Axel Toupane et le FC Porto, déjà la fin de l’histoire ?

Au FC Porto, visiblement, on ne badine pas avec la rivalité avec le Benfica. Largement dominée lors du classique par le club lisboète (80-109) juste avant la trêve internationale, l’institution portugaise avait promis plusieurs changements par la voix de son président, Andre Villas-Boas, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Ainsi, Allen Flanigan a débarqué après une saison blanche au Stade Rochelais. L’ancien choletais Jalen Riley a été officiellement remercié. Et Axel Toupane semble parti pour suivre le même chemin…

Toupane n’est plus au Portugal

Si le FC Porto n’a toujours rien annoncé concernant son international français, c’est parce que les négociations concernant la rupture de contrat n’ont pas encore abouti. Les médias portugais indiquent que le joueur n’est pas prêt à faire un cadeau financier au club, ce qui n’arrange évidemment pas les affaires de Porto…

Pourtant, il est d’ores et déjà acquis qu’il ne rejouera plus pour les Dragons. Rentré en France, il n’a pas participé à la rencontre de reprise à Queluz le week-end dernier.

Blessé et irrégulier lors du début de saison

Alors qu’il est évidemment considéré comme une star à l’étranger, en raison de son palmarès éloquent (champion NBA avec les Bucks, participation au Final Four de l’EuroLeague avec le Zalgiris Kaunas, médaille lors de la Coupe du Monde 2019), Axel Toupane n’a pas été à la hauteur de son CV lors de ce fameux match contre Benfica (7 points à 2/8 et 1 d’évaluation en 32 minutes).

PROFIL JOUEUR Axel TOUPANE Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 201 cm Âge: 33 ans (23/07/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Fiba Europe Cup PTS 10 #168 REB 5 #98 PD 1,7 #199

Au-delà de cette seule rencontre, l’ancien ailier de l’Olympiakos a connu un début de saison mitigé (10,3 points à 40%, 3,7 rebonds et 2 passes décisives en 9 rencontres), parfois incandescent (27 points en 28 minutes à Luzigas), parfois insignifiant (0/7 lors des qualifications pour la BCL contre l’Élan Chalon).

Une irrégularité qui s’explique peut-être par la blessure qui l’a tenu éloigné des parquets pendant tout le mois d’octobre. Mais après une entame historiquement poussive (10 défaites en 16 matchs), le FC Porto n’avait visiblement plus le temps d’attendre…