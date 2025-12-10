Recherche
Betclic Élite

Chris Babb de nouveau sur la touche à Gravelines-Dunkerque

Betclic ÉLITE - Souvent absent cette saison avec le BCM Gravelines-Dunkerque, Chris Babb a manqué mardi la réception de Limoges en raison d'une luxation à l'épaulée contractée il y a deux semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chris Babb de nouveau sur la touche à Gravelines-Dunkerque

Seulement cinq matchs de Betclic ÉLITE cette saison pour Chris Babb avec le BCM

Crédit photo : ESSM Le Portel

Auteur d’un début de saison en pointillés, avec une longue absence en raison d’un traitement pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), Chris Babb a vu son compteur personnel rester bloqué à cinq matchs ce mardi, malgré la réception de Limoges.

Leader sportif et émotionnel du BCM depuis qu’il a joué les sauveurs dans le maintien miraculeux de la saison 2023/24, l’ailier nordiste était en civil face au CSP et a considérablement manqué à une équipe maritime défaite 79-84 lors d’un match crucial.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Chris Babb.jpg
Chris BABB
Poste(s): Ailier
Taille: 196 cm
Âge: 35 ans (14/02/1990)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
9,4
#78
REB
2,4
#118
PD
3,4
#35

 

« Il s’est luxé l’épaule il y a 15 jours à l’entraînement », a expliqué le coach Jean-Christophe Prat à La Voix du Nord. « Ses examens sont rassurants mais la douleur persiste, on ne peut pas l’utiliser. »

Ainsi, Chris Babb semble déjà bien incertain pour la venue de la JL Bourg dimanche prochain. En son absence, Jean-Christophe Prat a été fidèle à sa réputation de coach formateur en lançant Louka Letailleur, le seul 2008 de Betclic ÉLITE, dans le cinq majeur (7 points à 3/4 et 3 rebonds en 20 minutes).

– Journée 9

Par ailleurs, La Voix du Nord rapporte que Soren Bracq s’est tordu la cheville et que Vafessa Fofana a joué sous anti-inflammatoires en raison d’une intense douleur à la malléole.

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

