Blessée en sélection nationale, la meneuse de Bourges est out plusieurs mois

L’indisponibilité de Nancy Fora (1,76 m, 28 ans) tombe au mauvais moment pour Bourges, engagé en EuroLeague Féminine et en La Boulangère Wonderligue. La meneuse, qui tournait à 3,9 points, 2 rebonds et 3 passes décisives en EuroLeague, n’était plus apparue en tenue depuis le 7 novembre, soir de la dernière rencontre avant la trêve face à Landerneau. Depuis, son état inquiétait, et le diagnostic communiqué ce dimanche vient sceller une période compliquée pour l’arrière-garde berruyère.

Le début de la blessure durant la trêve internationale

Revenue en sélection suisse pour les qualifications à l’EuroBasket 2027, Nancy Fora avait disputé le premier match, perdu en Grande-Bretagne. Touchée au genou, elle avait ensuite manqué le deuxième match, finalement gagné contre la Norvège (71-33), avant de revenir pour la rencontre contre l’Autriche, perdue à domicile (78-97).

À son retour à Bourges, l’ancienne meneuse de Tarbes n’avait pas repris l’entraînement collectif. Le staff indiquait simplement qu’elle avait été « impactée » durant cette trêve internationale, sans en dire davantage. Une situation qui commençait à interroger alors que les Tango devaient enchaîner une période dense.

Une opération devenue inévitable

Samedi soir, après la victoire face à Toulouse, l’entraîneur Olivier Lafargue expliquait vouloir faire un point médical concernant sa meneuse. Le lendemain, Bourges a officialisé la nouvelle dans un communiqué : une opération est nécessaire.

Le club précise que cette intervention « entraînera une période d’éloignement des parquets » et évoque une indisponibilité de « plusieurs mois », un coup dur pour une joueuse précieuse dans la rotation extérieure, notamment en défense et dans la gestion du tempo.

PROFIL JOUEUR Nancy FORA Poste(s): Arrière Taille: 176 cm Âge: 28 ans (17/09/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 3,9 #168 REB 2 #168 PD 3 #43

Un effectif à recomposer pour Bourges

Cette absence longue durée va obliger le staff berruyer à réorganiser ses lignes arrières. Déjà fortement sollicité entre championnat de France et EuroLeague, le TBB devra trouver un nouvel équilibre pour traverser les semaines à venir. Les minutes devront être redistribuées, tandis qu’une réflexion sur un possible renfort pourrait émerger selon l’évolution du calendrier et des priorités sportives.

En attendant son retour, Bourges devra s’adapter sans Nancy Fora, dont le rôle, même discret dans les statistiques, reste important dans la structure de jeu d’Olivier Lafargue. La meneuse entame désormais un parcours de rééducation qui devrait l’éloigner des parquets plusieurs mois, avec l’objectif de revenir pleinement opérationnelle pour la suite de sa carrière.