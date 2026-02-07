Recherche
La Boulangère Wonderligue

Une internationale slovaque et ancienne joueuse d’EuroLeague débarque à Charnay

Un mois après la fin de saison de Nukiya Mayo, Charnay a réagi en embauchant Miroslava Mistinova, vue au Rapid Bucarest à l'automne.
00h00
Une internationale slovaque et ancienne joueuse d’EuroLeague débarque à Charnay

Miroslava Mistinova joker médical à Charnay

Crédit photo : FIBA

Tout pile un mois après la grave blessure de Nukiya Mayo, victime d’une rupture des ligaments croisés, Charnay a enfin trouvé sa remplaçante !

Alors que les Pinkies se déplacent à La Roche ce samedi soir, le CBBS a officialisé l’arrivée de Miroslava Mistinova (1,83 m, 28 ans), qui s’est distinguée en EuroCup lors de la première partie de saison avec le Rapid Bucarest (13,1 points à 37%, 5,7 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,3 interception).

PROFIL JOUEUR
Miroslava MISTINOVA
Poste(s): Ailier
Taille: 183 cm
Âge: 28 ans (02/06/1997)
Nationalités:

Slovaquie-drapeau.jpg
Stats 2025-2026 / EuroCup Féminine
PTS
13,1
#86
REB
5,7
#101
PD
1,4
#315

Quatrième meilleure marqueuse du championnat roumain (17,3 points), récemment remplacée par l’international belge Maxuella Lisowa-Mbaka (championne de France 2024 avec Villeneuve-d’Ascq) au sein du Rapid, Miroslava Mistinova évoluait la saison dernière en EuroLeague, avec Saragosse (4,3 points à 32%).

Double championne de Slovaquie, la néo-bourguignonne est également une cadre de sa sélection nationale. Internationale depuis ses 19 ans, elle a notamment participé à deux championnats d’Europe, en 2021 et 2023.

Miroslava Mistinova est déjà sur place (photo : CBBS)
Commentaires

