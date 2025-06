Amath M’Baye signe au Paris Basketball et va découvrir la Betclic ÉLITE à 35 ans

Amath M’Baye (2,05 m, 35 ans) va connaître un nouveau chapitre dans sa longue carrière professionnelle. À 35 ans, l’ancien international français rejoint le Paris Basketball, comme révélé par Yannis Bourgeois ce samedi. Selon nos informations, le contrat est d’ores et déjà paraphé. Un choix fort pour le club de la capitale, qui ajoute à son effectif un ailier-fort expérimenté, passé récemment par le CSKA Moscou, et qui s’apprête à faire ses débuts en Betclic ELITE tout en retrouvant l’EuroLeague.

Un retour à l’EuroLeague depuis Paris pour M’Baye

Après avoir porté les couleurs de l’Anadolu Efes Istanbul en 2022-2023, Amath M’Baye avait rejoint le CSKA Moscou à l’été 2023. En VTB League, il a livré une saison solide : 10,5 points à 50,8% de réussite aux tirs (dont 39,5% à 3-points), 2,9 rebonds et 1,6 passe décisive en 24 minutes. Actuellement, il dispute encore la finale des playoffs contre le Zénith Saint-Pétersbourg.

Son passage à l’Anadolu Efes avait marqué ses premiers pas en EuroLeague, où il avait compilé 7,0 points et 2,8 rebonds en 33 matchs lors de la saison 2022-2023. Il apportera son expérience à un poste 4 déjà bien garni à Paris avec les arrivées d’Allan Dokossi (ex-Dijon) et du Belge Thijs De Ridder (2,03 m, 22 ans).

Une longue carrière internationale avant la France

En partie formé aux États-Unis entre le Wyoming et l’Université d’Oklahoma, Amath M’Baye a ensuite traversé le Japon (Nagoya), l’Italie (Brindisi, Milan, Bologne), la Turquie (Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes) et la Russie. Avec la Virtus Bologne, il a notamment remporté la Ligue des champions (BCL) en 2019 et atteint la finale de l’édition 2021 avec Karşıyaka.

En sélection, il a disputé la Coupe du Monde 2019 avec les Bleus, remportant la médaille de bronze. Lors du match d’ouverture face à l’Allemagne, il avait inscrit 21 points, son record en équipe de France. Son passage au CSKA Moscou en 2023 l’a rendu non-sélectionnable pour les compétitions internationales.

Avec ce recrutement, Paris mise sur un joueur expérimenté, capable de contribuer des deux côtés du terrain, notamment grâce à son tir extérieur et son expérience des joutes européennes. Ce sera également la première fois que M’Baye jouera dans le championnat de France sénior.