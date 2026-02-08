Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Flashback : Quand Nando De Colo affrontait Sarunas Jasikevicius en 2011

EuroLeague - Nando De Colo et Sarunas Jasikevicius ont déjà croisé le fer bien avant de se retrouver aujourd’hui dans le même club, l’un joueur, l’autre coach champion en titre. Retour sur leurs face-à-face marquants, entre EuroLeague 2010-2011 et l’Euro 2011.
|
00h00
Résumé
Écouter
Flashback : Quand Nando De Colo affrontait Sarunas Jasikevicius en 2011

Désormais dans la même équipe, Nando De Colo et Sarunas Jasikevicius peuvent se rappeler leurs duels d’antan

Crédit photo : S Sport

Alors que l’EuroLeague a ressorti le résumé vidéo d’un duel de la saison 2010-2011, l’histoire entre Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) et Sarunas Jasikevicius refait surface. Les deux hommes, désormais réunis dans le même club depuis l’arrivée de l’arrière français début janvier après son départ de l’ASVEL, s’étaient déjà affrontés à plusieurs reprises à très haut niveau. À l’époque, Jasikevicius était encore un joueur majeur du circuit européen, tandis que De Colo se faisait une place parmi les arrières qui comptent.

LIRE AUSSI

Un duel discret en Top 16 d’EuroLeague

Lors de la saison 2010-2011 d’EuroLeague, Nando De Colo et Sarunas Jasikevicius se sont affrontés en Top 16, le deuxième tour de la compétition. Au match aller, le Fenerbahçe s’était imposé de justesse à domicile (75-73). Dans cette rencontre serrée, Jasikevicius avait inscrit 4 points, tandis que De Colo avait été limité à 7 unités.

La revanche valencienne de De Colo

Au match retour, le scénario a été tout autre. Le Valence de Svetislav Pesic a largement dominé son adversaire (82-68). Cette fois, Nando De Colo s’est montré bien plus à son avantage avec 15 points inscrits en seulement 18 minutes. En face, Jasikevicius est resté discret, se contentant encore de 4 points dans un rôle en sortie de banc, pour celui qui avait déjà 35 ans (il a pris sa retraite trois ans plus tard, à 38 ans, soit l’âge actuel de NDC).

Euro 2011 : le match qui a marqué les esprits

Le duel le plus marquant entre De Colo et Jasikevicius reste toutefois celui de l’Euro 2011. À Vilnius, dans une salle entièrement acquise à la cause lituanienne, Nando De Colo avait livré une prestation de très haut niveau. Auteur de 22 points, il avait été l’un des grands artisans de la victoire des Bleus face à la Lituanie de Jasikevicius lors du deuxième tour. Un succès qui s’est avéré décisif et a constitué un véritable tournant dans le parcours de l’équipe de France lors de cette compétition mémorable, conclue avec une médaille d’argent.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0