Leite et Salaun dans le roster final des Golden State Valkyries, pas Migna Touré

Il y avait peu de chances que toute la clique française des Golden State Valkyries puisse passer le cut pour la saison régulière 2025 de WNBA. Alors que l’exercice de l’Association va débuter ce vendredi 16 mai, la nouvelle franchise de la baie de San Francisco a annoncé la composition finale de son roster pour ses grands débuts en WNBA. Ainsi, l’on y retrouve les anciennes Villeneuvoises, Carla Leite et Janelle Salaun, mais pas Migna Touré.

Introducing the 2025 Golden State Valkyries — a roster built to rise, built to battle, and built for the Bay.

History starts now ✨🪽 pic.twitter.com/FAYFGozMMl

— Golden State Valkyries (@valkyries) May 14, 2025