie pour la deuxième sortie en Finlande.

De nouveaux visages à découvrir

Au milieu des soldats habituels des fenêtres (Hugo BenitezNicolas LangAxel BouteilleAdam Mokoka), on remarque également la présence de quatre novices : Gérald Ayayi, qui connait bien le staff Fauthoux – Vila, Killian Tillie, l’ex-poste 4 du futur qui rattrape le temps perdu à Malaga (après 29 mois sans jouer), Mathis Dossou-Yovo, appelé à devenir un cadre des fenêtres à terme, et la belle histoire Lionel Gaudoux, l’homme désormais parti de la Départementale à 17 ans pour arriver chez les Bleus.

LIRE AUSSI

On pourrait même presque dire cinq nouveaux, puisqu’Yves Pons n’a aucune expérience d’un match à enjeu en équipe de France, lancé deux fois en amical en 2023 lorsqu’il était sparring-partner. Enfin, Benjamin Sene vivra lui une deuxième fenêtre internationale, trois ans après la première.

« Une équipe très intéressante et compétitive » selon Fauthoux

 « Je trouve l’équipe très intéressante et compétitive mais elle n’aura, comme la dernière fois, que 4-5 entraînements pour construire un collectif », lance Frédéric Fauthoux. « Il y a un an c’était une prise de fonction pour moi et l’occasion, contre Chypre, de faire une large revue d’effectif et voir beaucoup de jeunes joueurs français. Un an après, des choses ont évolué… et beaucoup de ces jeunes sont partis. Le match contre la Belgique et celui face à la Finlande seront deux matches très difficiles parce que leur équipe, par rapport à celle de l’EuroBasket, n’aura pas beaucoup évolué à part 2-3 éléments. De notre côté, il n’y aura aucun joueur qui était présent à l’EuroBasket. Dans ce contexte, il était important de rappeler des éléments présents en novembre dernier : Hugo Benitez, Adam Mokoka, Nicolas Lang, Axel Bouteille et Andrew Albicy. Cela nous donne une certaine assise. Le retour d’un joueur comme Louis Labeyrie comme l’arrivée de Killian Tillie sont également des points importants pour lancer ce long chemin vers la Coupe du Monde. »

Le visuel FFBB

Par ailleurs, trois joueurs ont été appelés en partenaire d’entraînement : Nathan De Sousa (22 ans) et Lucas Dufeal (22 ans), deux figures montantes de Betclic ÉLITE, ainsi que Narcisse Ngoy (21 ans), appelé à évoluer sous les ordres de Frédéric Fauthoux la saison prochaine à la JL Bourg, impressionnant pour son début de saison avec Poitiers en ÉLITE 2 (11,2 points à 83%, 12,7 rebonds et 3,3 contres), lui qui n’a encore que très peu d’années de basket derrière lui.

La liste de l’équipe de France

LIRE AUSSI

Le calendrier des Bleus 

  • 28 novembre : France – Belgique (à Rouen)
  • 1er décembre : Finlande – France
  • 27 février : Hongrie – France
  • 1er mars : France – Hongrie (au Mans)
  • 3 juillet : Belgique – France
  • 6 juillet : France – Finlande (à Pau)

Si les Bleus terminent dans les trois premiers de la poule, ils croiseront ensuite avec la Slovénie, la Tchéquie, la Suède et/ou l’Estonie en 2026/27.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires


Connexion
jeildo
Les principaux sont là après je ne comprends pas cette obstination de ne pas sélectionner Besson.
Répondre
(0) J'aime
roblackman- Modifié
Laisse tomber monsieur a ses têtes. Nadir est le meilleur marqueur de l'Euroligue, 2ème de la Betclic Elite. Hugo est un des meilleurs joueurs du championnat turque mais ils n'ont droit qu'à des miettes ou rien en équipe de France. Mais il a utilisé son joker à l'Eurobasket. Avec Wemby et les autres, il ne peut jouer que les 3 premières places. Team USA, les canadiens et les français font partie du TOP 3. ( A voir ce que le Canada envoie)
Répondre
(1) J'aime
kenzie
tout le monde a "ses têtes". nous public y compris. un poste de sélectionneur ou d'entraineur, c'est faire des choix qui sont par nature subjectifs.
(0) J'aime
kenzie
Au vu des disponibilités, je trouve cette équipe pas mal du tout. On connait le gros problème de ces fenêtres de qualif, mais souvent l'EDF y est plaisante à voir jouer, j'espère que ce sera encore le cas On a des joueurs déjà habitués des fenêtres, plusieurs ayant également l'expériences des grandes compétitions (Albicy, Strazel, Labeyrie), et des "nouveaux" dont il sera intéressant de suivre ce baptême du feu. Et, indépendamment de la qualité de l'équipe ou de la justesse des choix sur lesquels tout le monde a un avis, à titre personnel je suis content pour les 2 girondins Ayayi et Sene.
Répondre
(2) J'aime
arden_lefort
Sur l'intérêt que présente cette équipe, je vous suis totalement... compte tenu bien sûr des circonstances. Je suis particulièrement content de retrouver Labeyrie qui a toujours été très bon pendant les fenêtres internationales. C'est un bon joueur, intelligent. Heureux aussi de revoir Tillie... enfin. Ça manque un peu de taille, ce qui est un comble en France où il y a tant de 7 pieds et plus, mais il y a des mecs bondissants et costauds. La traction arrière est bonne. Reste à savoir ce que donneront les postes 3 et 4, qui sont soit jeunes, donc inexpérimentés, soit âgés, donc physiquement un peu atteints... mais remplis d'expérience et de sagesse, dirons-nous. Il sera donc intéressant de les suivre.
Répondre
(1) J'aime
elanpourtous- Modifié
Je suis très heureux pour Lionel Gaudoux... il le mérite vraiment.. C'est un échelon supplémentaire de gravi pour lui sachant qu'il est très en valeur sur ce début de saison en championnat (14,5 points à 61 %, 6 rebonds, 18,3 d’évaluation en 28 minutes) comme en Champions League (10 points à 47 %, 10,5 rebonds pour 16,5 d’évaluation en 29 minutes). J'ai hâte de le féliciter en direct dimanche au Colisée pour la réception de Paris....
Répondre
(0) J'aime
