FIBA Europe Cup

Axel Toupane et le FC Porto, déjà la fin de l’histoire ?

Recrue estivale phare du FC Porto, Axel Toupane devrait faire les frais du poussif début de saison du club portugais. S'il n'a pas été officiellement libéré, l'ancien joueur NBA ne figure déjà plus dans l'effectif de Fernando Sa.
00h00
Axel Toupane et le FC Porto, déjà la fin de l’histoire ?

Axel Toupane poussé vers la sortie à Porto ?

Crédit photo : FIBA

Au FC Porto, visiblement, on ne badine pas avec la rivalité avec le Benfica. Largement dominée lors du classique par le club lisboète (80-109) juste avant la trêve internationale, l’institution portugaise avait promis plusieurs changements par la voix de son président, Andre Villas-Boas, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Ainsi, Allen Flanigan a débarqué après une saison blanche au Stade Rochelais. L’ancien choletais Jalen Riley a été officiellement remercié. Et Axel Toupane semble parti pour suivre le même chemin…

Toupane n’est plus au Portugal

Si le FC Porto n’a toujours rien annoncé concernant son international français, c’est parce que les négociations concernant la rupture de contrat n’ont pas encore abouti. Les médias portugais indiquent que le joueur n’est pas prêt à faire un cadeau financier au club, ce qui n’arrange évidemment pas les affaires de Porto…

LIRE AUSSI

Pourtant, il est d’ores et déjà acquis qu’il ne rejouera plus pour les Dragons. Rentré en France, il n’a pas participé à la rencontre de reprise à Queluz le week-end dernier.

Blessé et irrégulier lors du début de saison

Alors qu’il est évidemment considéré comme une star à l’étranger, en raison de son palmarès éloquent (champion NBA avec les Bucks, participation au Final Four de l’EuroLeague avec le Zalgiris Kaunas, médaille lors de la Coupe du Monde 2019), Axel Toupane n’a pas été à la hauteur de son CV lors de ce fameux match contre Benfica (7 points à 2/8 et 1 d’évaluation en 32 minutes).

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Axel Toupane.jpg
Axel TOUPANE
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 33 ans (23/07/1992)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Fiba Europe Cup
PTS
10
#168
REB
5
#98
PD
1,7
#199

Au-delà de cette seule rencontre, l’ancien ailier de l’Olympiakos a connu un début de saison mitigé (10,3 points à 40%, 3,7 rebonds et 2 passes décisives en 9 rencontres), parfois incandescent (27 points en 28 minutes à Luzigas), parfois insignifiant (0/7 lors des qualifications pour la BCL contre l’Élan Chalon).

Une irrégularité qui s’explique peut-être par la blessure qui l’a tenu éloigné des parquets pendant tout le mois d’octobre. Mais après une entame historiquement poussive (10 défaites en 16 matchs), le FC Porto n’avait visiblement plus le temps d’attendre…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
jamesnaysmith
Carrière très étrange pour ce joueur, qui n'a pas semblé toujours bien impliqué, dans sa carrière de joueur pro. Dommage.
