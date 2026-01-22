« Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui » : Jasikevicius dithyrambique sur Nando De Colo

Déjà convaincant pour sa première apparition européenne depuis son retour à Istanbul, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a confirmé ce mercredi 21 janvier lors du succès du Fenerbahçe sur le parquet de la Virtus Bologne (85-80), lors de la 23e journée d’EuroLeague. Une performance dans la continuité, qui a surtout mis en lumière son impact bien au-delà de la simple feuille de statistiques.

Encore un match plein pour Nando De Colo

Aligné 23 minutes dans un effectif pourtant très amoindri, Nando De Colo a terminé la rencontre avec 12 points et 2 passes décisives. Sans chercher à surjouer, l’arrière français a apporté ce que le Fenerbahçe attend de lui : du contrôle, de la justesse et une lecture du jeu précieuse dans les temps faibles.

Dans une salle de la Virtus Arena où peu d’équipes repartent avec la victoire (ils étaient à 8-2 à domicile avant la rencontre), l’expérience du Français a compté, notamment pour aider son équipe à renverser une situation mal embarquée à la pause.

Un éloge rare signé Sarunas Jasikevicius

En conférence de presse d’après-match, Sarunas Jasikevicius a livré une déclaration forte à propos de son joueur, soulignant l’influence unique de Nando De Colo sur le jeu.

« Qu’est-ce qu’il y a à dire sur Nando ? Il voit tout, il comprend tout. C’est comme un coach sur le terrain. Tu lui dis une chose, une seule, et c’est fait. Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui », a confié l’entraîneur lituanien.

Des mots lourds de sens venant d’un coach réputé pour son exigence et son sens du détail, qui traduisent la confiance totale accordée au Français.

Un Fenerbahçe diminué mais solide collectivement

Privé de nombreux cadres, le Fenerbahçe a pourtant su s’appuyer sur un collectif discipliné et une défense étouffante en seconde période pour s’imposer en Italie. Le grand artisan du succès reste Talen Horton-Tucker, auteur de 28 points, mais l’équilibre et la maîtrise affichés ont aussi porté la marque des leaders expérimentés.

Dans ce contexte, le rôle de Nando De Colo dépasse largement ses 12 points : gestion du tempo, communication défensive, transmission des consignes… autant d’éléments invisibles dans la box score, mais essentiels à ce type de victoire.

Un retour qui pèse déjà lourd

Avec ce succès, le Fenerbahçe poursuit sa dynamique positive en EuroLeague et confirme sa place dans le haut du classement (15 victoires et 7 défaites). Pour Nando De Colo, ces premières sorties européennes montrent que son retour à Istanbul n’a rien de symbolique : il s’inscrit déjà comme un relais du staff sur le terrain, capable d’élever le niveau collectif.

Et à en croire son entraîneur, ce type de profil devient de plus en plus rare au plus haut niveau.