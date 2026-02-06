Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks

L'insider d'ESPN critiqué pour ses prédictions erronées sur un transfert de Giannis Antetokounmpo qui n'a jamais eu lieu, remettant en question sa crédibilité.
|
00h00
Résumé
Écouter
Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks

Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu’Antetokounmpo était sur le départ.

Crédit photo : © Jeff Hanisch-Imagn Images

L’insider NBA Shams Charania traverse une période difficile après avoir alimenté pendant des mois les rumeurs d’un transfert de Giannis Antetokounmpo qui ne s’est finalement jamais concrétisé. La trade deadline est passée, laissant la superstar grecque exactement là où elle était : à Milwaukee.

LIRE AUSSI

Des mois de spéculations pour rien

Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu’Antetokounmpo était sur le départ. Selon ses rapports, des offres agressives étaient formulées et la frustration montait à Milwaukee. L’insider d’ESPN laissait entendre que Giannis préparait pratiquement ses valises pour Miami ou New York.

Mais à l’issue de la trade deadline, Antetokounmpo était toujours un Buck. Cette situation a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, où « Shams is a fraud » (Shams est un imposteur) est devenu viral sur X.

Les Bucks prennent leur revanche

Les Bucks ont profité de l’occasion pour se moquer publiquement de l’insider le plus médiatisé de la NBA. Même l’entraîneur Doc Rivers s’est joint à la plaisanterie, déclarant avant le NBA Celebrity All-Star Game qu’il mettait Shams « sur la liste des transferts ».

La franchise du Wisconsin a célébré cette victoire médiatique, tandis que Giannis a porté le coup de grâce en publiant le célèbre clip du « Loup de Wall Street » avec la phrase « Je ne pars pas ».

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0