Betclic ELITE

Les joueurs de l’AS Monaco renoncent à la grève, le match à Chalon devrait bien avoir lieu normalement

Pas payés depuis le mois de décembre, les joueurs de l'AS Monaco Basket avaient sérieusement songé à faire grève dimanche et donc à ne pas se rendre à Chalon-sur-Saône pour leur match de Betclic ÉLITE. Mais la rencontre devrait finalement bien avoir lieu normalement...
|
00h00
Résumé
Écouter
Les joueurs de l’AS Monaco renoncent à la grève, le match à Chalon devrait bien avoir lieu normalement

Les Monégasques devraient bien être du déplacement à Chalon

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, l’AS Monaco a échappé belle à une situation assez risible pour le club : une grève des joueurs, qui aurait alors certainement entraîné le forfait du club sur un match de Betclic ÉLITE.

Une situation qui rappelle Gravelines

Alors que la menace d’un mouvement social avait déjà été brandie le 13 janvier en marge de la réception de Gravelines-Dunkerque (101-82), évacuée par le versement d’une partie des salaires de novembre, elle est revenue sur la table en cette fin de semaine en vue du déplacement à Chalon-sur-Saône dimanche soir. Certains cadres étaient initialement déterminés à ne pas se déplacer en Bourgogne.

LIRE AUSSI

Pour cause, les joueurs de la Roca Team n’ont pas reçu leurs deux derniers mois de salaire et sont majoritairement exaspérés par les promesses non tenues de la direction / l’absence de communication concernant la situation.

L’entraînement a eu lieu samedi

Pourtant, la rencontre de dimanche devrait bien avoir lieu normalement. L’Élan Chalon a obtenu l’assurance que l’AS Monaco allait se déplacer, ce que Nice Matin et nous-mêmes sommes en mesure de confirmer. Les joueurs de Vassilis Spanoulis se sont entraînés normalement samedi midi.

LIRE AUSSI

S’il n’est toutefois pas dit que la quête de résultat sera prioritaire dans l’esprit des joueurs monégasques, le spectre d’une grève devrait continuer à se présenter au fil des semaines, si rien n’est résolu. Or, les prochaines échéances domestiques de la Roca Team seront scrutées de près : un match de gala à La Défense Arena face à Nanterre puis la Leaders Cup au Futuroscope.

marcosolo
... Mais dans quel état d'esprit ?
Répondre
(3) J'aime
elanpourtous- Modifié
Oui, tout à fait... Parce que venir, c'est bien mais vont-ils vraiment jouer ou laisser couler ? Souvenons nous de l'an passé... ils étaient venus mais avaient été surpassés et en avaient pris 25 en différentiel....Certes, on avait très bien joué mais eux avaient la tête ailleurs... En plus, de venir, ça respecte les spectateurs du Colisée qui ont payé leur place...
Répondre
(0) J'aime
viking92
A mon humble avis, les spectateurs du Colisée, c'est le dernier de leurs soucis actuellement.
(2) J'aime
cyril68
Une fois que le parquet, ils feront leur maximum pour gagner. Quand tu vois l'intensité mise dans certains matchs d'entraînement, il n'y a pas de doute de ce côté. Après, si Châlon les bouscule...
(1) J'aime
futuras
Courageux de leur part d'assurer leur travail malgré le non règlement de leurs salaires depuis 2 mois.. bien sûr ce ne sont pas des smicards mais tout contrat de travail nécessite le versement au moins une fois par mois de la part de l'employeur du salaire en tout cas en France...
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
