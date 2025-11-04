Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Retour fracassant de blessure pour Axel Toupane, déjà héros du FC Porto

Après un début de saison marqué par une blessure, Axel Toupane a explosé lors du match du 1er novembre 2025, portant le FC Porto à la victoire 93-92 face à Imortal dans les ultimes secondes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Retour fracassant de blessure pour Axel Toupane, déjà héros du FC Porto

Première expérience au Portugal pour Axel Toupane

Crédit photo : FC Porto

De retour au jeu après une blessure en octobre, Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) a explosé lors du match du 1er novembre 2025 contre Imortal, portant le FC Porto à la victoire 93-92 dans les ultimes secondes.

Avec 27 points (3/4 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception pour 31 d’évaluation en 29 minutes, l’ailier français a renoué avec la compétition de la meilleure des manières, un mois après s’être blessé au bout de deux minutes contre Vasco de Gama le 4 octobre. L’Alsacien a été le leader statistique de la rencontre.

Première expérience au Portugal 

Toupane évolue cette saison au FC Porto qu’il a rejoint cet été, avec un contrat de 2 ans, où il partage le vestiaire avec Jalen Riley. L’équipe est , dont Tanner Omlid, Javian Davis, Márkó Filipovity, Wes Washpun et Jhonathan Dunn, sous la direction de l’entraîneur Fernando Sá.

Formation phare du basket portugais, les pensionnaires de la Dragao Arena (2 200 places) font un début de saison mitigé en première division portugaise (8e avec 2 victoires et 2 défaites). C’est un peu mieux sur la scène européenne avec 2 victoires en 3 matchs pour l’actuel co-leader de la Poule B avec les Allemands de Rostock en FIBA Europe Cup.

Un grand voyageur

Dans son club, aucun autre joueur n’a autant de tampons sur son passeport qu’Axel Toupane. Formé à Strasbourg et vu en France au Paris Basketball et aux Metropolitans 92, l’international a évolué en NBA (Toronto, Denver, (), en G-League, en EuroLeague () et dans plusieurs championnats renommés d’Europe (Grèce, Espagne). Son arrivée à Porto marque son retour en Europe après des

« Mon objectif principal est de remporter le championnat, prévient Axel Toupane, sur le site officiel du club. Mon passé et mon expérience professionnelle peuvent certainement aider l’équipe et les autres joueurs. »

Cette saison, le Champion de Lituanie 2018 apporte son expérience et sa polyvalence à une équipe de Porto ambitieuse, qui avait remporté la Coupe du Portugal et été finaliste des Playoffs l’année dernière. Le fils de Jean-Aimé, le sélectionneur des Bleues, a également 29 sélections en équipe de France.

Axel Toupane devrait débuter en FIBA Europe Cup ce mercredi du côté d’Anvers.

Portugal
Portugal
Suivre
FC Porto
FC Porto
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Tony Parker et Aleksej Fedorychev en grande discussion à la salle Gaston Médecin
EuroLeague
00h00Vers un transfert des parts d’EuroLeague de l’ASVEL à Monaco ?
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
À l’étranger
00h00Retour fracassant de blessure pour Axel Toupane, déjà héros du FC Porto
L'ASVEL est sanctionnée par l'EuroLeague pour non-respect du fair-play financier.
EuroLeague
00h00L’ASVEL sanctionnée par l’EuroLeague… parce que sa masse salariale est trop faible !
NCAA
00h00La NCAA Féminine lance sa saison à Paris dans une Adidas Aréna clairsemée mais passionnée
Betclic ELITE
00h00Quentin Bonneau obtient une promotion à Boulazac
FIBA Europe Cup
00h00Après son titre avec Paris, où en est Bandja Sy en Roumanie ?
ELITE 2
00h00Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB
Betclic ELITE
00h00Leon Stergar éloigné des parquets après sa blessure face à Monaco
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes
NBA
00h0017 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
1 / 0