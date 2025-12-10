Recherche
À l’étranger

Un nouveau club pour la légende blésoise Tyren Johnson

Après une saison éreintante à 77 matchs entre l'Allemagne et le Mexique, Tyren Johnson va désormais découvrir l'Argentine.
|
00h00
Le sourire de Tyren Johnson, déjà en Argentine

Crédit photo : AA Quimsa

De retour au Jeu de Paume le 31 octobre dernier, Tyren Johnson a pu recevoir l’ovation de ses anciens supporters blésois avant de repartir vers sa… 16e saison professionnelle !

Un exercice qui a logiquement mis du temps à se lancer pour lui, sachant qu’il sortait d’un opus à 77 matchs officiels, mais que l’ancien joueur de Châlons-Reims, Hyères-Toulon et Nancy (oui, rappelez-vous il a joué ailleurs qu’à Blois !) va désormais pouvoir attaquer dans un nouvel environnement.

Direction l’Argentine

Désireux de revenir en Europe, lui qui a sa belle-famille en Belgique, Tyren Johnson évoluera pourtant à des milliers de kilomètres du continent. Le MVP 2018 de Pro B s’est engagé avec le club argentin de Quimsa, actuel treizième du championnat local.

Aperçue auparavant en Belgique, aux États-Unis (G-League), en France, au Japon, en Grèce, au Mexique et en Allemagne, la légende de l’ADA Blois (six saisons sur place) n’avait encore jamais joué en Argentine. Il découvrira donc un huitième pays en carrière.

Dans la foulée d’une saison aboutie en Bundesliga l’an dernier (12 points, 3,5 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne), magnifiée par le sacre en Coupe d’Allemagne, Tyren Johnson a passé un été studieux au Mexique (12,3 points à 47%, 4,4 rebonds et 2,5 passes décisives avecles Dorados de Chihuahua).

Commentaires

bb41
en argentine ce n est pas le meme niveau. malgres son age il peut bien figurer. il a plus la course mnt dans les jambes
