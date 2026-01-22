Recherche
EuroLeague

Encore précieux, Nando De Colo confirme avec le Fenerbahçe à Bologne

EuroLeague - Pour son deuxième match d’EuroLeague avec le Fenerbahçe, Nando De Colo a encore livré une prestation solide lors de la victoire turque sur le parquet de la Virtus Bologne (80-85), lors de la 23e journée d’EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Encore précieux, Nando De Colo confirme avec le Fenerbahçe à Bologne

Nando De Colo s’est très vite adapté à sa nouvelle formation du Fenerbahçe Istanbul

Crédit photo : Galibiyet Albümü

Déjà en vue pour sa première sortie européenne sous ses nouvelles couleurs, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a confirmé ce mercredi 21 janvier. À Bologne, l’arrière français a apporté son expérience et son efficacité dans un succès important du Fenerbahçe, pourtant très diminué, face à une Virtus réputée presque intouchable à domicile.

Encore du répondant pour Nando De Colo

Dans un contexte compliqué pour le club stambouliote, privé de nombreux cadres, Nando De Colo a tenu son rang. En 23 minutes, le joueur français a compilé 12 points à 5/9 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives. Sans forcer, il a apporté du scoring, de la gestion et de la sérénité dans les moments clés, confirmant qu’il reste une valeur sûre sur la scène EuroLeague.

Nando DE COLO
Nando DE COLO
12
PTS
1
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
BOL
80 85
FEN

 

 

Un Fenerbahçe renversant

Mené 47-40 à la pause après un premier acte marqué par l’adresse de Carsen Edwards, auteur de 19 points à la mi-temps (35 au final), le Fenerbahçe a totalement changé de visage au retour des vestiaires. L’équipe turque a durci sa défense, limitant la Virtus à seulement 33 points en seconde période, pour aller chercher une victoire de caractère sur le parquet de la Virtus Arena.

Carsen EDWARDS
Carsen EDWARDS
35
PTS
2
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
BOL
80 85
FEN

Privé de Wade Baldwin, Bonzie Colson, Scottie Wilbekin, Arturs Zagars, Brandon Boston Jr. et du nouveau venu Chris Silva, le champion en titre a pu compter sur un immense Talen Horton-Tucker. L’Américain a signé un record personnel en EuroLeague avec 28 points, dont plusieurs paniers décisifs dans le money time.

La défense comme signature

Le tournant du match est intervenu dans le troisième quart-temps, où la Virtus est restée plus de sept minutes sans inscrire le moindre panier. Cette séquence a symbolisé la montée en puissance défensive du Fenerbahçe, parfaitement orchestrée malgré l’absence de son meneur titulaire.

En sortie de banc, Tarik Biberovic a également incarné ce réveil. Muet en première mi-temps, il a inscrit 15 points après la pause, dont 10 dans le dernier quart-temps, tout en pesant de l’autre côté du terrain.

Un succès qui compte au classement

Grâce à cette victoire 85-80, le Fenerbahçe affiche désormais un bilan de 15 victoires pour 7 défaites et enchaîne une sixième victoire sur ses sept derniers matchs, s’installant à la deuxième place du classement d’EuroLeague avant de recevoir Baskonia. De son côté, la Virtus Bologne recule à 10 victoires pour 11 défaites.

Pour Nando De Colo, cette nouvelle performance confirme une intégration rapide et réussie dans un collectif qui, même amoindri, a montré un vrai visage de prétendant.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
