Hécatombe à Quimper : Les Béliers décimés pour la réception de Pau

C’est un véritable casse-tête médical auquel fait face l’entraîneur de Quimper Thibault Wolicki. Alors que Pau-Lacq-Orthez se présente au Kostum Park ce vendredi 6 février pour la 22e journée d’ELITE 2, l’infirmerie quimpéroise affiche complet, laissant le coach des Béliers avec une marge de manœuvre quasi nulle.

Un effectif sur le flanc

L’ambiance est à la grimace du côté du Finistère. Ce qui devait être une préparation sereine pour la réception des Palois s’est transformé en un inventaire des blessures plus ou moins sérieuses. Pour le technicien breton, la frustration est palpable : l’équipe ne parvient pas à s’entraîner au complet, et les cadres manquent à l’appel.

Le point sur l’infirmerie

La liste des absents et des incertains ressemble à une feuille de match :

Jamar Abrams : Le coup dur majeur. Souffrant d’une fissure au tendon de l’orteil et potentiellement d’une lésion à la voûte plantaire, l’Américain est à l’arrêt total. L’ailier ne s’est pas entrainé de la semaine.

Antoine Wallez : Le sort s’acharne sur l’intérieur. Alors qu’il revenait d’une fracture du plateau tibial, c’est désormais son cartilage qui fait des siennes. Son genou a gonflé après seulement trois minutes de jeu la semaine dernière face à l’ASA.

Lucas Thevenard : Toujours sur la touche suite à une entorse de la cheville.

Benoit Injai et Antoine Dudit : Les deux joueurs n’ont toujours pas repris l’entraînement collectif, laissant un vide sur la base arrière.

« On s’est demandé si nos joueurs présents l’an dernier (en NM1) étaient parvenus à passer le fossé physique qu’il peut y avoir avec l’Élite 2 », confie Thibault Wolicki dans les colonnes de Ouest-France, dépité par cet enchaînement de pépins physiques.

Quel visage face aux Palois ?

Face à une armada comme Pau-Lacq-Orthez, 7e au classement, les Béliers devront puiser dans leurs ressources mentales et s’appuyer sur leurs jeunes joueurs pour compenser ces absences. Le Kostum Park devra jouer son rôle de sixième homme plus que jamais pour pousser une équipe de Quimper qui jouera, avant tout, avec son cœur et pourquoi pas réalisé un nouvel exploit à l’image de sa victoire face à Orléans il y a 2 semaines. 19e au classement et relégable, les Béliers ont besoin de points en pleine opération maintien.