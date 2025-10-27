Recherche
NBA

Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele

NBA - Dans l'ombre de Victor Wembanyama, qui a encore brillé face aux Nets, plusieurs Français se sont aussi distingués la nuit dernière dans la grande ligue. C'est notamment le cas de trois autres pivots : Moussa Diabaté, Alex Sarr et Rudy Gobert.
00h00
Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele

Moussa Diabaté au dunk devant Alex Sarr, les Hornets s’imposent à Washington

Crédit photo : Rafael Suanes-Imagn Images

Quelques minutes après nous avoir expliqué pour la première fois son refus de revenir en équipe de France, Moussa Diabaté a montré que son travail individuel de l’été avait porté ses fruits, à défaut de convaincre entièrement qu’il s’agissait de la bonne décision.

Alors que ses Charlotte Hornets ont été en démonstration à Washington (139-113), l’éphémère pivot des Bleus a confirmé son excellent début de saison en s’offrant son premier double-double avec 12 points à 4/9, 10 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres en 23 minutes.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
12
PTS
10
REB
1
PDE
Logo NBA
WAS
113 139
CHA

Le Francilien a livré un beau duel à son compatriote, Alexandre Sarr, qui prend lui aussi une belle dimension pour l’entame de son deuxième exercice en NBA. Avec un jeu épuré par rapport à l’an dernier, plus proche du cercle, l’intérieur des Wizards a dominé dans la raquette avec 21 points à 9/15, 4 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres en 25 minutes.

Troisième Français du soir à D.C., Tidjane Salaün a été un peu plus discret avec 4 points à 1/1, 8 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive. Mais du haut de ses 16 minutes de jeu, il repart tout de même avec le meilleur +/- des Hornets (+22).

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
4
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NBA
WAS
113 139
CHA

Autre tricolore en vue la nuit dernière : Rudy Gobert, qui a signé le troisième double-double de la soirée derrière Wembanyama et Sarr. Face aux Pacers, le géant des Wolves a sorti son premier carton de la saison en cumulant 14 points à 6/7, 19 rebonds et 2 contres lors de la victoire de Minnesota (114-110). Dans son ombre, Joan Beringer a vécu un deuxième DNP en trois matchs.

Du côté des Knicks, ce n’est pas encore la joie. La franchise de New York a concédé sa première défaite de la saison (107-115 à Miami) et Guerschon Yabusele peine encore malheureusement à trouver sa place. Alors qu’il tourne seulement à 1,7 point à 21% sur les trois rencontres disputées jusque-là, le capitaine des Bleus n’a pas encore décollé avec 2 points à 1/6 et 6 rebonds en 16 minutes.

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
2
PTS
6
REB
0
PDE
Logo NBA
MIA
115 107
NYK

En Floride, ses coéquipiers Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ne sont pas sortis du banc, tout comme Nolan Traoré (Brooklyn), Maxime Raynaud (Sacramento) et Rayan Rupert (Portland) aux quatre coins de l’Amérique.

Enfin, 3 points pour son premier, 3 points pour son deuxième, et désormais 3 points pour son troisième… On ne pourra pas reprocher à Nicolas Batum de ne pas être régulier depuis le début de saison ! Opposé à son ancienne équipe de Portland, le Normand a joué 15 minutes en sortie de banc pour 3 points à 1/3, 3 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et 1 passe décisive dans la victoire 114-107 des Clippers.

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
3
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
LAC
114 107
POR

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
