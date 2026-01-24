Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l’infirmerie

Les mauvaises nouvelles pleuvent à Quimper. Quelques jours après l’annonce de la blessure de Lucas Thevenard, deux autres Béliers ont rejoint l’infirmerie et seront au moins privés du déplacement à Orléans ce dimanche (20h) : le meneur français Antoine Dudit (1,86 m, 28 ans) et le pivot américano-jamaïcain Will Butler (2,02 m, 29 ans).

Pour Butler, un choc au ménisque reçu lors du match contre Hyères-Toulon (94-108), vendredi dernier, l’empêchera de tenir sa place contre l’OLB. Antoine Dudit sera lui privé d’au moins 45 jours de compétition à cause d’une fracture du radius, survenue lors d’une mauvaise chute face au HTV.

Cinq blessés contre Orléans

À l’image de leur meneur, encore longuement blessé alors qu’il rejouait pour la première fois depuis octobre, les Finistériens empilent les galères en ce début d’année 2026. En plus de leur chef d’orchestre, les Béliers devront composer sans l’une de leurs pièces maîtresses dans la raquette : en 23 minutes par match, Will Butler cumule 8,8 points et 6,1 rebonds en moyenne.

Le secteur intérieur se désemplit encore un peu, alors qu’Antoine Wallez est toujours absent et que son retour est espéré d’ici 15 jours. Quimper espère également retrouver Benoit Injai après la trêve de février. Un peu de renfort ne sera pas malvenu pour les Bretons, empêtrés en bas de classement après 19 journées d’ÉLITE 2 (19e, 5 victoires, 14 défaites).