Trois ans après Kyshawn George, l’Élan Chalon va-t-il encore perdre son meilleur prospect suisse pour la NCAA ?

Vous connaissez Yanic Niederhäuser ? Sélectionné en 30e position par les Clippers l’été dernier, il est le seul Suisse de l’histoire à avoir réussi à être drafté en NBA, sans être passé auparavant par la case Élan Chalon.

Sinon, Thabo Sefolosha, Clint Capela ou Kyshawn George ont tous transité par le club bourguignon. Et bientôt Klark Riethauser ?! Arrivé en 2023 à Chalon en provenance du Veyrier Salève Basket, le jeune suisse est le nouveau gros potentiel de l’Élan.

Sixième meilleur marqueur Espoirs à 17 ans

À seulement 17 ans, Klark Riethauser domine ainsi déjà chez les Espoirs. Cantonné avec les U18 l’an dernier, où il a grandement participé au titre de champion de France division B de l’équipe saône-et-loirienne, il n’avait disputé que quatre rencontres en U21 la saison dernière. De manière anonyme (3,3 points à 22% et 4,8 rebonds).

Tout le contraire de cette saison, où il est rayonnant en Espoirs (17,6 points à 45%, 7,3 rebonds et 2,4 passes décisives). À tel point qu’il a été sélectionné pour le Young Star Game et déjà utilisé à trois reprises en pro par Elric Delord, dont une intéressante sortie en Coupe de France à Tours (6 points à 2/4 en 11 minutes).

PROFIL JOUEUR Klark RIETHAUSER Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 17 ans (29/03/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 17,6 #8 REB 7,3 #10 PD 2,4 #56

Attendu à Nebraska la semaine prochaine

Toutefois, l’Élan Chalon ferait bien de ne pas trop s’attacher à sa pépite romande et pourrait ne pas profiter de ses services à l’échelon supérieur. Pour cause, le site On3 annonce que Klark Riethauser sera en visite à Nebraska mardi soir en marge du match contre Purdue.

Un voyage qui suggère que le pensionnaire du centre de formation bourguignon envisage la NCAA comme un tremplin potentiel vers son objectif avoué, la NBA. Mais une visite officielle ne signifie pas non plus forcément un engagement dans un projet universitaire, à l’image de Jonas Boulefaa, aperçu en décembre 2024 dans les installations des Fighting Illini pour finalement choisir la France.

Le précédent Kyshawn George

Reste qu’un départ vers les Huskers, ou un autre programme universitaire, réveillerait forcément le douloureux souvenir de Kyshawn George. Lancé en pro par l’Élan en 2022/23, il avait été débauché par Miami et Rémy Delpon avait été l’un des premiers à tirer la sonnette d’alarme concernant l’exode des jeunes talents.

« Nous sommes vraiment furieux », disait le directeur général de l’Élan Chalon. « Nous en voulons aux règlements qui permettent à des universités américaines richissimes de pouvoir recruter un joueur au club depuis 4 ans, sous contrat stagiaire et sous convention de formation jusqu’en juin 2024, et ce pour 0 € d’indemnité ! Nous n’avons même pas eu un appel de la part de l’université de Miami… C’est inadmissible et irrespectueux. Nous avons alerté nos instances sur cette faille incroyable au niveau des règlements qui fait injure à notre formation et à la protection des clubs formateurs. »

Deux ans et demi après, Kyshawn George est désormais un joueur qui tourne à plus de 15 points en moyenne en NBA avec Washington. Tout en n’ayant disputé que 28 rencontres professionnelles avec l’Élan, pour une petite participation à la remontée du club en Betclic ÉLITE…