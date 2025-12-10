Chris Babb de nouveau sur la touche à Gravelines-Dunkerque
Seulement cinq matchs de Betclic ÉLITE cette saison pour Chris Babb avec le BCM
Auteur d’un début de saison en pointillés, avec une longue absence en raison d’un traitement pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), Chris Babb a vu son compteur personnel rester bloqué à cinq matchs ce mardi, malgré la réception de Limoges.
Le @BCMBasket vous informe que Chris Babb ne participera pas à la rencontre de ce soir face au CSP Limoges.
Cette décision a été prise pour des raisons médicales, en accord avec le staff sportif et médical, afin de préserver la santé du joueur.#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/mcgeY07Gr3
— BCM Basketball (@BCMBasket) December 9, 2025
Leader sportif et émotionnel du BCM depuis qu’il a joué les sauveurs dans le maintien miraculeux de la saison 2023/24, l’ailier nordiste était en civil face au CSP et a considérablement manqué à une équipe maritime défaite 79-84 lors d’un match crucial.
« Il s’est luxé l’épaule il y a 15 jours à l’entraînement », a expliqué le coach Jean-Christophe Prat à La Voix du Nord. « Ses examens sont rassurants mais la douleur persiste, on ne peut pas l’utiliser. »
Ainsi, Chris Babb semble déjà bien incertain pour la venue de la JL Bourg dimanche prochain. En son absence, Jean-Christophe Prat a été fidèle à sa réputation de coach formateur en lançant Louka Letailleur, le seul 2008 de Betclic ÉLITE, dans le cinq majeur (7 points à 3/4 et 3 rebonds en 20 minutes).
Par ailleurs, La Voix du Nord rapporte que Soren Bracq s’est tordu la cheville et que Vafessa Fofana a joué sous anti-inflammatoires en raison d’une intense douleur à la malléole.
Commentaires