Un Corentin Falcoz record offre le match de la peur à Aix-Maurienne, la présence de Demahis-Ballou questionne

Dans une saison, il y a des matchs qui valent leur pesant d’or. Cette confrontation entre Aix-Maurienne et Quimper, deux équipes en grande difficulté, l’était. Et après un périple homérique sur la route (parti à 22h dimanche d’Aix-les-Bains en bus, crevaison à 6h du matin vers Nantes, arrivée en début d’après-midi à Quimper), ce sont les Savoyards qui l’ont emporté.

Un chassé-croisé passionnant

Après une série noire de 4 défaites consécutives et avoir accueilli Lucas Demahis Ballou dimanche en lieu et place de Donovan Donaldson (voir ci-dessous-, c’est une équipe d’Aix-Maurienne « en mission commando » qui se déplaçait sur le parquet de Quimper ce mardi soir.

Si l’entame de match était équilibrée entre deux équipes, en manque de défense mais pas d’adresse (31-31, 10′), ce sont bien les hommes de Julien Cros qui se sont détachés au cœur de ce deuxième quart-temps. Sous l’impulsion d’une paire Kamel Ammour (17 points et 3 rebonds) – Sean Smith (9 points, 10 rebonds et 3 passes décisives), Aix-Maurienne a su tirer son épingle du jeu dans cette première mi-temps, regagnant les vestiaires avec 2 petites longueurs d’avance (49-51, 20′).

Falcoz décisif

Tout comme en première mi-temps, les deux équipes sont revenues sur le parquet avec la même intensité et les mêmes intentions. Ce mardi soir, comme souvent ces derniers temps, l’homme fort des Savoyards s’appelait Corentin Falcoz, le local de l’étape.

Auteur d’un véritable festival offensif avec 26 points inscrits à 11/16, 2 rebonds captés et 4 passes délivrées, le MVP Espoirs 2022 a pris ses responsabilités, battant son record en pro qui datait de son premier mois dans le circuit (21 points à Angers en octobre 2022).

Vitale-Boiteux fait un bon premier meneur

Ce qui a toutefois failli ne pas être suffisant. Dans un véritable bras de fer, l’équipe quimpéroise a changé littéralement de visage lorsque l’ex-savoyard Christopher Dauby (24 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) est sorti de sa torpeur défensive pour permettre aux siens de reprendre l’avantage au meilleur moment (76-72, 33′). Avant que Falcoz et le nouveau meneur titulaire, Valentin Vitale-Boiteux, à la hauteur des attentes pour sa première (11 points et 10 passes décisives), ne plante le shoot décisif, comme un symbole…

Une victoire finale 89-95 qui permet à Aix-Maurienne de se relancer et ainsi stopper cette série noire de 4 défaites de rang. Quimper s’enfonce un peu plus dans la crise, plombé par un grave manque d’intelligence de jeu, de larges carences défensives et un casting étranger parfois douteux…