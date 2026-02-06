Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks

L’insider NBA Shams Charania traverse une période difficile après avoir alimenté pendant des mois les rumeurs d’un transfert de Giannis Antetokounmpo qui ne s’est finalement jamais concrétisé. La trade deadline est passée, laissant la superstar grecque exactement là où elle était : à Milwaukee.

Des mois de spéculations pour rien

Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu’Antetokounmpo était sur le départ. Selon ses rapports, des offres agressives étaient formulées et la frustration montait à Milwaukee. L’insider d’ESPN laissait entendre que Giannis préparait pratiquement ses valises pour Miami ou New York.

Mais à l’issue de la trade deadline, Antetokounmpo était toujours un Buck. Cette situation a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, où « Shams is a fraud » (Shams est un imposteur) est devenu viral sur X.

Les Bucks prennent leur revanche

Les Bucks ont profité de l’occasion pour se moquer publiquement de l’insider le plus médiatisé de la NBA. Même l’entraîneur Doc Rivers s’est joint à la plaisanterie, déclarant avant le NBA Celebrity All-Star Game qu’il mettait Shams « sur la liste des transferts ».

La franchise du Wisconsin a célébré cette victoire médiatique, tandis que Giannis a porté le coup de grâce en publiant le célèbre clip du « Loup de Wall Street » avec la phrase « Je ne pars pas ».