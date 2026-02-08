Flashback : Quand Nando De Colo affrontait Sarunas Jasikevicius en 2011

Alors que l’EuroLeague a ressorti le résumé vidéo d’un duel de la saison 2010-2011, l’histoire entre Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) et Sarunas Jasikevicius refait surface. Les deux hommes, désormais réunis dans le même club depuis l’arrivée de l’arrière français début janvier après son départ de l’ASVEL, s’étaient déjà affrontés à plusieurs reprises à très haut niveau. À l’époque, Jasikevicius était encore un joueur majeur du circuit européen, tandis que De Colo se faisait une place parmi les arrières qui comptent.

Un duel discret en Top 16 d’EuroLeague

Lors de la saison 2010-2011 d’EuroLeague, Nando De Colo et Sarunas Jasikevicius se sont affrontés en Top 16, le deuxième tour de la compétition. Au match aller, le Fenerbahçe s’était imposé de justesse à domicile (75-73). Dans cette rencontre serrée, Jasikevicius avait inscrit 4 points, tandis que De Colo avait été limité à 7 unités.

La revanche valencienne de De Colo

Au match retour, le scénario a été tout autre. Le Valence de Svetislav Pesic a largement dominé son adversaire (82-68). Cette fois, Nando De Colo s’est montré bien plus à son avantage avec 15 points inscrits en seulement 18 minutes. En face, Jasikevicius est resté discret, se contentant encore de 4 points dans un rôle en sortie de banc, pour celui qui avait déjà 35 ans (il a pris sa retraite trois ans plus tard, à 38 ans, soit l’âge actuel de NDC).

Euro 2011 : le match qui a marqué les esprits

Le duel le plus marquant entre De Colo et Jasikevicius reste toutefois celui de l’Euro 2011. À Vilnius, dans une salle entièrement acquise à la cause lituanienne, Nando De Colo avait livré une prestation de très haut niveau. Auteur de 22 points, il avait été l’un des grands artisans de la victoire des Bleus face à la Lituanie de Jasikevicius lors du deuxième tour. Un succès qui s’est avéré décisif et a constitué un véritable tournant dans le parcours de l’équipe de France lors de cette compétition mémorable, conclue avec une médaille d’argent.