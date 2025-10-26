Recherche
NBA

Victor Wembanyama guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets

NBA - Performance solide de Wembanyama avec 31 points et 6 contres. Les San Antonio Spurs s'imposent 118-107 face à Brooklyn malgré une frayeur en seconde période et les 40 points de Cam Thomas.
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets

Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont décroché leur troisième victoire en autant de matchs cette saison en s’imposant 118-107 face aux Brooklyn Nets, dimanche soir à domicile. Une performance qui marque un tournant positif pour la franchise texane, qui n’avait plus réalisé un tel départ depuis six ans.

Victor Wembanyama a une nouvelle fois été le fer de lance de son équipe avec une ligne de statistiques toujours de haut vol, même si son adresse est en baisse : 31 points à 9/21 aux tirs, 14 rebonds, 3 interceptions et 6 contres. Le géant français a connu un début de match difficile, terminant le premier quart-temps avec seulement 3 points marqués aux lancers francs, subissant l’agressivité défensive des Nets. En revanche, il a haussé son niveau de jeu avant la pause, rentrant aux vestiaires avec 18 points dont une dernière séquence avec un double contre suivi d’un 3-points lointain en transition.

Une domination qui tourne à la frayeur

Après avoir mené de 26 points à la mi-temps (69-48), les Spurs ont vécu une belle frayeur en seconde période. L’équipe de Mitch Johnson a vu son avance fondre progressivement face à un Cam Thomas étincelant, auteur de 40 points au final. Les Nets, qui tournaient à seulement 19% à 3-points en première mi-temps, ont redressé la barre à 50% en seconde période pour revenir à une possession d’écart en début de dernier quart-temps.

Le rookie Dylan Harper s’est particulièrement illustré en sortie de banc avec 20 points, 6 rebonds, 8 passes et 2 interceptions. Keldon Johnson a également apporté sa contribution avec 19 points, permettant aux Spurs de compter six joueurs à plus de 7 points à la pause.

Un finish maîtrisé pour préserver l’invincibilité

Malgré la remontée spectaculaire de Brooklyn menée par un Cam Thomas incandescent, les Spurs ont su garder leur sang-froid dans le money-time. Wembanyama, d’abord en difficulté avec quelques pertes de balle cruciales, s’est montré décisif dans les derniers instants avec notamment un 3-points important (103-97) et un alley-oop en forme d’estocade.

La formation texane a conclu la rencontre sur un run de 10-0, illustrant parfaitement sa capacité à hausser le ton dans les moments cruciaux. Cette victoire permet aux Spurs de poursuivre leur excellent début de saison, eux qui n’avaient plus débuté par deux succès consécutifs depuis cinq ans.

Du côté des Nets, malgré la performance exceptionnelle de Thomas et les efforts du rookie russe Egor Demin, l’équipe la plus jeune de la ligue (23,3 ans de moyenne d’âge) concède un troisième revers en autant de sorties, témoignant des difficultés d’adaptation inhérentes à sa jeunesse. En revanche, Nolan Traoré n’est pas entré en jeu.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
