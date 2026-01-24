Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams

Les Orléanais pensaient avoir fait le plus dur, lorsque Siriman Kanouté inscrivait ses 3 lancers francs pour donner l’avantage aux siens en toute fin de rencontre. Mais les Béliers de Kemper ont réalisé le système parfait pour démarquer Jamar Abrams et lui permettre de crucifier l’OLB au buzzer, ce samedi, lors de la 20e journée d’ÉLITE 2.

Esseulé dans le corner après une tactique bien exécutée lors de la dernière remise en jeu, l’ailier américain a profité du peu de temps qu’il restait sur l’horloge (1,8 seconde avant la passe) pour décocher un tir à 3-points, dans le corner. Résultat : ficelle pour le gaucher, auteur du game-winner sur la sirène (91-92).

Un succès précieux malgré les blessures

Presque parfait derrière l’arc (3/4 à 3-points), Abrams parachève la très bonne performance quimpéroise malgré l’absence de cinq joueurs majeurs (Lucas Thevenard, Antoine Dudit, Will Butler, Antoine Wallez, Benoit Injai). Sous l’impulsion de leur meneur Terrell Gomez, auteur de son meilleur match de la saison (24 points, 8 passes décisives), les Finistériens remportent un match crucial dans la lutte pour le maintien.

Quimper (19e) ne partait qui plus est pas favori face à une équipe orléanaise en perte de rythme mais bien supérieure au classement (3e), et presque injouable sur ses terres (une seule défaite avant ce samedi, contre Blois, le 11 janvier).

Orléans perd du terrain en haut de tableau

Dans son registre habituel, l’OLB a de nouveau fait parler sa force collective, ce samedi, avec six joueurs à 13 d’évaluation ou plus. Mais cela n’a pas suffi pour venir à bout d’une équipe de Quimper surprenante, victorieuse de son premier match à l’extérieur depuis le déplacement à Pau-Lacq-Orthez, le 28 octobre dernier (79-104).

Avec ce succès, le 6e cette saison, les Béliers reviennent à une victoire des premières équipes non-relégables (Caen, Rouen, Évreux). De son côté, Orléans enchaîne avec un 3e revers consécutif, le 4e en 5 matchs, et perd du terrain sur Roanne (1er, 15-5) et Blois (2e, 14-6) tout en haut du classement.