En appel, Quimper conserve bien sa victoire sur tapis vert face à Aix-Maurienne : une décision lourde de conséquences

Le schéma de l’affaire Limoges – Cholet de 2015 ne s’est donc pas répété jusqu’au bout… Alors que la LNB avait retiré à Limoges le gain de sa victoire, pour avoir fait jouer Mickaël Gelabale qui avait déjà participé à cette journée avec Strasbourg, et l’avait attribué à Cholet, la Chambre d’Appel de la FFBB n’avait finalement désigné aucun gagnant.

La décision de la LNB confirmée en appel

Cette fois, l’instance fédérale a tranché plus clairement. Un peu plus de deux semaines après avoir auditionné les dirigeants de Quimper et Aix-Maurienne, la Chambre d’Appel de la FFBB a confirmé la décision de la Commission Juridique de Discipline et des Règlements (CJDR) de la LNB. À savoir : match gagné sur tapis vert pour les Béliers.

Pour rappel, alors que ce match de la 3e journée avait été décalé du 30 septembre au 11 novembre afin de permettre au club finistérien d’évoluer dans sa nouvelle salle, Aix-Maurienne avait aligné Lucas Demahis-Ballou, tout juste prêté par Blois. Sauf que le jeune meneur avait déjà participé à la 3e journée d’ÉLITE 2 avec l’ADA, ce qui est strictement interdit par l’article 218 du règlement de la LNB qui stipule « qu’un joueur ne peut pas participer à une même journée de championnat pour deux équipes différentes évoluant au sein de la même division. »

Sans évoluer au même niveau que ces derniers temps, le Normand avait participé à la belle victoire aixo-mauriennaise (95-89) avec 8 points à 1/7 et 2 passes décisives en 15 minutes.

0-0, mais Quimper a gagné

Dans cette affaire, les deux parties ne sont pas exemptes de tout reproche : Aix-Maurienne pour avoir ignoré la loi, la LNB pour ne pas avoir alerté les dirigeants savoyards alors que la Commission de Qualification avait pleinement conscience qu’elle était sollicitée pour qu’il puisse prendre part au déplacement quimpérois…

Mais les juristes de la ligue et de la fédération ont ensuite privilégié la stricte application des textes. Or, le règlement est clair, du côté de l’article 244-1.

Si le dernier point est anecdotique, à part peut-être pour Corentin Falcoz qui conservera une trace de son record en carrière (26 points), le reste ne l’est pas du tout.

De quatre à deux victoires d’écart entre Aix et la zone rouge…

Alors qu’AMSB se rapprochait à vitesse grand V des playoffs (10v-10d) avec sa série de cinq succès de rang, l’équipe savoyarde va devoir continuer à regarder derrière, pour l’instant (9v-11d)… Loin de ses quatre longueurs d’avance sur la zone rouge, Aix-Maurienne n’en compte plus que deux, puisque Quimper passe de six à sept victoires.

Que les hommes de Julien Cros se mêlent à la lutte pour le maintien ou les playoffs en fin de saison, le point sur le goal-average est peut-être le plus handicapant de tous. En clair, en cas d’égalité avec une autre équipe, AMSB sera automatiquement derrière…

AMSB vers le CNOSF et le Tribunal Arbitral du Sport ?

En « désaccord profond » avec la décision en première instance de la ligue, Aix-Maurienne le sera certainement tout autant avec celle en appel de la fédération, d’autant plus que le club alpin pouvait cette fois nourrir l’espoir minimum de ne pas voir Quimper, un concurrent direct pour le maintien, récupérer sa victoire.

On peut donc supposer qu’AMSB continuera la procédure. Les Savoyards peuvent de nouveau faire appel en passant par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour casser le jugement dans un délai d’un mois à la date de la notification avec, au préalable, une saisine du Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) dans un délai de quinze jours pour un avis consultatif.

D’ici là, les deux équipes se retrouveront dans exactement deux semaines, le jeudi 12 février, pour un match délocalisé au Phare de Chambéry.