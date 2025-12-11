Recherche
À l’étranger

En Turquie, Malcolm Cazalon cherche une porte de sortie

De moins en moins responsabilisé au Merkezefendi Denizli, Malcolm Cazalon cherche un nouveau projet. L'ailier français dispose d'un bon de sortie de la part de son club turc.
00h00
En Turquie, Malcolm Cazalon cherche une porte de sortie

Où rebondira Malcolm Cazalon ?

Crédit photo : Yukatel Merkezefendi Belediyesi

Tout avait pourtant si bien démarré pour Malcolm Cazalon avec le Merkezefendi Denizli. Un premier match à 20 d’évaluation contre Bursaspor, deux autres sorties productives (12,7 points, 5,7 rebonds et 3,7 passes décisives sur les trois premières rencontres de la saison), du temps de jeu (30 minutes en moyenne)… Et puis, d’une semaine à l’autre, tout a été divisé par deux.

Un bon de sortie accordé 

Le temps de jeu, depuis cantonné à 19 minutes maximum, les responsabilités, et les statistiques (8,9 points à 38%, 3 rebonds et 2 passes décisives), forcément. De quoi frustrer l’ancien joueur NBA (1 match avec les Detroit Pistons en 2023), qui a demandé un bon de sortie à son club turc.

La chute des responsabilités après la 3e journée pour Malcolm Cazalon

Une requête acceptée sur le principe par ses employeurs, ce qui fait que l’ailier roannais a l’assurance d’être libéré en cas d’émergence d’un nouveau projet ailleurs.

En attendant, il ne joue plus du tout…

En attendant, Malcolm Cazalon fait toujours partie de l’effectif du Merkezefendi, où vient d’arriver l’ex-choletais Isaiah Miles, et figurait sur les photos du club ce jeudi pour le dernier entraînement avant un périlleux déplacement à Galatasaray ce vendredi.

Malcolm Cazalon à l’entraînement ce jeudi (photo : Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

S’il demeure officiellement à la disposition du coach Zaker Aftaş, le revers de la médaille est qu’il ne joue désormais pratiquement plus. Cantonné à 8 petites minutes le 16 novembre face au Tofas Bursa, le vainqueur de la FIBA Europe Cup est resté scotché au banc lors des deux dernières sorties de son équipe contre Petkimspor et le Fenerbahçe Istanbul.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Turquie
Turquie
