Liga Femenina Endesa

Axelle Merceron encore étincelante dans la victoire de Gran Canaria

LIGA FEMENINA - Meilleure marqueuse et rebondeuse du championnat espagnol, Axelle Merceron a porté Gran Canaria vers sa troisième victoire de la saison. L'ancienne joueuse d'Angers a signé une nouvelle performance magistrale, dans tous les compartiments du jeu.
|
00h00
Résumé
Écouter
Axelle Merceron encore étincelante dans la victoire de Gran Canaria

Axelle Merceron (à gauche) continue d’exceller avec Gran Canaria, qu’elle a conduit vers une nouvelle victoire en Liga.

Crédit photo : CBIC SPAR Gran Canaria

Les semaines se suivent et se ressemblent dans l’excellence pour Axelle Merceron (1,89 m, 22 ans). L’ancienne ailière angevine a tout simplement disputé l’intégralité de la rencontre de Gran Canaria face au Lointek Gernika Bizkaia, pour permettre au club insulaire de remporter son troisième match de la saison (87-74).

– Journée 12
LIRE AUSSI

Déjà autrice début décembre du record d’évaluation de la saison en Espagne avec 45 unités contre Ferrol (93-81), Axelle Merceron a une nouvelle fois surnagé dans le collectif canari. L’ailière a disputé les 40 minutes du match samedi 20 décembre, preuve de sa place centrale au club. Son rendement n’a pas fléchi pour autant : elle signe 22 points à 8/11 aux tirs, 12 rebonds et 6 passes décisives.

Axelle MERCERON
Axelle MERCERON
22
PTS
12
REB
6
PDE
Logo Liga Femenina Endesa
SGC
87 74
LOI

Meilleure marqueuse et rebondeuse de Liga

Axelle Merceron cartonne pour sa première saison en dehors de son club formateur d’Angers. Elle est tout simplement la meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse du championnat espagnol, avec 20,6 points et 8,8 rebonds de moyenne en 37 minutes. Des moyennes auxquelles ajoute près de 2 passes décisives par match.

PROFIL JOUEUR
Axelle MERCERON
Poste(s): Ailier
Taille: 189 cm
Âge: 22 ans (25/04/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa
PTS
20,6
#1
REB
8,8
#1
PD
1,9
#51
LIRE AUSSI

Si les résultats de Gran Canaria ont peiné à suivre sa cadence en début de saison, Axelle Merceron avait déjà reçu le titre de MVP de la 3e journée de championnat, après un match énorme contre Avenida (26 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 39 minutes). La joueuse originaire des Deux-Sèvres continue de performer, malgré le début de saison toujours en négatif de son club (8 défaites en 11 matchs).

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Son utilisation est tellement différente de ce qu'on pouvait voir avec Angers. Encore plus de ballons pour elle avec le départ de Claudia Contell la semaine dernière.
Répondre
(0) J'aime
