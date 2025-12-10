[Vidéo] 18 points en LFB à 18 ans, Justine Loubens impressionne : « Le travail paye ! »

« C’est quand même la seule joueuse qui est revenue de la trêve internationale en me disant qu’elle était fatiguée », souriait David Gautier samedi soir en conférence de presse.

Pour cause, Justine Loubens est aussi la seule joueuse à ne pas avoir chômée pendant les vacances, elle qui suit en parallèle de son quotidien de joueuse professionnelle une première année de BTS Négociation et Relation Client.

Elle devait jouer à Tarbes

Après un été de doute suite à la disparition du club de Tarbes, où elle était censée découvrir le monde pro cette saison, la jeune ailière de La Roche est en train de démontrer que le projet vendéen est bien mieux qu’une simple roue de secours.

Responsabilisée au sein du RVBC, où elle tourne pratiquement à 20 minutes de moyenne, la fille de la championne d’Europe 2001 Lœtitia Moussard a validé son meilleur match dans le circuit professionnel le week-end dernier.

« Ça me montre que je progresse »

En scorant 9 points dans le dernier quart-temps, elle a terminé à 18 unités à 6/12 en 33 minutes contre l’ASVEL. Pour un record en Boulangère Wonderligue, évidemment, elle qui était montée à 21 unités la saison dernière en LF2 avec le Pôle France.

« C’est le travail qui paye », a-t-elle soufflé en conférence de presse. « Je sais que c’est une année de découverte pour moi, ma première saison en Ligue. C’est un championnat dur, physique. J’ai directement travaillé et ça paye. Ça me montre que je progresse et que mes coéquipières me font confiance. Je vais continuer à bosser pour donner le meilleur de moi-même et apporter à l’équipe. »

« Elle commence à prendre le rythme »

Une performance XXL qui tombe d’autant mieux que La Roche Vendée en avait particulièrement besoin pour décrocher sa deuxième victoire de la saison face à un concurrent direct (70-66). Des progrès qui ravissent également son coach, David Gautier, qui s’en est ouvert devant les micros le week-end dernier.

« Justine travaille. Même si je lui crie dessus, elle ne rechigne pas. Elle est toujours là, à essayer de comprendre et progresser. Elle savait que c’était une saison pour saisir les opportunités. Du fait de notre petit effectif, il y en a beaucoup et elle les saisit ! Il y a encore beaucoup de travail mais je suis content pour elle, elle est volontaire. Ça fait un mois et demi qu’elle a repris les cours : avec l’enchaînement des cours et des entraînements, elle a connu une petite baisse physique et morale. Elle commence à prendre le rythme. Elle a une vraie qualité de shoot, Valentin (Garraud, son assistant) fait un gros travail dès la présaison sur les appuis pour vraiment la faire progresser et ça se voit sur les pourcentages qu’elle a depuis le début de saison. On continue de développer l’agressivité et la dureté. C’est agréable de travailler avec une fille comme ça. »