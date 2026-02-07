Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite

Les Timberwolves restent imprévisibles. Après cinq victoires en six matches, l’équipe de Minneapolis a laissé filer une avance conséquente pour s’incliner 119-115 face à des Pelicans qui affichaient pourtant 40 défaites en 53 rencontres avant ce déplacement.

Un Rudy Gobert impactant des deux côtés du terrain

Dans cette défaite, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a pourtant tenu son rang. Le pivot français a compilé 12 points à 5/12 aux tirs, 16 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres en 33 minutes. Il termine même avec le meilleur +/- des Timberwolves (+3), preuve de son impact lorsqu’il était sur le parquet.

À noter également les minutes du jeune pivot français Joan Beringer (2,10 m, 19 ans), qui a inscrit 2 points à 1/1 aux tirs et capté 2 rebonds en 5 minutes de jeu.

Minnesota gâche une avance de 18 points

Tout avait pourtant bien commencé pour le Minnesota. Les Wolves ont compté jusqu’à 18 points d’avance en seconde période, menant notamment 77-59 en début de troisième quart-temps. Mais l’élan s’est progressivement inversé.

Côté Pelicans, Saddiq Bey a signé son meilleur match de la saison avec 30 points, dont deux lancers francs décisifs à 10,8 secondes de la fin. Zion Williamson a été quasiment inarrêtable dans la raquette, avec 29 points à 11/13 aux tirs, exclusivement dans le jeu intérieur. Trey Murphy III a ajouté 26 points, dont plusieurs tirs extérieurs clés pour relancer les siens.

Malgré les 35 points d’Anthony Edwards et les 24 unités de Julius Randle, Minnesota a craqué dans le money time. Le tir d’Edwards pour égaliser a échoué, avant que Bey ne scelle le succès des visiteurs sur la ligne.

Des ajustements forcés et une défense en difficulté

En difficulté face à Williamson dans la peinture, les Timberwolves ont également dû composer avec les fautes rapides de Jaden McDaniels, contraignant Chris Finch à multiplier les rotations et à utiliser des line-ups inhabituels, dont un temps de jeu record cette saison pour Johnny Juzang (2,01 m, 24 ans).

La suite du programme

Les Pelicans enchaîneront à domicile contre Sacramento, tandis que les Timberwolves tenteront de se relancer dès dimanche face aux Los Angeles Clippers de Nicolas Batum.