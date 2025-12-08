Sarunas Jasikevicius aurait accepté de prolonger avec le Fenerbahçe

Sarunas Jasikevicius serait bien parti pour poursuivre son aventure avec le Fenerbahce Istanbul. Selon l’ancien international turc Ibrahim Kutluay, l’entraîneur lituanien, vainqueur de l’EuroLeague 2025, aurait déjà accepté une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires, plus une année optionnelle. Une nouvelle qui confirme la volonté du club stambouliote de s’inscrire dans la continuité autour de l’un des coachs les plus convoités du continent.

Le Fenerbahçe sécurise son coach vedette

Alors qu’il arrivait en fin de contrat à l’échéance 2025-2026, Sarunas Jasikevicius aurait donné son accord pour poursuivre au Fenerbahçe. C’est lors de l’émission Socrates EuroStep qu’Ibrahim Kutluay a dévoilé l’information, précisant que l’accord porte sur deux années de plus, assorties d’une option pour une troisième.

Cette annonce s’inscrit dans la lignée des déclarations du président Sadettin Saran, qui confirmait en octobre son désir de garder l’entraîneur « sur le long terme ».

Le choix de la stabilité après une saison historique

Arrivé en décembre 2023, Saras a rapidement redonné un élan au club stambouliote. La saison passée, il a guidé le Fenerbahçe vers une année exceptionnelle, conclue par un triplé historique : championnat, Coupe et EuroLeague. Ce parcours lui a valu d’être élu coach de la saison 2024-2025 en EuroLeague.

Avec cette prolongation, le Fenerbahçe poursuit ainsi son projet autour d’un coach reconnu pour son exigence, sa discipline et sa capacité à faire jouer ses équipes ensemble.

Un message fort pour l’EuroLeague

Dans un contexte continental où plusieurs grands clubs cherchent à sécuriser des entraîneurs de premier plan, le Fenerbahçe frappe fort en verrouillant l’un des techniciens les plus respectés du circuit. La stabilité autour de Jasikevicius pourrait peser lourd dans la lutte pour aller chercher d’autres titres en EuroLeague, alors que la concurrence s’intensifie saison après saison.