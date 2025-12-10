Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
G-League

Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison

Envoyé en G-League pour la première fois de la saison par Portland, Rayan Rupert y a brillé la nuit dernière avec le Rip City Remix.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison

Rayan Rupert n’avait pas encore été envoyé en G-League par Portland depuis le début de saison

Crédit photo : Troy Taormina-Imagn Images

Muet lors de ses quatre dernières sorties NBA, où son rôle n’évolue pas par rapport à ses deux premières saisons, si ce n’est à la baisse (1,4 point et 1,5 rebond en moins de 8 minutes de moyenne avec les Blazers), Rayan Rupert a pu se dégourdir les jambes en G-League.

Pour la première fois de l’exercice, l’arrière français de Portland a été envoyé peupler les rangs du Rip City Remix. Et il s’est plutôt bien amusé lors de ses 37 minutes et 23 secondes passées sur le parquet contre Salt Lake City.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Rayan Rupert.jpg
Rayan RUPERT
Taille: 199 cm
Âge: 21 ans (31/05/2004)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
1,4
#464
REB
1,5
#390
PD
0,2
#454

Ainsi, l’ancien pensionnaire de l’INSEP a établi sa sixième marque offensive en carrière, avec 22 points à 8/11. Les cinq premières l’ont déjà été en G-League, avec une pointe à 30 en mars dernier.

Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
22
PTS
9
REB
5
PDE
Logo G League
RCR
133 122
SLC

Rayan Rupert y a ajouté 9 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
G League
00h00Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
Carla Leite et Saragosse ont passé un 25-0 à Valence dans le dernier quart-temps
EuroLeague Féminine
00h00Carla Leite guide Saragosse vers une incroyable 25-0 à Valence en EuroLeague
Jean-Marc Pansa a remporté sa première victoire de la saison de BCL
Basketball Champions League
00h00Avec un très bon Jean-Marc Pansa, Sabah écrase Nymburk et décroche sa première victoire en BCL
Basketball Champions League
00h00Première défaite européenne de Chalon, qui prend l’eau à 3-points dans les cinq dernières minutes
Betclic ELITE
00h00Après Saint-Quentin, au tour du Portel de se faire corriger par Paris
Coupe de France Masculine
00h00L’ASVEL bourreau de Saint-Quentin en Coupe pour la deuxième année d’affilée
EuroCup
00h00Une pâle copie de la JL Bourg subit son deuxième revers de la saison en EuroCup
Betclic ELITE
00h00Limoges rompt sa terrible série et enfonce le BCM dans la zone rouge
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
NBA
00h00Dylan Harper clutch face aux Pelicans : le rookie des Spurs brille dans un duel épique contre Derik Queen
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
1 / 0