LBWL

Blessée en sélection nationale, la meneuse de Bourges est out plusieurs mois

La Boulangère Wonderligue - La meneuse Nancy Fora va manquer plusieurs mois de compétition avec le Bourges Basket. Touchée au genou lors de la trêve internationale, la Suissesse doit se faire opérer, a annoncé le club ce dimanche, confirmant ainsi une absence de longue durée pour un effectif déjà fortement sollicité.
00h00
Blessée en sélection nationale, la meneuse de Bourges est out plusieurs mois

Nancy Fora est arrêtée pour de longs mois

Crédit photo : FIBA

L’indisponibilité de Nancy Fora (1,76 m, 28 ans) tombe au mauvais moment pour Bourges, engagé en EuroLeague Féminine et en La Boulangère Wonderligue. La meneuse, qui tournait à 3,9 points, 2 rebonds et 3 passes décisives en EuroLeague, n’était plus apparue en tenue depuis le 7 novembre, soir de la dernière rencontre avant la trêve face à Landerneau. Depuis, son état inquiétait, et le diagnostic communiqué ce dimanche vient sceller une période compliquée pour l’arrière-garde berruyère.

Le début de la blessure durant la trêve internationale

Revenue en sélection suisse pour les qualifications à l’EuroBasket 2027, Nancy Fora avait disputé le premier match, perdu en Grande-Bretagne. Touchée au genou, elle avait ensuite manqué le deuxième match, finalement gagné contre la Norvège (71-33), avant de revenir pour la rencontre contre l’Autriche, perdue à domicile (78-97).

À son retour à Bourges, l’ancienne meneuse de Tarbes n’avait pas repris l’entraînement collectif. Le staff indiquait simplement qu’elle avait été « impactée » durant cette trêve internationale, sans en dire davantage. Une situation qui commençait à interroger alors que les Tango devaient enchaîner une période dense.

Une opération devenue inévitable

Samedi soir, après la victoire face à Toulouse, l’entraîneur Olivier Lafargue expliquait vouloir faire un point médical concernant sa meneuse. Le lendemain, Bourges a officialisé la nouvelle dans un communiqué : une opération est nécessaire.

Le club précise que cette intervention « entraînera une période d’éloignement des parquets » et évoque une indisponibilité de « plusieurs mois », un coup dur pour une joueuse précieuse dans la rotation extérieure, notamment en défense et dans la gestion du tempo.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nancy Fora.jpg
Nancy FORA
Poste(s): Arrière
Taille: 176 cm
Âge: 28 ans (17/09/1997)

Nationalités:

logo sui.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine
PTS
3,9
#168
REB
2
#168
PD
3
#43

Un effectif à recomposer pour Bourges

Cette absence longue durée va obliger le staff berruyer à réorganiser ses lignes arrières. Déjà fortement sollicité entre championnat de France et EuroLeague, le TBB devra trouver un nouvel équilibre pour traverser les semaines à venir. Les minutes devront être redistribuées, tandis qu’une réflexion sur un possible renfort pourrait émerger selon l’évolution du calendrier et des priorités sportives.

En attendant son retour, Bourges devra s’adapter sans Nancy Fora, dont le rôle, même discret dans les statistiques, reste important dans la structure de jeu d’Olivier Lafargue. La meneuse entame désormais un parcours de rééducation qui devrait l’éloigner des parquets plusieurs mois, avec l’objectif de revenir pleinement opérationnelle pour la suite de sa carrière.

Nancy Fora ici contre l'ASVEL
Nancy Fora ici contre l’ASVEL (photo : Olivier Martin)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
