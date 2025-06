Philippe Da Silva est le nouvel entraîneur de Saint-Quentin : « Une envie folle de démarrer l’aventure ! »

Le chassé-croisé entre Nanterre 92 et Saint-Quentin est devenu officiel ! Au lendemain de la conférence de presse du club francilien annonçant l’arrivée de Julien Mahé, le SQBB a confirmé ce mercredi 4 juin l’arrivée de Philippe Da Silva (45 ans) au poste d’entraîneur principal.

Bienvenue Philippe Da Silva 💙 Après une première année en tant que coach principal sur le banc nanterrien, Philippe s’installe désormais aux commandes du Saint-Quentin-Basket-Ball ! Philippe posera ses valises à Saint-Quentin pour les deux prochaines saisons.#Ensemble pic.twitter.com/9tctpUXfNH — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) June 4, 2025

Tout juste sorti de sa première saison avec Nanterre, avec qui il a terminé 13e de Betclic ÉLITE et quart de finaliste de BCL, Philippe Da Silva débarque en Picardie avec un contrat de deux ans à la clef. « Je suis très heureux qu’on ait pensé à moi », a-t-il déclaré à L’Aisne Nouvelle. « J’ai une envie folle de commencer cette nouvelle aventure, car je ressens que ce club me correspond pleinement. Il y a une vraie passion qui se dégage autour du SQBB, des valeurs fortes qui y sont ancrées. Je me sens en phase avec cet état d’esprit revanchard, animé par par le travail et l’humilié, des principes qui, pour moi, sont essentiels au quotidien. L’équipe que je vais construire devra refléter cette philosophie. »

À Saint-Quentin, le jeune coach aura donc la lourde tâche de succéder au plus grand entraîneur de l’histoire du club, Julien Mahé, qui a fait passer le SQBB des bas-fonds de la Pro B au Top 16 de Champions League. « Mon objectif n’est pas de marcher dans ses pas mais d’apporter ma propre touche, avec sincérité et engagement, tout en m’inscrivant dans la continuité de ce qui a été construit ici. »