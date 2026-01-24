Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams

ÉLITE 2 - Quimper a joué un bien mauvais tour à Orléans en clôture de la 20e journée de championnat : les Béliers se sont imposés au CO'Met sur un shoot à 3-points au buzzer de Jamar Abrams.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams

Jamar Abrams a inscrit le game-winner de Quimper face à Orléans.

Crédit photo : Julien Marino

Les Orléanais pensaient avoir fait le plus dur, lorsque Siriman Kanouté inscrivait ses 3 lancers francs pour donner l’avantage aux siens en toute fin de rencontre. Mais les Béliers de Kemper ont réalisé le système parfait pour démarquer Jamar Abrams et lui permettre de crucifier l’OLB au buzzer, ce samedi, lors de la 20e journée d’ÉLITE 2.

– Journée 20

Esseulé dans le corner après une tactique bien exécutée lors de la dernière remise en jeu, l’ailier américain a profité du peu de temps qu’il restait sur l’horloge (1,8 seconde avant la passe) pour décocher un tir à 3-points, dans le corner. Résultat : ficelle pour le gaucher, auteur du game-winner sur la sirène (91-92).

Un succès précieux malgré les blessures

Presque parfait derrière l’arc (3/4 à 3-points), Abrams parachève la très bonne performance quimpéroise malgré l’absence de cinq joueurs majeurs (Lucas Thevenard, Antoine Dudit, Will Butler, Antoine Wallez, Benoit Injai). Sous l’impulsion de leur meneur Terrell Gomez, auteur de son meilleur match de la saison (24 points, 8 passes décisives), les Finistériens remportent un match crucial dans la lutte pour le maintien.

LIRE AUSSI

Quimper (19e) ne partait qui plus est pas favori face à une équipe orléanaise en perte de rythme mais bien supérieure au classement (3e), et presque injouable sur ses terres (une seule défaite avant ce samedi, contre Blois, le 11 janvier).

Terrell GOMEZ
Terrell GOMEZ
24
PTS
4
REB
8
PDE
Logo ELITE 2
ORL
91 92
QUI

Orléans perd du terrain en haut de tableau

Dans son registre habituel, l’OLB a de nouveau fait parler sa force collective, ce samedi, avec six joueurs à 13 d’évaluation ou plus. Mais cela n’a pas suffi pour venir à bout d’une équipe de Quimper surprenante, victorieuse de son premier match à l’extérieur depuis le déplacement à Pau-Lacq-Orthez, le 28 octobre dernier (79-104).

Tomislav GABRIC
Tomislav GABRIC
20
PTS
7
REB
3
PDE
Logo ELITE 2
ORL
91 92
QUI

Avec ce succès, le 6e cette saison, les Béliers reviennent à une victoire des premières équipes non-relégables (Caen, Rouen, Évreux). De son côté, Orléans enchaîne avec un 3e revers consécutif, le 4e en 5 matchs, et perd du terrain sur Roanne (1er, 15-5) et Blois (2e, 14-6) tout en haut du classement.

Quimper
Quimper
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
halle_37
L'élite 2 est vraiment intraitable, la moindre baisse de régime est sanctionné direct....
Répondre
(0) J'aime
derniermot
Une pensee pour les odieux pseudo supporters de Quimper qui insultaient le coach y a peu sur ce forum
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Bourges s'en est sorti contre Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule
Berck a signé une victoire importante du côté de Saint-Vallier ce samedi 24 janvier
NM1
00h00Berck frappe fort à Saint-Vallier et se rapproche très nettement de la poule haute
abrams quimper
ELITE 2
00h00Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Betclic ELITE
00h00+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l’histoire du championnat de France !
Betclic ELITE
00h00Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge
Betclic ELITE
00h00L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon
ELITE 2
00h00Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l’infirmerie
Betclic ELITE
00h00L’avenir du coach portelois Kenny Grant en suspens : « Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais aussi une solution de facilité »
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0