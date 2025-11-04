Retour fracassant de blessure pour Axel Toupane, déjà héros du FC Porto

De retour au jeu après une blessure en octobre, Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) a explosé lors du match du 1er novembre 2025 contre Imortal, portant le FC Porto à la victoire 93-92 dans les ultimes secondes.

Avec 27 points (3/4 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception pour 31 d’évaluation en 29 minutes, l’ailier français a renoué avec la compétition de la meilleure des manières, un mois après s’être blessé au bout de deux minutes contre Vasco de Gama le 4 octobre. L’Alsacien a été le leader statistique de la rencontre.

Première expérience au Portugal

Toupane évolue cette saison au FC Porto qu’il a rejoint cet été, avec un contrat de 2 ans, où il partage le vestiaire avec Jalen Riley, ancien joueur de Cholet. L’équipe est renforcée par plusieurs joueurs étrangers, dont Tanner Omlid, Javian Davis, Márkó Filipovity, Wes Washpun et Jhonathan Dunn, sous la direction de l’entraîneur Fernando Sá.

Formation phare du basket portugais, les pensionnaires de la Dragao Arena (2 200 places) font un début de saison mitigé en première division portugaise (8e avec 2 victoires et 2 défaites). C’est un peu mieux sur la scène européenne avec 2 victoires en 3 matchs pour l’actuel co-leader de la Poule B avec les Allemands de Rostock en FIBA Europe Cup.

Un grand voyageur

Dans son club, aucun autre joueur n’a autant de tampons sur son passeport qu’Axel Toupane. Formé à Strasbourg et vu en France au Paris Basketball et aux Metropolitans 92, l’international a évolué en NBA (Toronto, Denver, (champion avec les Milwaukee Bucks en 2021), en G-League, en EuroLeague (Final Four avec les Lituaniens du Zalgiris Kaunas) et dans plusieurs championnats renommés d’Europe (Grèce, Espagne). Son arrivée à Porto marque son retour en Europe après des passages au Mexique, au Liban et à Taïwan.

« Mon objectif principal est de remporter le championnat, prévient Axel Toupane, sur le site officiel du club. Mon passé et mon expérience professionnelle peuvent certainement aider l’équipe et les autres joueurs. »

Cette saison, le Champion de Lituanie 2018 apporte son expérience et sa polyvalence à une équipe de Porto ambitieuse, qui avait remporté la Coupe du Portugal et été finaliste des Playoffs l’année dernière. Le fils de Jean-Aimé, le sélectionneur des Bleues, a également 29 sélections en équipe de France.

Axel Toupane devrait débuter en FIBA Europe Cup ce mercredi du côté d’Anvers.