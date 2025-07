Migna Touré, une Française de plus en WNBA !

Deux mois après avoir goûté à la WNBA lors du camp d’entraînement des Golden State Valkyries, Migna Touré (1,83 m, 30 ans) va replonger dans le basket américain ! L’arrière neversoise a signé un contrat d’une semaine avec le Connecticut Sun, faisant d’elle la dixième Française du moment en WNBA.

Elle n’arrivera ainsi pas en terrain inconnue puisque, outre Leila Lacan, elle retrouvera Rachid Meziane, son ancien entraîneur en club, au Cavigal Nice, lors d’une saison 2016/17 conclue par un maintien en LFB. À l’époque âgée de 22 ans (6,1 points à 34%), elle était évidemment loin de la joueuse qu’elle est devenue aujourd’hui, l’une des leaders offensives de l’équipe de France lors du dernier EuroBasket (9,7 points à 40%, troisième meilleure marqueuse des Bleues).

Un coup de chaud contre Phoenix en présaison

Chez le Sun, qui possède le pire bilan de la ligue à l’issue du All-Star Break (3v-19), Migna Touré va ainsi disposer d’une deuxième chance en WNBA, après un premier test à Golden State qui pouvait lui laisser un goût d’inachevé. Coupée à l’issue du training camp, elle avait pourtant signé un carton en présaison, alignant 17 points en 19 minutes contre Phoenix le 11 mai.

« Golden State, c’était une belle expérience », racontait-elle pendant l’EuroBasket. « Ça a été enrichissant à tous les niveaux. Structurellement, c’est démesuré. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Tout est optimisé pour la performance des athlètes, et leur bien-être surtout. C’était vraiment plaisant. J’ai joué durant ce camp pour essayer de me faire une place dans le roster final. Je me suis donnée à fond en me concentrant sur ce que je pouvais maîtriser, et en restant moi-même. Le GM et la coach m’ont ensuite annoncé que je ne serais pas conservée, mais j’ai pris du plaisir. C’était un objectif pour moi, ce n’est pas donné à tout le monde. J’ai pu toucher au gratin. »

Elle a désormais une semaine pour s’y implanter. Avec, au cœur de l’alléchant programme (réceptions de Los Angeles et Seattle), une rencontre un peu particulière contre les Valkyries…