En Turquie, Malcolm Cazalon cherche une porte de sortie

Tout avait pourtant si bien démarré pour Malcolm Cazalon avec le Merkezefendi Denizli. Un premier match à 20 d’évaluation contre Bursaspor, deux autres sorties productives (12,7 points, 5,7 rebonds et 3,7 passes décisives sur les trois premières rencontres de la saison), du temps de jeu (30 minutes en moyenne)… Et puis, d’une semaine à l’autre, tout a été divisé par deux.

Un bon de sortie accordé

Le temps de jeu, depuis cantonné à 19 minutes maximum, les responsabilités, et les statistiques (8,9 points à 38%, 3 rebonds et 2 passes décisives), forcément. De quoi frustrer l’ancien joueur NBA (1 match avec les Detroit Pistons en 2023), qui a demandé un bon de sortie à son club turc.

Une requête acceptée sur le principe par ses employeurs, ce qui fait que l’ailier roannais a l’assurance d’être libéré en cas d’émergence d’un nouveau projet ailleurs.

En attendant, il ne joue plus du tout…

En attendant, Malcolm Cazalon fait toujours partie de l’effectif du Merkezefendi, où vient d’arriver l’ex-choletais Isaiah Miles, et figurait sur les photos du club ce jeudi pour le dernier entraînement avant un périlleux déplacement à Galatasaray ce vendredi.

S’il demeure officiellement à la disposition du coach Zaker Aftaş, le revers de la médaille est qu’il ne joue désormais pratiquement plus. Cantonné à 8 petites minutes le 16 novembre face au Tofas Bursa, le vainqueur de la FIBA Europe Cup est resté scotché au banc lors des deux dernières sorties de son équipe contre Petkimspor et le Fenerbahçe Istanbul.