La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco

La menace était sérieuse. Après plusieurs semaines de salaires impayés, les joueurs de l’AS Monaco avaient envisagé de ne pas se rendre à Chalon-sur-Saône pour la 19e journée de Betclic ÉLITE. Finalement, et comme annoncé ce samedi après-midi, la Roca Team sera bien présente ce dimanche. En cause : une intervention financière directe de la LNB.

Selon l’AFP, les joueurs monégasques ont renoncé à leur mouvement de grève avant même d’avoir reçu un « coup de pouce » financier de la Ligue, destiné à couvrir une partie des arriérés de salaire.

Une aide débloquée après des échanges avec les joueurs

Réunis samedi après-midi après l’entraînement à Gaston-Médecin, les joueurs ont décidé de disputer la rencontre. Une décision prise avant des échanges en visioconférence entre la LNB, les joueurs français de l’ASM et le syndicat des joueurs, la Basketball Players’ Union.

À l’issue de ces discussions, le président de la Ligue, Philippe Ausseur, et le directeur général Fabrice Jouhaud ont acté le déblocage d’une enveloppe financière d’urgence.

Les fonds avancés ne transitent pas directement par le club, mais seront versés au syndicat des joueurs, chargé ensuite de les redistribuer au sein de l’effectif monégasque.

« Un devoir de solidarité » pour la Ligue

Dans une déclaration transmise à l’AFP, la LNB justifie cette décision par le contexte exceptionnel.

« Les joueurs sont les premières victimes de la situation et la LNB a un devoir de solidarité à leur égard en même temps qu’elle doit veiller du mieux possible à l’équité et à la continuité du Championnat », indique la Ligue.

Elle précise également que ce mécanisme vise à répondre à « l’urgence de certaines situations personnelles », tout en soulignant que les joueurs avaient, selon elle, déjà décidé de jouer « par respect pour le public, pour leur sport et pour la compétition ».

Un geste inédit qui interroge l’équité

Cette intervention financière directe de la Ligue, même indirecte, ne manquera pas de susciter des interrogations. Jamais jusqu’ici la LNB n’avait été amenée à soutenir financièrement les joueurs d’un club en difficulté pour éviter une grève.

Si l’objectif affiché est de préserver la continuité du championnat, la question de l’équité sportive et économique va être posée par de nombreux acteurs de la ligue.

Une ligue professionnelle de sport qui verse 500k euros à un club pour qu’elle ne fasse pas grève!!!

Surprenant.

🏀 — Stephen Brun (@StephBrun41) February 7, 2026

Une crise toujours loin d’être réglée

Cette aide ponctuelle ne règle que ponctuellement une partie des problèmes structurels de l’AS Monaco. Le club, qui affiche cette saison le plus gros budget de l’histoire du basket français (38,7 millions d’euros), reste confronté à une trésorerie exsangue, conséquence notamment du gel des avoirs de son propriétaire Aleksej Fedorycsev dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Présent au Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina ce week-end, le prince Albert II de Monaco a reconnu la gravité de la situation au micro de RMC.

« C’est difficile. Des discussions sont encore en cours. On va tout faire pour essayer au moins de sauver la saison du club », a-t-il indiqué.

À court terme, la grève a été évitée. Mais le geste de la LNB, inédit dans son ampleur, n’a pas fini de faire parler.