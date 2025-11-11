Recherche
ELITE 2

Un Corentin Falcoz record offre le match de la peur à Aix-Maurienne, la présence de Demahis-Ballou questionne

ÉLITE 2 - Dans une rencontre cruciale pour le maintien en fin de saison entre deux formations en grande difficulté, Aix-Maurienne a remporté son duel face à Quimper (89-95). Corentin Falcoz a été le grand artisan du succès savoyard avec 26 points, son record en pro. Mais la présence de Lucas Demahis-Ballou interroge, lui qui avait déjà participé à la 3e journée avec Blois.
00h00
Résumé
Un Corentin Falcoz record offre le match de la peur à Aix-Maurienne, la présence de Demahis-Ballou questionne

26 points pour Corentin Falcoz, décisif pour offrir une victoire bienvenue à Aix-Maurienne

Crédit photo : Cécile Thomas

Dans une saison, il y a des matchs qui valent leur pesant d’or. Cette confrontation entre Aix-Maurienne et Quimper, deux équipes en grande difficulté, l’était. Et après un périple homérique sur la route (parti à 22h dimanche d’Aix-les-Bains en bus, crevaison à 6h du matin vers Nantes, arrivée en début d’après-midi à Quimper), ce sont les Savoyards qui l’ont emporté.

– Journée 3

Un chassé-croisé passionnant

Après une série noire de 4 défaites consécutives et avoir accueilli Lucas Demahis Ballou dimanche en lieu et place de Donovan Donaldson (voir ci-dessous-, c’est une équipe d’Aix-Maurienne « en mission commando » qui se déplaçait sur le parquet de Quimper ce mardi soir.

Si l’entame de match était équilibrée entre deux équipes, en manque de défense mais pas d’adresse (31-31, 10′), ce sont bien les hommes de Julien Cros qui se sont détachés au cœur de ce deuxième quart-temps. Sous l’impulsion d’une paire Kamel Ammour (17 points et 3 rebonds) – Sean Smith (9 points, 10 rebonds et 3 passes décisives), Aix-Maurienne a su tirer son épingle du jeu dans cette première mi-temps, regagnant les vestiaires avec 2 petites longueurs d’avance (49-51, 20′).

Falcoz décisif

Tout comme en première mi-temps, les deux équipes sont revenues sur le parquet avec la même intensité et les mêmes intentions. Ce mardi soir, comme souvent ces derniers temps, l’homme fort des Savoyards s’appelait Corentin Falcoz, le local de l’étape.

Corentin FALCOZ
Corentin FALCOZ
26
PTS
2
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
QUI
89 95
AIX

Auteur d’un véritable festival offensif avec 26 points inscrits à 11/16, 2 rebonds captés et 4 passes délivrées, le MVP Espoirs 2022 a pris ses responsabilités, battant son record en pro qui datait de son premier mois dans le circuit (21 points à Angers en octobre 2022).

Vitale-Boiteux fait un bon premier meneur

Ce qui a toutefois failli ne pas être suffisant. Dans un véritable bras de fer, l’équipe quimpéroise a changé littéralement de visage lorsque l’ex-savoyard Christopher Dauby (24 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) est sorti de sa torpeur défensive pour permettre aux siens de reprendre l’avantage au meilleur moment (76-72, 33′). Avant que Falcoz et le nouveau meneur titulaire, Valentin Vitale-Boiteux, à la hauteur des attentes pour sa première (11 points et 10 passes décisives), ne plante le shoot décisif, comme un symbole…

Valentin VITALE-BOITEUX
Valentin VITALE-BOITEUX
11
PTS
5
REB
10
PDE
Logo ELITE 2
QUI
89 95
AIX

Une victoire finale 89-95 qui permet à Aix-Maurienne de se relancer et ainsi stopper cette série noire de 4 défaites de rang. Quimper s’enfonce un peu plus dans la crise, plombé par un grave manque d’intelligence de jeu, de larges carences défensives et un casting étranger parfois douteux…

Quid de la présence de Lucas Demahis-Ballou ? 

Arrivé dimanche en Savoie, prêté par l’ADA Blois, Lucas Demahis Ballou a livré premier match de bonne facture avec AMSB (8 points et 2 passes décisives en 15 minutes), malgré une vraie maladresse (1/7).

Mais justement, sa présence sur le terrain interpelle, puisqu’il s’agissait d’un match en retard de la 3e journée, qu’il avait déjà disputé avec l’ADA (contre Vichy). Or, le règlement de la LNB est clair. L’article 218 stipule « qu’un joueur ne peut pas participer à une même journée de championnat pour deux équipes différentes évoluant au sein de la même division. »

Du côté d’Aix-Maurienne, on indique avoir obtenu l’accord de la LNB, avant d’aligner Demahis-Ballou. Le joueur est effectivement officiellement qualifié par la ligue depuis lundi au sein de l’effectif aixois. Mais avait-il vraiment le droit de re-disputer cette 3e journée ? 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
