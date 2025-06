Fos Provence confie les rênes à Emmanuel Schmitt pour rebondir en NM1

Relégué en Nationale 1 après une saison difficile en Pro B, Fos Provence a opté pour un technicien expérimenté afin de reconstruire un projet ambitieux : selon nos informations, Emmanuel Schmitt (58 ans) sera le nouvel entraîneur du club sudiste. L’Alsacien a souvent été vu du côté de la Halle Parsemain au cours de la saison 2024-2025.

Un coach aguerri et respecté

Emmanuel Schmitt va retrouver un banc après une saison sans club. De 2019 à 2024, il a dirigé Aix-Maurienne avec pour mission de maintenir le club en Pro B, ce qu’il a réussi à faire chaque saison, malgré des moyens limités. Sa meilleure saison avec l’AMSB reste celle de 2021-2022, conclue à la 11e place (15 victoires en 34 matchs).

Avant cela, le technicien mulhousien avait notamment marqué le championnat suisse, remportant deux Coupes de la Ligue (2004 et 2014) et une Coupe de Suisse (2004), tout en dirigeant l’équipe nationale helvétique entre 2004 et 2008.

Relancer Fos après une saison cauchemar

Le défi s’annonce de taille pour celui qui a aussi été nommé Entraîneur de l’Avenir en 2001. Fos Provence sort d’une saison frustrante en Pro B, conclue par une descente sportive, et aspire à retrouver une dynamique gagnante. L’arrivée d’un coach structurant et expérimenté comme Emmanuel Schmitt pourrait bien incarner le début d’un nouveau cycle. Si Rémi Giuitta a pris du recul sur l’équipe professionnelle, il va rester dans le monde du basket et du coaching. Le Fosséen va se consacrer à son académie, formant de jeunes joueurs comme des coaches.