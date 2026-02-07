Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco

Betclic ELITE - Alors que les joueurs de l’AS Monaco envisageaient une grève pour protester contre des salaires impayés, la Ligue nationale de basket (LNB) a décidé d’intervenir financièrement. Une aide exceptionnelle qui a permis d’éviter un boycott du match à Chalon, mais qui ne manquera pas de faire débat.
|
00h00
Résumé
Écouter
La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco

La LNB et son président Philippe Ausseur ont fait un geste envers les joueurs de l’AS Monaco alors que Mike James & co menaçaient de faire grève à Chalon

Crédit photo : Pauline Ledez

La menace était sérieuse. Après plusieurs semaines de salaires impayés, les joueurs de l’AS Monaco avaient envisagé de ne pas se rendre à Chalon-sur-Saône pour la 19e journée de Betclic ÉLITE. Finalement, et comme annoncé ce samedi après-midi, la Roca Team sera bien présente ce dimanche. En cause : une intervention financière directe de la LNB.

Selon l’AFP, les joueurs monégasques ont renoncé à leur mouvement de grève avant même d’avoir reçu un « coup de pouce » financier de la Ligue, destiné à couvrir une partie des arriérés de salaire.

LIRE AUSSI

Une aide débloquée après des échanges avec les joueurs

Réunis samedi après-midi après l’entraînement à Gaston-Médecin, les joueurs ont décidé de disputer la rencontre. Une décision prise avant des échanges en visioconférence entre la LNB, les joueurs français de l’ASM et le syndicat des joueurs, la Basketball Players’ Union.

À l’issue de ces discussions, le président de la Ligue, Philippe Ausseur, et le directeur général Fabrice Jouhaud ont acté le déblocage d’une enveloppe financière d’urgence.

Les fonds avancés ne transitent pas directement par le club, mais seront versés au syndicat des joueurs, chargé ensuite de les redistribuer au sein de l’effectif monégasque.

« Un devoir de solidarité » pour la Ligue

Dans une déclaration transmise à l’AFP, la LNB justifie cette décision par le contexte exceptionnel.

« Les joueurs sont les premières victimes de la situation et la LNB a un devoir de solidarité à leur égard en même temps qu’elle doit veiller du mieux possible à l’équité et à la continuité du Championnat », indique la Ligue.

Elle précise également que ce mécanisme vise à répondre à « l’urgence de certaines situations personnelles », tout en soulignant que les joueurs avaient, selon elle, déjà décidé de jouer « par respect pour le public, pour leur sport et pour la compétition ».

Un geste inédit qui interroge l’équité

Cette intervention financière directe de la Ligue, même indirecte, ne manquera pas de susciter des interrogations. Jamais jusqu’ici la LNB n’avait été amenée à soutenir financièrement les joueurs d’un club en difficulté pour éviter une grève.

Si l’objectif affiché est de préserver la continuité du championnat, la question de l’équité sportive et économique va être posée par de nombreux acteurs de la ligue.

Une crise toujours loin d’être réglée

Cette aide ponctuelle ne règle que ponctuellement une partie des problèmes structurels de l’AS Monaco. Le club, qui affiche cette saison le plus gros budget de l’histoire du basket français (38,7 millions d’euros), reste confronté à une trésorerie exsangue, conséquence notamment du gel des avoirs de son propriétaire Aleksej Fedorycsev dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Présent au Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina ce week-end, le prince Albert II de Monaco a reconnu la gravité de la situation au micro de RMC.

« C’est difficile. Des discussions sont encore en cours. On va tout faire pour essayer au moins de sauver la saison du club », a-t-il indiqué.

À court terme, la grève a été évitée. Mais le geste de la LNB, inédit dans son ampleur, n’a pas fini de faire parler.

Monaco
Monaco
Suivre
LNB
LNB
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
robrob
C’est une blague ?
Répondre
(1) J'aime
bobpur2
On. doit être le premier Avril !...
Répondre
(0) J'aime
kyril02
incompréhensible !!!
(1) J'aime
rbossard- Modifié
Donc la ligue décide, par soucis d'équité, de subventionner des salaires non équitables, cause du problème actuel ? C'est de la perte nette, que dire de la dette que Monaco a envers la ligue ? Dans quelle ligne du compte de résultat ça passe ça d'ailleurs une subvention de la ligue ? Les 15 autres clubs du championnat devraient peut-être se mettre à faire la grève des cotisations, ils obtiendraient peut-être un remboursement des 40 dernières années...
Répondre
(3) J'aime
gomma
Ahurissant ... les pauvres choupinets ne sont pas assez millionnaires
Répondre
(2) J'aime
kyril02
c'est vraiment scandaleux Au Portel, ils doivent halluciner !!! cela n'a rien d équitable !
Répondre
(0) J'aime
ledave71
rien que le salaire de mike james 200 000 euros par mois sur les 500 000 pretes par la lnb sans compter les salaires du coach,okobo et autres joueurs bonjour l'ambiance pour le partage j'espere que les autres presidents de clubs de beetclic elite vont reagir car c'est vraiement degueulasse
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Paul Djobet impressionne en NCAA avec 38 points ce samedi malgré la courte défaite d'Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet flambe à 38 points en NCAA malgré la défaite d’Omaha
La LNB et son président Philippe Ausseur ont fait un geste envers les joueurs de l'AS Monaco alors que Mike James & co menaçaient de faire grève à Chalon
Betclic ELITE
00h00La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco
ELITE 2
00h00Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile
Betclic ELITE
00h00Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat
ANGT
00h00Cameron Houindo et Ljubljana en finale de l’ANGT, l’ASVEL jouera la petite finale
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait craquer Dijon dans le money-time et renoue avec le succès en Betclic ÉLITE
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien
LF2
00h00Sanction confirmée pour la SIG Féminine : deux points retirés au classement de LF2
ELITE 2
00h0034 points mais la défaite à Vichy : soirée record contrastée pour Siyani Chambers avec Caen
Melvyn Ebonkoli a signé son record de points en NCAA
NCAA
00h00Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0