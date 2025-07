Après trois ans en Russie, Louis Labeyrie bientôt de retour en Espagne ?

C’est un changement radical de vie qui l’attend. Cloîtré dans le centre de la Russie à l’UNICS Kazan depuis 2022, Louis Labeyrie (2,09 m, 33 ans) pourrait déménager le long de la côte marocaine, du côté des Îles Canaries. C’est en tout cas ce que dévoile Willy Villar, le directeur sportif de Gran Canaria, auprès du média espagnol La Provincia. Selon lui, le joueur et le club espagnol serait sur le point de finaliser une signature cet été. « Nous espérons pouvoir annoncer Labeyrie le plus tôt possible » explique-t-il même. Il serait la quatrième recrue du mercato finaliste de l’EuroCup la saison dernière et champion en 2023. En fin de saison dernière, Cholet l’avait contacté pour palier les blessures Bastien Vautier et Chris Ebou-NDow, avant que cette option soit balayée pour des questions de salaire.

Retour en Espagne

Après trois ans sans jouer de compétition européenne, Labeyrie retrouverait donc la scène continentale, tout comme Amath M’Baye avec le Paris Basketball (lui depuis deux ans). Mais pas en EuroCup, puisque Gran Canaria a décidé de quitter la seconde division pour la troisième (la BCL), pour des questions de revenus. Le Francilien de 33 ans avait déjà joué la BCL avec Strasbourg en 2017/18, avant de passer au niveau supérieur (EuroCup puis EuroLeague) avec Valence. Cette signature à Gran Canaria serait donc aussi l’occasion de retrouver le championnat espagnol qu’il a quitté depuis trois ans.

Reste à voir quel sera son rôle, lui qui a connu une baisse statistique depuis ses débuts à Kazan (12, puis 9, puis 6 points de moyenne dans le championnat russe). Il avait été mis de côté par le club à l’approche des playoffs. Il arriverait en tout cas dans une équipe de Gran Canaria avec déjà deux Français pour l’intégrer, Andrew Albicy et Pierre Pelos, dont le directeur sportif a aussi confirmé la conservation.