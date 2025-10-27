Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele

Quelques minutes après nous avoir expliqué pour la première fois son refus de revenir en équipe de France, Moussa Diabaté a montré que son travail individuel de l’été avait porté ses fruits, à défaut de convaincre entièrement qu’il s’agissait de la bonne décision.

Alors que ses Charlotte Hornets ont été en démonstration à Washington (139-113), l’éphémère pivot des Bleus a confirmé son excellent début de saison en s’offrant son premier double-double avec 12 points à 4/9, 10 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres en 23 minutes.

Le Francilien a livré un beau duel à son compatriote, Alexandre Sarr, qui prend lui aussi une belle dimension pour l’entame de son deuxième exercice en NBA. Avec un jeu épuré par rapport à l’an dernier, plus proche du cercle, l’intérieur des Wizards a dominé dans la raquette avec 21 points à 9/15, 4 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres en 25 minutes.

Alexandre Sarr 🇫🇷 cette nuit : 21 points

4 rebonds

5 passes

3 contres

9/15 aux tirs, 1/3 à trois

Alexandre Sarr 🇫🇷 cette nuit : 21 points
4 rebonds
5 passes
3 contres
9/15 aux tirs, 1/3 à trois
en 25 minutes De l'agilité, du toucher, des moves près du panier… Du haut de ses 2m13 c'est quand même un joueur particulier

Troisième Français du soir à D.C., Tidjane Salaün a été un peu plus discret avec 4 points à 1/1, 8 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive. Mais du haut de ses 16 minutes de jeu, il repart tout de même avec le meilleur +/- des Hornets (+22).

Alex Sarr x Moussa Diabaté x Bilal Coulibaly

Autre tricolore en vue la nuit dernière : Rudy Gobert, qui a signé le troisième double-double de la soirée derrière Wembanyama et Sarr. Face aux Pacers, le géant des Wolves a sorti son premier carton de la saison en cumulant 14 points à 6/7, 19 rebonds et 2 contres lors de la victoire de Minnesota (114-110). Dans son ombre, Joan Beringer a vécu un deuxième DNP en trois matchs.

𝔹𝕀𝔾 ℝ𝕌.

Une victoire face aux Pacers et.. Ce maillot… Aie aie aie ! 😮‍💨 14 POINTS (6-7 FG)

18 REBONDS

Une victoire face aux Pacers et.. Ce maillot… Aie aie aie ! 😮‍💨 14 POINTS (6-7 FG)
18 REBONDS
2 CONTRES

Du côté des Knicks, ce n’est pas encore la joie. La franchise de New York a concédé sa première défaite de la saison (107-115 à Miami) et Guerschon Yabusele peine encore malheureusement à trouver sa place. Alors qu’il tourne seulement à 1,7 point à 21% sur les trois rencontres disputées jusque-là, le capitaine des Bleus n’a pas encore décollé avec 2 points à 1/6 et 6 rebonds en 16 minutes.

En Floride, ses coéquipiers Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ne sont pas sortis du banc, tout comme Nolan Traoré (Brooklyn), Maxime Raynaud (Sacramento) et Rayan Rupert (Portland) aux quatre coins de l’Amérique.

Enfin, 3 points pour son premier, 3 points pour son deuxième, et désormais 3 points pour son troisième… On ne pourra pas reprocher à Nicolas Batum de ne pas être régulier depuis le début de saison ! Opposé à son ancienne équipe de Portland, le Normand a joué 15 minutes en sortie de banc pour 3 points à 1/3, 3 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et 1 passe décisive dans la victoire 114-107 des Clippers.