Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison
Rayan Rupert n’avait pas encore été envoyé en G-League par Portland depuis le début de saison
Muet lors de ses quatre dernières sorties NBA, où son rôle n’évolue pas par rapport à ses deux premières saisons, si ce n’est à la baisse (1,4 point et 1,5 rebond en moins de 8 minutes de moyenne avec les Blazers), Rayan Rupert a pu se dégourdir les jambes en G-League.
Pour la première fois de l’exercice, l’arrière français de Portland a été envoyé peupler les rangs du Rip City Remix. Et il s’est plutôt bien amusé lors de ses 37 minutes et 23 secondes passées sur le parquet contre Salt Lake City.
Ainsi, l’ancien pensionnaire de l’INSEP a établi sa sixième marque offensive en carrière, avec 22 points à 8/11. Les cinq premières l’ont déjà été en G-League, avec une pointe à 30 en mars dernier.
Rayan Rupert y a ajouté 9 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre.
Rayan Rupert, Rip City Remix v SLS
22 points
9 rebounds
5 assists
1 steal
1 block
8/11 FGA
2/3 3PA
+19 pic.twitter.com/AHsNmHMboN
— SK (@SKLDraft) December 10, 2025
