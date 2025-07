Thomas Ville, de sparring-partner à un contrat pluriannuel avec Boulazac

À la base, Thomas Ville était arrivé à Boulazac en août dernier pour une période très limitée, débarqué en sparring-partner par amitié pour Clément Cavallo. Puis la blessure de Lucas Demahis-Ballou lui a ouvert une fenêtre d’opportunité : une pige médicale de deux mois, avant que son apport ne le rende vite indispensable au BBD, et qu’il soit prolongé pour le reste de la saison.

PROFIL JOUEUR Thomas VILLE Poste(s): Arrière Taille: 187 cm Âge: 30 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 6,7 #160 REB 2,3 #175 PD 2,3 #78

Double champion de France Pro B en titre (avec La Rochelle puis Boulazac), en ayant démarré les deux saisons sur la touche, Thomas Ville (1,87 m, 30 ans) va voir sa belle histoire se poursuivre.

L’ancien combo-guard de Roanne a rempilé jusqu’en 2027 avec le BBD, promu en Betclic ÉLITE. Il retrouvera ainsi la première division pour la première fois depuis la saison 2020/21, conclue à 2,7 points de moyenne avec la Chorale.

« Arrivé au club l’été dernier, Thomas s’est rapidement imposé comme un maillon essentiel du collectif grâce à sa capacité à créer du jeu, prendre ses responsabilités offensives et faire basculer les matchs dans les moments clés », écrit le club. « Clutch, inspiré, et toujours prêt à faire se lever le public du Palio, il a marqué la saison passée par ses coups d’éclat et son énergie communicative. Adoré des supporters pour sa combativité et son état d’esprit, il incarne parfaitement l’âme du BBD. »

Rapidement devenu un joueur de base du dispositif d’Alexandre Ménard (6,7 points à 39%, 2,3 rebonds et 2,3 passes décisives), Thomas Ville est le cinquième – et ultime – survivant du titre 2025 en Pro B, après Angelo Warner, Hugo Robineau, Cyrille Eliezer-Vanerot et Ousman Krubally.

