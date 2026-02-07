Les joueurs de l’AS Monaco renoncent à la grève, le match à Chalon devrait bien avoir lieu normalement

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, l’AS Monaco a échappé belle à une situation assez risible pour le club : une grève des joueurs, qui aurait alors certainement entraîné le forfait du club sur un match de Betclic ÉLITE.

Une situation qui rappelle Gravelines

Alors que la menace d’un mouvement social avait déjà été brandie le 13 janvier en marge de la réception de Gravelines-Dunkerque (101-82), évacuée par le versement d’une partie des salaires de novembre, elle est revenue sur la table en cette fin de semaine en vue du déplacement à Chalon-sur-Saône dimanche soir. Certains cadres étaient initialement déterminés à ne pas se déplacer en Bourgogne.

Pour cause, les joueurs de la Roca Team n’ont pas reçu leurs deux derniers mois de salaire et sont majoritairement exaspérés par les promesses non tenues de la direction / l’absence de communication concernant la situation.

L’entraînement a eu lieu samedi

Pourtant, la rencontre de dimanche devrait bien avoir lieu normalement. L’Élan Chalon a obtenu l’assurance que l’AS Monaco allait se déplacer, ce que Nice Matin et nous-mêmes sommes en mesure de confirmer. Les joueurs de Vassilis Spanoulis se sont entraînés normalement samedi midi.

S’il n’est toutefois pas dit que la quête de résultat sera prioritaire dans l’esprit des joueurs monégasques, le spectre d’une grève devrait continuer à se présenter au fil des semaines, si rien n’est résolu. Or, les prochaines échéances domestiques de la Roca Team seront scrutées de près : un match de gala à La Défense Arena face à Nanterre puis la Leaders Cup au Futuroscope.