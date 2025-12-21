Axelle Merceron encore étincelante dans la victoire de Gran Canaria

Les semaines se suivent et se ressemblent dans l’excellence pour Axelle Merceron (1,89 m, 22 ans). L’ancienne ailière angevine a tout simplement disputé l’intégralité de la rencontre de Gran Canaria face au Lointek Gernika Bizkaia, pour permettre au club insulaire de remporter son troisième match de la saison (87-74).

Déjà autrice début décembre du record d’évaluation de la saison en Espagne avec 45 unités contre Ferrol (93-81), Axelle Merceron a une nouvelle fois surnagé dans le collectif canari. L’ailière a disputé les 40 minutes du match samedi 20 décembre, preuve de sa place centrale au club. Son rendement n’a pas fléchi pour autant : elle signe 22 points à 8/11 aux tirs, 12 rebonds et 6 passes décisives.

Axelle Merceron (22 years old, 6’3) vs Gernika: 22 PTS (8-11), 12 REB, 6 AST Merceron continues to score for Gran Canaria (hit a three, had some post scores, etc). But what stood out is her creating offense for herself & teammates at 6’3 (with the ball in her hands) https://t.co/nqDKu98tQw pic.twitter.com/znd3KEOj8z — Alford Corriette (@alfcorriette) December 21, 2025

Meilleure marqueuse et rebondeuse de Liga

Axelle Merceron cartonne pour sa première saison en dehors de son club formateur d’Angers. Elle est tout simplement la meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse du championnat espagnol, avec 20,6 points et 8,8 rebonds de moyenne en 37 minutes. Des moyennes auxquelles ajoute près de 2 passes décisives par match.

PROFIL JOUEUR Axelle MERCERON Poste(s): Ailier Taille: 189 cm Âge: 22 ans (25/04/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa PTS 20,6 #1 REB 8,8 #1 PD 1,9 #51

Si les résultats de Gran Canaria ont peiné à suivre sa cadence en début de saison, Axelle Merceron avait déjà reçu le titre de MVP de la 3e journée de championnat, après un match énorme contre Avenida (26 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 39 minutes). La joueuse originaire des Deux-Sèvres continue de performer, malgré le début de saison toujours en négatif de son club (8 défaites en 11 matchs).