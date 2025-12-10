Chris Babb de nouveau sur la touche à Gravelines-Dunkerque

Auteur d’un début de saison en pointillés, avec une longue absence en raison d’un traitement pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), Chris Babb a vu son compteur personnel rester bloqué à cinq matchs ce mardi, malgré la réception de Limoges.

Le @BCMBasket vous informe que Chris Babb ne participera pas à la rencontre de ce soir face au CSP Limoges. Cette décision a été prise pour des raisons médicales, en accord avec le staff sportif et médical, afin de préserver la santé du joueur.#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/mcgeY07Gr3 — BCM Basketball (@BCMBasket) December 9, 2025

Leader sportif et émotionnel du BCM depuis qu’il a joué les sauveurs dans le maintien miraculeux de la saison 2023/24, l’ailier nordiste était en civil face au CSP et a considérablement manqué à une équipe maritime défaite 79-84 lors d’un match crucial.

PROFIL JOUEUR Chris BABB Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 35 ans (14/02/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 9,4 #78 REB 2,4 #118 PD 3,4 #35

« Il s’est luxé l’épaule il y a 15 jours à l’entraînement », a expliqué le coach Jean-Christophe Prat à La Voix du Nord. « Ses examens sont rassurants mais la douleur persiste, on ne peut pas l’utiliser. »

Ainsi, Chris Babb semble déjà bien incertain pour la venue de la JL Bourg dimanche prochain. En son absence, Jean-Christophe Prat a été fidèle à sa réputation de coach formateur en lançant Louka Letailleur, le seul 2008 de Betclic ÉLITE, dans le cinq majeur (7 points à 3/4 et 3 rebonds en 20 minutes).

Par ailleurs, La Voix du Nord rapporte que Soren Bracq s’est tordu la cheville et que Vafessa Fofana a joué sous anti-inflammatoires en raison d’une intense douleur à la malléole.