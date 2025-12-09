Recherche
ELITE 2

« En désaccord profond » avec la perte par pénalité de sa victoire à Quimper, Aix-Maurienne fait appel

Après la sanction de la LNB, qui lui a retiré sa victoire à Quimper en raison de la participation de Lucas Demahis-Ballou à un match d'une journée auquel il avait déjà pris part avec Blois, Aix-Maurienne a fait appel devant la FFBB.
00h00
« En désaccord profond » avec la perte par pénalité de sa victoire à Quimper, Aix-Maurienne fait appel

Prêté par Blois à Aix-Maurienne, Lucas Demahis-Ballou a participé à la 3e journée avec les deux clubs

Crédit photo : Cécile Thomas

Sur le site internet de la Ligue Nationale de Basket, la sanction n’a pas encore pris forme. Aix-Maurienne dispose toujours officiellement de quatre victoires, la dernière en date du côté de Quimper le 11 novembre (89-95).

Elle ne lui appartient pourtant déjà plus. Réunie le 4 décembre 2025, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB lui a retiré le gain de son succès, conformément à l’article 244.1 qui interdit la participation d’un joueur à une même journée avec deux équipes différentes (Lucas Demahis Ballou en l’occurrence), et l’a attribué à Quimper.

AMSB veut « défendre le résultat obtenu sportivement »

Sans surprise, Aix-Maurienne a confirmé ce jour son intention de saisir la Chambre d’Appel de la FFBB afin « d’user de l’ensemble des voies de recours pour faire valoir ses droits et défendre le résultat obtenu sportivement ».

– Journée 3

Dans un communiqué, AMSB exprime son « désaccord profond » avec la sanction infligée par la ligue, et expose les arguments développés devant la CJDR, à savoir « la validation préalable et sans réserve de la qualification du joueur par les services compétents de la LNB, en parfaite connaissance de sa situation et de sa participation au match de Quimper du 11 novembre, le fait que le joueur ait été régulièrement qualifié par la LNB, ne faisait l’objet d’aucune suspension et était titulaire d’une licence FFBB ; dès lors, l’ensemble des conditions exigées par l’article 215 du règlement, relatif aux rencontres reportées, était pleinement rempli au moment de la rencontre, le caractère non intentionnel de la situation, ainsi que l’ambiguïté réelle des textes réglementaires applicables aux journées reportées avec le panel des sanctions possibles. »

Pour ne pas laisser Quimper récupérer la victoire…

Si les chances de l’équipe de Julien Cros de récupérer sa victoire semblent infimes, tout l’intérêt pour les Aixois réside dans le fait de ne pas laisser les Béliers s’octroyer un match qu’ils n’ont pas gagné sur le parquet.

Sanctionné par la LNB, Aix-Maurienne va plaider sa cause devant la FFBB (photo : Cécile Thomas)

Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur la jurisprudence de l’affaire Gelabale en 2015, en tous points similaires à l’actuelle : en première instance, la LNB avait attribué la victoire à Cholet Basket, vaincu par Limoges avec la présence illégale de Gelabale (83-76), avant que la Chambre d’Appel de la FFBB ne réforme partiellement la décision, enlevant le gain du match à CB. Mais le CSP n’avait jamais récupéré sa victoire sportive.

L’enjeu est d’autant plus crucial pour Aix-Maurienne que Quimper est un concurrent direct pour le maintien, les deux équipes étant théoriquement à égalité avec quatre succès chacune. D’autant plus qu’AMSB sera automatiquement devancé au panier-average en cas de bilan identique avec les Bretons…

En attendant le verdict de la FFBB, l’appel n’est pas suspensif. Ce qui signifie que Quimper compte officiellement cinq victoires et Aix-Maurienne trois pour le moment…

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
