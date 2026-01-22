Encore précieux, Nando De Colo confirme avec le Fenerbahçe à Bologne

Déjà en vue pour sa première sortie européenne sous ses nouvelles couleurs, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a confirmé ce mercredi 21 janvier. À Bologne, l’arrière français a apporté son expérience et son efficacité dans un succès important du Fenerbahçe, pourtant très diminué, face à une Virtus réputée presque intouchable à domicile.

Bologna’da kazanıyoruz! 💪 Tebrikler Fenerbahçe Beko! 👏 Maç Sonucu | Virtus Bologna 🆚 Fenerbahçe Beko: 80-85 Skor dağılımımız: Horton-Tucker 28, Biberovic 15, De Colo 12, Jantunen 8, Hall 7, Onuralp 6, Birch 4, Melih 3, Bacot 2. #YellowLegacy pic.twitter.com/HzQs47z1d1 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 21, 2026

Encore du répondant pour Nando De Colo

Dans un contexte compliqué pour le club stambouliote, privé de nombreux cadres, Nando De Colo a tenu son rang. En 23 minutes, le joueur français a compilé 12 points à 5/9 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives. Sans forcer, il a apporté du scoring, de la gestion et de la sérénité dans les moments clés, confirmant qu’il reste une valeur sûre sur la scène EuroLeague.

Un Fenerbahçe renversant

Mené 47-40 à la pause après un premier acte marqué par l’adresse de Carsen Edwards, auteur de 19 points à la mi-temps (35 au final), le Fenerbahçe a totalement changé de visage au retour des vestiaires. L’équipe turque a durci sa défense, limitant la Virtus à seulement 33 points en seconde période, pour aller chercher une victoire de caractère sur le parquet de la Virtus Arena.

Privé de Wade Baldwin, Bonzie Colson, Scottie Wilbekin, Arturs Zagars, Brandon Boston Jr. et du nouveau venu Chris Silva, le champion en titre a pu compter sur un immense Talen Horton-Tucker. L’Américain a signé un record personnel en EuroLeague avec 28 points, dont plusieurs paniers décisifs dans le money time.

La défense comme signature

Le tournant du match est intervenu dans le troisième quart-temps, où la Virtus est restée plus de sept minutes sans inscrire le moindre panier. Cette séquence a symbolisé la montée en puissance défensive du Fenerbahçe, parfaitement orchestrée malgré l’absence de son meneur titulaire.

En sortie de banc, Tarik Biberovic a également incarné ce réveil. Muet en première mi-temps, il a inscrit 15 points après la pause, dont 10 dans le dernier quart-temps, tout en pesant de l’autre côté du terrain.

Un succès qui compte au classement

Grâce à cette victoire 85-80, le Fenerbahçe affiche désormais un bilan de 15 victoires pour 7 défaites et enchaîne une sixième victoire sur ses sept derniers matchs, s’installant à la deuxième place du classement d’EuroLeague avant de recevoir Baskonia. De son côté, la Virtus Bologne recule à 10 victoires pour 11 défaites.

Pour Nando De Colo, cette nouvelle performance confirme une intégration rapide et réussie dans un collectif qui, même amoindri, a montré un vrai visage de prétendant.