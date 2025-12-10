Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers

Chris Paul a brisé le silence concernant son départ abrupt des Los Angeles Clippers début décembre. Dans une interview accordée à People.com, le meneur légendaire s’est montré serein face à cette situation inattendue qui a secoué la NBA.

« Les choses ont été un peu folles ces derniers jours – c’est le moins qu’on puisse dire », a confié Paul. « Mais honnêtement, je suis à la maison. Ma fille avait des essais hier. Mon neveu avait un match de basket. Mon fils a un match qui arrive le 12. »

Un départ dans la controverse après des tensions internes

Les Clippers ont officiellement rompu les liens avec Chris Paul le 3 décembre, après une conversation de trois heures en fin de soirée entre le joueur et Lawrence Frank, dirigeant basketball de la franchise. Selon les rapports d’ESPN, le style de leadership de Paul est entré en conflit avec l’entraîneur Ty Lue, l’équipe estimant qu’il était devenu perturbateur.

L’insider NBA Chris Haynes a également rapporté que Tyronn Lue avait refusé de rencontrer Paul lorsque le meneur souhaitait discuter des allégations selon lesquelles il impactait négativement l’équipe. Paul était décrit comme « vocal pour tenir la direction, les entraîneurs et les joueurs responsables ».

Malgré cette fin tumultueuse, Paul garde une attitude positive : « Je ne regrette rien. J’étais à Atlanta avec beaucoup de famille. C’était ma dernière fois que j’allais jouer là-bas. C’est la vie. Toute cette histoire a pris une vie qui lui est propre, vous savez ? Mais je suis excité d’être de retour ici avec ma famille. »

L’avenir incertain d’une légende

Paul, qui avait rejoint les Clippers en juillet dernier avec un contrat d’un an, tournait à des moyennes en carrière de seulement 2,9 points et 3,3 passes en 16 matchs cette saison. Ayant annoncé en novembre que cette saison 2025-2026 serait sa dernière avant la retraite, son avenir reste désormais incertain.

« Je suis en fait en paix avec tout », a déclaré Paul. « Plus que tout, je suis excité d’être dans les parages et d’avoir la chance de jouer un petit rôle dans tout ce à quoi ressemblera la suite. »

Les Clippers et Paul sont actuellement dans une période d’attente, le joueur n’étant pas éligible à un échange avant le 15 décembre au plus tôt. L’organisation a clairement exprimé sa volonté de collaborer avec lui pour trouver une solution. Pendant ce temps, Los Angeles continue de lutter avec un bilan décevant de 6 victoires pour 18 défaites.