ELITE 2

Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l’infirmerie

ÉLITE 2 - Nouveau coup dur pour Quimper : déjà en difficulté en bas de classement et privés de Lucas Thevenard, les Béliers vont devoir faire sans Will Butler ce samedi à Orléans, et sans Antoine Dudit jusqu'au mois de mars minimum.
|
00h00
Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l'infirmerie

À peine revenu sur les parquets, Antoine Dudit est de nouveau longuement blessé.

Crédit photo : Julien Marino

Les mauvaises nouvelles pleuvent à Quimper. Quelques jours après l’annonce de la blessure de Lucas Thevenard, deux autres Béliers ont rejoint l’infirmerie et seront au moins privés du déplacement à Orléans ce dimanche (20h) : le meneur français Antoine Dudit (1,86 m, 28 ans) et le pivot américano-jamaïcain Will Butler (2,02 m, 29 ans).

LIRE AUSSI

Pour Butler, un choc au ménisque reçu lors du match contre Hyères-Toulon (94-108), vendredi dernier, l’empêchera de tenir sa place contre l’OLB. Antoine Dudit sera lui privé d’au moins 45 jours de compétition à cause d’une fracture du radius, survenue lors d’une mauvaise chute face au HTV.

Cinq blessés contre Orléans

À l’image de leur meneur, encore longuement blessé alors qu’il rejouait pour la première fois depuis octobre, les Finistériens empilent les galères en ce début d’année 2026. En plus de leur chef d’orchestre, les Béliers devront composer sans l’une de leurs pièces maîtresses dans la raquette : en 23 minutes par match, Will Butler cumule 8,8 points et 6,1 rebonds en moyenne.

Le secteur intérieur se désemplit encore un peu, alors qu’Antoine Wallez est toujours absent et que son retour est espéré d’ici 15 jours. Quimper espère également retrouver Benoit Injai après la trêve de février. Un peu de renfort ne sera pas malvenu pour les Bretons, empêtrés en bas de classement après 19 journées d’ÉLITE 2 (19e, 5 victoires, 14 défaites).

LIRE AUSSI
Commentaires

lolo45
Heureusement que Quimper avait 5 blessés contre Orléans !!! .... victoire d'1 point sur un oubli sur une remise en jeu .... à 2 secondes de la fin du match ! JE ME MARRE à force pour ne pas avoir à en pleurer du niveau affiché.
