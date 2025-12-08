Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier

Tuomas Iisalo et Tiago Splitter ont écrit une nouvelle page de leur parcours respectif ce dimanche, en se retrouvant pour la première fois en NBA après avoir été révélés au Paris Basketball depuis 2023. Aux commandes de Memphis pour le Finlandais et de Portland pour le Brésilien, les deux techniciens ont incarné, le temps d’une soirée, la réussite de la filière parisienne exportée vers le plus haut niveau.

Tiago Splitter 🆚 Tuomas Iisalo Our last 2 coaches facing each other right now in the @NBA 🖤❤️💙 pic.twitter.com/w57CGur6AD — Paris Basketball (@ParisBasketball) December 7, 2025

Deux anciens du Paris Basketball face à face en NBA

Le contexte de ce Portland–Memphis attirait bien plus d’attention en France qu’aux États-Unis. Normal : rares sont les matches NBA opposant deux coachs passés par le championnat de France. Dimanche, la rencontre a toutefois tourné court. Les Grizzlies de Tuomas Iisalo ont rapidement imposé leur rythme, s’imposant largement (119-96) grâce à une prestation collective solide, avec sept joueurs à 11 points ou plus. Memphis a ainsi signé une septième victoire sur ses neuf derniers matches.

À l’inverse, les Blazers de Tiago Splitter ont subi. Propulsé entraîneur intérimaire après le départ forcé de Chauncey Billups, impliqué dans une affaire de paris sportifs, le Brésilien a dû composer avec un effectif très diminué à l’intérieur. Sans Donovan Clingan ni Robert Williams III, Portland a aligné le rookie chinois Yang Hansen, titularisé pour la première fois. Une soirée compliquée pour une équipe plombée par 14 pertes de balle et une adresse limitée à 35 % à la pause.

Memphis domine, Portland craque

Memphis a construit l’essentiel de son succès en première mi-temps. Santi Aldama (22 points), Jaylen Wells et Kentavious Caldwell-Pope (17 chacun) ont mené une équipe disciplinée, agressive défensivement et efficace en transition.

À la pause, les Grizzlies menaient déjà 66-46, profitant d’une avalanche de pertes de balle adverses.

Portland réagit… brièvement

Les Blazers de Sidy Cissoko et Rayan Rupert ont pourtant réussi un run de 19-3 au retour des vestiaires, pour revenir à 69-65. Mais Memphis a immédiatement répliqué, reprenant le large avant d’aborder le dernier quart avec 14 points d’avance.

Jerami Grant (21 points) et Deni Avdija (17 points, 7 rebonds, 7 passes) ont tenté de maintenir Portland à flot, mais sans parvenir à remettre réellement la rencontre en question.

Une soirée symbolique pour la filière du Paris Basketball

Au-delà du résultat, ce premier duel Iisalo–Splitter en NBA constitue un moment fort : Paris voit deux de ses anciens coachs s’imposer dans le paysage nord-américain, preuve que la vitrine parisienne peut être une rampe vers le très haut niveau.

De Memphis à Portland, l’empreinte laissée dans la capitale continue de porter ses fruits.