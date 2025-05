Fenerbahçe brise le rêve de titre de l’EuroLeague de l’AS Monaco !

Le Limoges CSP va encore demeurer pour au moins une année de plus le seul club du championnat de France à avoir remporter l’EuroLeague (1993). Ce dimanche 25 mai à Abou Dabi, l’AS Monaco a vu le titre européen filer entre les doigts de Fenerbahçe (70-81). Dominateur en seconde période, que ce soit au rebond offensif ou à l’adresse, le club stambouliote a ainsi remporté sa 2e EuroLeague, après celle à domicile en 2017.

Pour son premier passage en finale de l’EuroLeague, Monaco n’a donc pas réussi le tour de passe-passe de repartir directement avec le trophée. Malgré un bon début de match, l’ASM a vu l’expérimenté Fenerbahçe (un titre et deux finales) revenir petit à petit dans la rencontre, avant de complètement déborder les Monégasques en seconde partie de rencontre.

Si l’AS Monaco avait contraint l’Olympiakos à jouer à sa main, Vassilis Spanoulis et ses joueurs ont cependant échoué à imposer leur jeu en finale. Tout se passait pourtant bien pour la Roca Team jusqu’à la 15e minute, qui menait 32 à 23. Sauf qu’un run stambouliote en fin de première période, avec un 12-1 sur les quatre dernières minutes, a grippé la machine monégasque qui ne s’en est jamais remise par la suite.

En seconde période, Monaco a progressivement senti le vent tourner, sans pouvoir changer le cours des choses. D’abord en éprouvant beaucoup plus de difficultés à trouver des solutions en attaque face aux switchs des Turcs, que ce soit à l’intérieur pour les grands ou pour se créer des tirs extérieurs. Ensuite, le manque d’impact au rebond de Daniel Theis (12 points et 8 rebonds) et les box-outs oubliés de Mike James, qui ont notamment octroyé 14 rebonds offensifs à leurs adversaires, ont fini par coûter très chers à partir du moment le Fener a rentré ses tirs (9/22 à 3-points, contre 9/21). Par le clutch de ses leaders, le MVP du Final Four Nigel Hayes-Davis, Wade Baldwin IV ou encore Marko Guduric, Fenerbahçe Istanbul a fini par faire la différence dans un dernier quart-temps sans véritable money-time, malgré les efforts d’Alpha Diallo (19 points à 8/13 aux tirs), expulsé pour 5 fautes, ou de Matthew Strazel (13 points à 4/7).

