Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Espoirs ELITE

Trois ans après Kyshawn George, l’Élan Chalon va-t-il encore perdre son meilleur prospect suisse pour la NCAA ?

Gros potentiel de l'Élan Chalon, très intéressant avec les Espoirs pour sa troisième saison au club, le jeune suisse Klark Riethauser (17 ans) songe à un départ vers la NCAA. Bientôt présent au Young Star Game, il sera la semaine prochaine en visite à Nebraska.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trois ans après Kyshawn George, l’Élan Chalon va-t-il encore perdre son meilleur prospect suisse pour la NCAA ?

Klark Riethauser est le nouvel héritier suisse de l’Élan

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Vous connaissez Yanic Niederhäuser ? Sélectionné en 30e position par les Clippers l’été dernier, il est le seul Suisse de l’histoire à avoir réussi à être drafté en NBA, sans être passé auparavant par la case Élan Chalon.

Sinon, Thabo SefoloshaClint Capela ou Kyshawn George ont tous transité par le club bourguignon. Et bientôt Klark Riethauser ?! Arrivé en 2023 à Chalon en provenance du Veyrier Salève Basket, le jeune suisse est le nouveau gros potentiel de l’Élan.

Sixième meilleur marqueur Espoirs à 17 ans 

À seulement 17 ans, Klark Riethauser domine ainsi déjà chez les Espoirs. Cantonné avec les U18 l’an dernier, où il a grandement participé au titre de champion de France division B de l’équipe saône-et-loirienne, il n’avait disputé que quatre rencontres en U21 la saison dernière. De manière anonyme (3,3 points à 22% et 4,8 rebonds).

Tout le contraire de cette saison, où il est rayonnant en Espoirs (17,6 points à 45%, 7,3 rebonds et 2,4 passes décisives). À tel point qu’il a été sélectionné pour le Young Star Game et déjà utilisé à trois reprises en pro par Elric Delord, dont une intéressante sortie en Coupe de France à Tours (6 points à 2/4 en 11 minutes).

PROFIL JOUEUR
Klark RIETHAUSER
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 17 ans (29/03/2008)

Nationalités:

logo sui.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
17,6
#8
REB
7,3
#10
PD
2,4
#56

Attendu à Nebraska la semaine prochaine

Toutefois, l’Élan Chalon ferait bien de ne pas trop s’attacher à sa pépite romande et pourrait ne pas profiter de ses services à l’échelon supérieur. Pour cause, le site On3 annonce que Klark Riethauser sera en visite à Nebraska mardi soir en marge du match contre Purdue.

Un voyage qui suggère que le pensionnaire du centre de formation bourguignon envisage la NCAA comme un tremplin potentiel vers son objectif avoué, la NBA. Mais une visite officielle ne signifie pas non plus forcément un engagement dans un projet universitaire, à l’image de Jonas Boulefaa, aperçu en décembre 2024 dans les installations des Fighting Illini pour finalement choisir la France.

LIRE AUSSI

Le précédent Kyshawn George 

Reste qu’un départ vers les Huskers, ou un autre programme universitaire, réveillerait forcément le douloureux souvenir de Kyshawn George. Lancé en pro par l’Élan en 2022/23, il avait été débauché par Miami et Rémy Delpon avait été l’un des premiers à tirer la sonnette d’alarme concernant l’exode des jeunes talents.

« Nous sommes vraiment furieux », disait le directeur général de l’Élan Chalon. « Nous en voulons aux règlements qui permettent à des universités américaines richissimes de pouvoir recruter un joueur au club depuis 4 ans, sous contrat stagiaire et sous convention de formation jusqu’en juin 2024, et ce pour 0 € d’indemnité ! Nous n’avons même pas eu un appel de la part de l’université de Miami… C’est inadmissible et irrespectueux. Nous avons alerté nos instances sur cette faille incroyable au niveau des règlements qui fait injure à notre formation et à la protection des clubs formateurs. »

LIRE AUSSI

Deux ans et demi après, Kyshawn George est désormais un joueur qui tourne à plus de 15 points en moyenne en NBA avec Washington. Tout en n’ayant disputé que 28 rencontres professionnelles avec l’Élan, pour une petite participation à la remontée du club en Betclic ÉLITE…

Chalon
Chalon
Suivre
NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
seiguementvotre
Ce qui est somptueux, c'est le silence assourdissant de la Ligue au sujet de ces exils. Plutôt que de racketter les clubs parce que "gneu gneu gneu, ils ont dit que l'arbitre était nul", ses têtes pensantes feraient mieux de passer moins de temps au buffet et un peu plus à cogiter... Ou alors la soumission absolue de nos instances aux États-Unis est actée et, dans ce cas-là, il faut le dire très clairement.
Répondre
(2) J'aime
cyril68
Impossible de lutter sans obliger les clubs à payer des indemnités de formation, comme au foot. Ca ne compensera pas la perte sportive mais c'est mieux que rien. Sinon, aucun club pro n'aura intérêt à investir dans la formation.
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Paul Djobet impressionne en NCAA avec 38 points ce samedi malgré la courte défaite d'Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet flambe à 38 points en NCAA malgré la défaite d’Omaha
La LNB et son président Philippe Ausseur ont fait un geste envers les joueurs de l'AS Monaco alors que Mike James & co menaçaient de faire grève à Chalon
Betclic ELITE
00h00La LNB débloque une aide financière pour les joueurs de Monaco
ELITE 2
00h00Blois et Orléans font respecter leur loi à domicile
Betclic ELITE
00h00Paris s’impose avec autorité contre Nancy et rebondit en championnat
ANGT
00h00Cameron Houindo et Ljubljana en finale de l’ANGT, l’ASVEL jouera la petite finale
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait craquer Dijon dans le money-time et renoue avec le succès en Betclic ÉLITE
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque terrasse Saint-Quentin dans le derby et fait un grand pas vers le maintien
LF2
00h00Sanction confirmée pour la SIG Féminine : deux points retirés au classement de LF2
ELITE 2
00h0034 points mais la défaite à Vichy : soirée record contrastée pour Siyani Chambers avec Caen
Melvyn Ebonkoli a signé son record de points en NCAA
NCAA
00h00Melvyn Ebonkoli signe son record en carrière NCAA
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0