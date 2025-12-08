Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux

EuroLeague - Le Partizan Belgrade négocie avec Malik Beasley pour un contrat de six mois. L'arrière NBA de 29 ans se verrait offrir 2 millions de dollars nets jusqu'à la fin de saison par le club serbe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux

Malik Beasley sort d’une grosse saison NBA avec Détroit

Crédit photo : © Rick Osentoski-Imagn Images

Le Partizan Belgrade pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon Nova.rs, le club serbe serait en négociations avancées avec Malik Beasley, l’arrière américain de 29 ans actuellement sans contrat NBA.

Une offre financière exceptionnelle pour attirer la star NBA

L’offre du Partizan Belgrade s’élèverait à 2 millions de dollars nets pour une période de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison en cours. Cette proposition financière particulièrement attractive témoigne de l’ambition du club de Belgrade, qui traverse une période de transition après le départ surprise de son entraîneur légendaire Zeljko Obradovic.

Les négociations seraient menées par Jovan Mijailović, fils du président Ostoja Mijailović et dirigeant de la section e-sport du Partizan. Cette approche directe souligne l’importance accordée par la direction serbe à ce recrutement potentiel.

PROFIL JOUEUR
Malik BEASLEY
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 29 ans (26/11/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
16,1
#87
REB
2,6
#341
PD
1,7
#251

Un joueur de haut niveau malgré les controverses récentes

Malik Beasley sort d’une excellente saison NBA où il a terminé deuxième au vote pour le titre de sixième homme de l’année. L’arrière a compilé des statistiques impressionnantes avec 16,3 points, 2,6 rebonds et 1,7 passes décisives de moyenne, confirmant son statut de scoreur redoutable.

Cependant, son nom a été impliqué dans une enquête fédérale concernant des paris illégaux présumés. Bien que le district Est de New York ait cessé ses investigations concernant Beasley le 22 août dernier, selon les informations rapportées par Shams Charania, aucune franchise NBA ne lui a encore présenté d’offre contractuelle.

Cette situation pourrait expliquer l’intérêt du joueur pour une aventure européenne, le Partizan Belgrade représentant une opportunité de retrouver les parquets à un niveau compétitif élevé tout en bénéficiant d’un package financier conséquent. Le club serbe espère ainsi compenser le départ de son coach emblématique par l’arrivée d’une star NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Nancy Fora est arrêtée pour de longs mois
EuroLeague Féminine
00h00Blessée en sélection nationale, la meneuse de Bourges est out plusieurs mois
Nathan Soliman porte le Pôle France sur ses épaules cette saison
NM1
00h00Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap
ELITE 2
00h00Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne
NM1
00h00Daniel Isay réussit sa première et participe à l’exploit de Metz contre le leader Fos-sur-Mer
Espoirs ELITE
00h00Cholet toujours leader, Monaco enchaîne à pas de géant, Paris affole les compteurs et Boulazac se réveille
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
Pablo Laso va-t-il coacher l'Anadolu Efes Istanbul
Liga Endesa
00h00Pablo Laso dans le viseur de l’Anadolu Efes Istanbul
1 / 0
Livenews NBA
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
Ousmane Dieng en défense sur Keyonte George
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
1 / 0