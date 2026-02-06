Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Hécatombe à Quimper : Les Béliers décimés pour la réception de Pau

ELITE 2 - Décimés par une vague de blessures touchant plusieurs joueurs cadres, les Béliers de Kemper abordent le match contre Pau-Lacq-Orthez avec un effectif très affaibli.
|
00h00
Résumé
Écouter
Hécatombe à Quimper : Les Béliers décimés pour la réception de Pau

Jamar Abrams, blessé, est forfait pour la réception de Pau

Crédit photo : Julien Marino

C’est un véritable casse-tête médical auquel fait face l’entraîneur de Quimper Thibault Wolicki. Alors que Pau-Lacq-Orthez se présente au Kostum Park ce vendredi 6 février pour la 22e journée d’ELITE 2, l’infirmerie quimpéroise affiche complet, laissant le coach des Béliers avec une marge de manœuvre quasi nulle.

Un effectif sur le flanc

L’ambiance est à la grimace du côté du Finistère. Ce qui devait être une préparation sereine pour la réception des Palois s’est transformé en un inventaire des blessures plus ou moins sérieuses. Pour le technicien breton, la frustration est palpable : l’équipe ne parvient pas à s’entraîner au complet, et les cadres manquent à l’appel.

LIRE AUSSI

Le point sur l’infirmerie

La liste des absents et des incertains ressemble à une feuille de match :

  • Jamar Abrams : Le coup dur majeur. Souffrant d’une fissure au tendon de l’orteil et potentiellement d’une lésion à la voûte plantaire, l’Américain est à l’arrêt total. L’ailier ne s’est pas entrainé de la semaine.

  • Antoine Wallez : Le sort s’acharne sur l’intérieur. Alors qu’il revenait d’une fracture du plateau tibial, c’est désormais son cartilage qui fait des siennes. Son genou a gonflé après seulement trois minutes de jeu la semaine dernière face à l’ASA.

  • Lucas Thevenard : Toujours sur la touche suite à une entorse de la cheville.

  • Benoit Injai et Antoine Dudit : Les deux joueurs n’ont toujours pas repris l’entraînement collectif, laissant un vide sur la base arrière.

« On s’est demandé si nos joueurs présents l’an dernier (en NM1) étaient parvenus à passer le fossé physique qu’il peut y avoir avec l’Élite 2 », confie Thibault Wolicki dans les colonnes de Ouest-France, dépité par cet enchaînement de pépins physiques.

Quel visage face aux Palois ?

Face à une armada comme Pau-Lacq-Orthez, 7e au classement, les Béliers devront puiser dans leurs ressources mentales et s’appuyer sur leurs jeunes joueurs pour compenser ces absences. Le Kostum Park devra jouer son rôle de sixième homme plus que jamais pour pousser une équipe de Quimper qui jouera, avant tout, avec son cœur et pourquoi pas réalisé un nouvel exploit à l’image de sa victoire face à Orléans il y a 2 semaines. 19e au classement et relégable, les Béliers ont besoin de points en pleine opération maintien.

ELITE 2 – Journée 22
03/02/2026
ROU Rouen
73 101
ROA Roanne
06/02/2026
ROC La Rochelle
POI Poitiers
QUI Quimper
PAU Pau-Lacq-Orthez
DEN Denain
CHA Challans
CHA Champagne Basket
ASA Alliance Sport Alsace
SCA SCABB
EVR Evreux
ANT Antibes
AIX Aix-Maurienne
VIC Vichy
CAE Caen
07/02/2026
BLO Blois
HTV Hyères-Toulon
ORL Orléans
NAN Nantes
Quimper
Quimper
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0