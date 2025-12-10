Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison

Muet lors de ses quatre dernières sorties NBA, où son rôle n’évolue pas par rapport à ses deux premières saisons, si ce n’est à la baisse (1,4 point et 1,5 rebond en moins de 8 minutes de moyenne avec les Blazers), Rayan Rupert a pu se dégourdir les jambes en G-League.

Pour la première fois de l’exercice, l’arrière français de Portland a été envoyé peupler les rangs du Rip City Remix. Et il s’est plutôt bien amusé lors de ses 37 minutes et 23 secondes passées sur le parquet contre Salt Lake City.

PROFIL JOUEUR Rayan RUPERT Taille: 199 cm Âge: 21 ans (31/05/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 1,4 #464 REB 1,5 #390 PD 0,2 #454

Ainsi, l’ancien pensionnaire de l’INSEP a établi sa sixième marque offensive en carrière, avec 22 points à 8/11. Les cinq premières l’ont déjà été en G-League, avec une pointe à 30 en mars dernier.

Rayan Rupert y a ajouté 9 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre.