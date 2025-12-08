Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux

Le Partizan Belgrade pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon Nova.rs, le club serbe serait en négociations avancées avec Malik Beasley, l’arrière américain de 29 ans actuellement sans contrat NBA.

Une offre financière exceptionnelle pour attirer la star NBA

L’offre du Partizan Belgrade s’élèverait à 2 millions de dollars nets pour une période de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison en cours. Cette proposition financière particulièrement attractive témoigne de l’ambition du club de Belgrade, qui traverse une période de transition après le départ surprise de son entraîneur légendaire Zeljko Obradovic.

Les négociations seraient menées par Jovan Mijailović, fils du président Ostoja Mijailović et dirigeant de la section e-sport du Partizan. Cette approche directe souligne l’importance accordée par la direction serbe à ce recrutement potentiel.

PROFIL JOUEUR Malik BEASLEY Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 29 ans (26/11/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 16,1 #87 REB 2,6 #341 PD 1,7 #251

Un joueur de haut niveau malgré les controverses récentes

Malik Beasley sort d’une excellente saison NBA où il a terminé deuxième au vote pour le titre de sixième homme de l’année. L’arrière a compilé des statistiques impressionnantes avec 16,3 points, 2,6 rebonds et 1,7 passes décisives de moyenne, confirmant son statut de scoreur redoutable.

Cependant, son nom a été impliqué dans une enquête fédérale concernant des paris illégaux présumés. Bien que le district Est de New York ait cessé ses investigations concernant Beasley le 22 août dernier, selon les informations rapportées par Shams Charania, aucune franchise NBA ne lui a encore présenté d’offre contractuelle.

Cette situation pourrait expliquer l’intérêt du joueur pour une aventure européenne, le Partizan Belgrade représentant une opportunité de retrouver les parquets à un niveau compétitif élevé tout en bénéficiant d’un package financier conséquent. Le club serbe espère ainsi compenser le départ de son coach emblématique par l’arrivée d’une star NBA.