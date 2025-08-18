Recherche
NBA

Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement

Drake Solomon, qui incarnait la mascotte des Denver Nuggets depuis 2021, poursuit Kroenke Sports & Entertainment pour licenciement abusif et discrimination liée au handicap après une opération de la hanche.
|
00h00
Résumé
Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement

Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, lors du deuxième tour des playoffs 2025 contre OKC

Crédit photo : © Ron Chenoy-Imagn Images

Drake Solomon, l’homme qui se cachait derrière la célèbre mascotte Rocky des Denver Nuggets, a déposé une plainte contre Kroenke Sports & Entertainment (KSE), le groupe propriétaire de la franchise. L’ancien performeur de 31 ans allègue avoir été victime de discrimination fondée sur le handicap et de licenciement abusif après avoir subi une double opération de la hanche.

Solomon avait pris la succession de son père Kenn en 2021, qui avait incarné Rocky pendant plus de 30 ans depuis ses débuts le 15 décembre 1990. Le jeune homme travaillait pour l’organisation depuis 2012 en tant qu’artiste de trampoline et membre de la « Promo Squad », servant également de remplaçant à son père.

Une bataille juridique après des problèmes de santé

Les problèmes ont commencé en 2022-2023, quand Solomon a ressenti des douleurs à la hanche. Diagnostiqué d’une nécrose avasculaire, il a subi une première opération en mars 2023.

En février 2024, il a informé ses supérieurs qu’il aurait besoin d’un remplacement total de la hanche. Peu après, l’organisation lui aurait annoncé des auditions ouvertes pour son poste, quel que soit le résultat de l’opération.

« On m’a dit que je les avais brûlés la dernière fois et qu’ils ne pouvaient pas compter sur moi ou s’attendre à ce que je revienne de la même façon ou à 100% », a déclaré Solomon lors d’une interview dans le bureau de ses avocats.

Opéré le 2 avril 2024, il est retourné au travail le 20 mai, affirmant être en pleine forme. Malgré cela, il a été licencié le 13 août 2024, peu après avoir participé aux auditions, où il avait même aidé d’autres candidats.

Une action collective en préparation

Outre les accusations de discrimination, la plainte vise également à établir une action collective concernant l’accord de départ proposé à Solomon. Ses avocats affirment que KSE a violé plusieurs dispositions du Colorado’s Protecting Opportunities and Workers’ Rights (POWR) Act en proposant un accord de départ de 20 000 dollars avec une clause de non-divulgation.

 

« C’est vraiment clair. Il n’y a pas de zone grise. Chaque fois qu’une entreprise fournit un accord de départ, la loi est vraiment claire et spécifique », a expliqué Siddhartha Rathod, l’un des avocats représentant Solomon.

Malgré cette bataille juridique, Solomon reste un fan des Nuggets : « Ils sont notre deuxième famille, ils sont tout pour nous. Ce n’était pas du tout une décision facile pour moi de poursuivre cela. Mais ce que j’ai retenu, c’est qu’il s’agit de ce qui est bien et de ce qui est mal. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
